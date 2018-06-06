Times: всепогодные F-35 задержались в США из-за плохой погоды

Долгожданный прилёт в Британию новейших и самых дорогих истребителей F-35 был отложен, пишет The Times. Причиной задержки с прибытием всепогодных самолётов стали неблагоприятные погодные условия в районе американской военной базы в Южной Каролине, поясняет издание.
Не российская ракета и не китайская кибератака привели к задержке долгожданного прибытия в Британию новейших и самых дорогих американских истребителей F-35, пишет The Times. Причиной задержки с прибытием «всепогодных» боевых машин стоимостью до ₤150 млн каждая стала плохая погода — шторм и сильные волнения на море в районе военной базы в Южной Каролине.
«Жалкая ситуация», — заявил один из источников в оборонном ведомстве, комментируя решение британских ВВС отложить трансатлантический перелёт до тех пор, пока погодные условия не будут благоприятными.
«Чушь какая-то… стыд, — отметил другой неназванный источник в оборонном ведомстве. — Затрудняюсь ответить, почему из-за погоды нужно откладывать полёт всепогодного истребителя».
Понятно, что британские ВВС оказались просто не в состоянии обеспечить соблюдение требований безопасности, поясняет издание. Кроме того, погодные условия в Атлантическом океане были такими, что было невозможно гарантировать спасение пилота в случае, если он будет вынужден катапультироваться из этого истребителя-бомбардировщика.
Один из источников объяснил задержку с F-35 тем, что у американской боевой машины в отличие от самолётов Eurofighter Typhoon, которые также стоят на вооружении ВВС Британии, всего один двигатель.
«В этом заключается проблема с перелётами однодвигательных самолётов через Атлантику, — заявил анонимный источник. — Используя Typhoon, вы за полцены получаете в два раза больше двигателей, а значит перелёты через открытый океан становятся безопаснее».
Между тем официальный представитель ВВС Британии прокомментировал ситуацию следующим образом: «Наши F-35 идут с опережением графика и могут при необходимости летать в любых погодных условиях. В мирное время решение о перелёте этих самолётов в Великобританию принимается в зависимости от погодных условий, и поскольку никакой спешки нет, мы просто ради безопасности полёта посчитали необходимым подождать лучших условий».
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