Британский советник по национальной безопасности Марк Седвилл рассказал в ходе недавних парламентских слушаний, что следователям ещё только предстоит установить каких-либо подозреваемых по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Однако Лондон твёрдо убеждён, что за этим покушением стоит Кремль, а Россия является «главной стратегической угрозой» Великобритании, пишет Financial Times.

Подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери у британских следователей ещё нет, хотя после инцидента прошло уже два месяца, сообщает Financial Times. Как заявил в ходе состоявшихся во вторник парламентских слушаний советник по национальной безопасности Соединённого Королевства Марк Седвилл, следователям ещё только предстоит установить каких-либо подозреваемых по делу о покушении с применением отравляющих веществ на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По его словам, полиция и сотрудники разведки «ещё не установили» имена тех лиц, которые могли совершить 4 марта попытку убийства бывшего двойного шпиона использованием нервно-паралитического отравляющего вещества из семейства «Новичок».



Тем не менее британские следователи «всё больше уверены в том, что они смогут идентифицировать лиц, совершивших эту атаку», отмечается в статье. Пока же представители полиции лишь сообщили о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, «вероятнее всего», получили отравление в результате контакта с нервно-паралитическим отравляющим веществом в жидком виде, которое было нанесено на ручку входной двери его дома. Сам Скрипаль остаётся в больнице, однако уже не в критическом состоянии. А Юлия Скрипаль, которая является гражданкой России, в отличие от своего отца, уже была выписана из больницы в прошлом месяце. Однако она «отклоняет все предложения о встрече с российскими официальными лицами», пишет Financial Times.



Но несмотря на отсутствие конкретных подозреваемых, советник по нацбезопасности подтвердил уверенность британского правительства в том, что за попыткой убийства Скрипалей стоит Кремль. По словам британского чиновника, в настоящее время полиция и правительственные ведомства пересматривают процедуры обеспечения безопасности для других проживающих в Великобритании «российских диссидентов» с учётом инцидента в Солсбери. «Полиция, несущая ответственность за защиту подобных лиц, а также другие ведомства пересматривают вопросы обеспечения безопасности для всех людей, которые могут быть в той же мере уязвимыми», — цитирует его заявление Financial Times.



Выступление Седвилла перед членами комитета по обороне состоялось после публикации обзора по обеспечению национальной безопасности Соединённого Королевства, который был обнародован в марте. Но другой обзор, затрагивающий программу модернизации в области обороны, в начале этого года был выведен из-под его надзора, причём это произошло после отрицательной реакции на предполагаемое сокращение военных возможностей, поясняется в статье. Ожидается, что эта работа будет завершена к лету и её результаты могут привести к увеличению оборонных расходов Великобритании.



Седвилл также подчеркнул, что Россия по-прежнему представляет собой «главную стратегическую угрозу» для Соединённого Королевства, говорится в Москве. Чиновник также напомнил членам парламента, что размещение британского военного контингента в Афганистане вплоть до его вывода в 2014 году было связано с расходованием дополнительных ресурсов, и это вызвало перекосы в других военных областях: «Некоторые возможности в области стратегической устойчивости оказались на самом деле исчерпанными», — отметил он. Отвечая на вопрос о том, не потребует ли ребалансировка британских вооружённых сил дополнительных затрат, советник заявил: «Конечно. Я только не знаю, сколько для этого понадобится средств, и именно этот вопрос прорабатывает министр обороны».