Times: посол США призвал британцев пожертвовать здравоохранением ради обороны

Если Лондон рассчитывает оставаться надёжным союзником Америки, ему необходимо увеличить военные траты за счёт Национальной службы здравоохранения. С таким призывом выступил посол США в Соединённом Королевстве Вуди Джонсон. По словам дипломата, страна не сможет обеспечить своё процветание без безопасности, передаёт The Times.
Британия должна быть готова увеличить траты на оборону за счёт Национальной службы здравоохранения, чтобы обеспечить свою безопасность и оставаться сильным союзником США. С таким заявлением перед журналистами выступил американский посол в Соединённом Королевстве Вуди Джонсон, пишет The Times.
«Здравоохранение всегда будет проблемой, образование всегда будет проблемой, транспорт и инфраструктура всегда будут проблемой, и так далее. Но насколько важно защищать себя? Я приехал сюда… моя задача — безопасность и процветание, и нельзя получить процветание без безопасности», —подчеркнул дипломат.
По словам Джонсона, при планировании госбюджета Лондону придётся пойти на «уступки». Ведь от боеспособности Великобритании зависит то, как её будут воспринимать Соединённые Штаты, Россия и остальной мир. Он также напомнил о словах Дональда Трампа, что Вашингтон не собирается оплачивать безопасность своих союзников по НАТО в Европе.
Речь посла прозвучала на фоне сомнений, что Британия способна выполнить «амбициозный план» по закупке 138 американских истребителей F-35. Военное руководство Туманного Альбиона уже приобрело15 самолётов и пообещало докупить ещё 33 к 2025 году.
Между тем, по неподтверждённым правительством данным, приблизительная стоимость только одного F-35 составляет порядка ₤150 млн. Подобные траты вызывают беспокойство среди британского командования, отмечает The Times.
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