Guardian: на международных саммитах Лондон будет укреплять антироссийскую коалицию

На крупнейших международных встречах: G7, G20, саммитах НАТО и ЕС — Великобритания собирается поднять вопрос о противодействии России, сообщает The Guardian. По мнению Лондона, раз Москва говорит о своей непричастности к отравлению Скрипалей и отказывается обвинять Асада в химатаках в Думе, значит, она не заинтересована в сотрудничестве с западными странами, поясняет издание.

Великобритания собирается воспользоваться грядущими международными саммитами, чтобы призвать союзников выработать всеобъемлющую стратегию по противодействию дезинформации со стороны России, пишет The Guardian. Кроме того, «после агрессивной кампании Кремля по отрицанию использования химического оружия в Великобритании и в Сирии» Лондон намерен пересмотреть традиционный дипломатический диалог с Москвой, сообщает издание.

Укреплять антироссийский союз Великобритания планирует на четырёх крупнейших встречах, которые запланированы на этот год: «Большая семёрка», «Большая двадцатка», саммит НАТО и Евросоюза. Как отмечает автор статьи, поворотным моментом, после которого британское правительство решило пересмотреть свою позицию по отношению к России, стало отравление бывшего двойного агента Скрипаля с дочерью и реакция России на обвинения Сирии в использовании химического оружия.

Как отмечают источники издания, вероятнее всего Лондон предпримет меры против «российской дезинформации» и создаст механизм, который заставит нести ответственность за использование химического оружия. Кроме того, по информации автора, в британском парламенте представители разных партий сходятся во мнении, что «коррупционные действия России» теперь нужно рассматривать не через призму финансов, а как угрозу для безопасности и внешней политики Великобритании. А значит, по их мнению, необходимы новые антироссийские санкции, даже если они навредят британской экономике.

На этой неделе Великобритания обязала свои офшоры раскрывать имена собственников активов, которые там находятся, и приняла свой акт Магнитского. И это, по словам автора статьи, даёт Лондону больше моральных прав призывать неопределившиеся страны на свою сторону.

Позиция Великобритании, которую она транслирует своим союзникам, заключается в том, что раз Россия отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей и не поддерживает обвинения Асада в совершении химатаки в Думе, значит, она не заинтересована в сотрудничестве ради поиска правды и пытается использовать оба эпизода, чтобы посеять раздор и разделить электорат в западных странах.

«Путин ведёт информационную войну, пытаясь повернуть против нас наше главное достояние — свободу слова», — приводит издание слова председателя комитета по иностранным делам в британском парламенте Тома Тагендхэта.

Впрочем, дипломаты не склонны к поспешным действиям, отмечает автор статьи. Так, в британском МИДе не спешат обвинять Россию во лжи, ведь это может положить конец диалогу с Москвой. Некоторые старожилы, которые хорошо знают Россию, и вовсе отмечают, что демонизация Кремля — это провальная стратегия. Например, Энтони Брентон, который служил послом в России с 2004 по 2008 год, настаивает, что с Москвой по-прежнему можно плодотворно сотрудничать по таким вопросам, как ядерное разоружение, исламский терроризм и кибервойна.

Дипломаты вроде Брентона считают, что нападки Великобритании на Россию не только приведут Москву в руки к Китаю, что станет для Европы ошибкой с долгосрочными последствиями, но и может ослабить Великобританию в дипломатическом плане, учитывая последствия брексита. Если Лондон будет настаивать на более активных действиях, это может разрушить союз, сложившийся после отравления в Солсбери. Поэтому лучше бы британским дипломатам остановиться на тех позициях, которых они уже достигли, советует The Guardian.