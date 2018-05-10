DT: выход из ЕС заставил британцев задуматься о собственной системе навигации

В Министерстве обороны Великобритании начали предварительную подготовку к разработке собственной системы спутниковой навигации, передаёт The Daily Telegraph. Там опасаются, что после выхода из ЕС Британии придётся покинуть аналогичную общеевропейскую систему Galileo. Стоимость собственного проекта страны оценивается в сумму €3,4 млрд.

В Министерстве обороны Великобритании начали предварительную подготовку к разработке собственной системы спутниковой навигации на фоне опасений, что стране придётся покинуть аналогичную общеевропейскую систему Galileo после выхода из ЕС, передаёт The Daily Telegraph.

Кроме того, издание отмечает, что Великобритания приступила к рассмотрению с юридической точки зрения возможности возврата €1,4 млрд, вложенных в проект Galileo с 2003 года.

«Правильно, что наши блестящие военные учёные и эксперты начали работу по определению возможностей развития нашей собственной спутниковой системы», — приводит издание слова министра обороны страны Гэвина Уильямсона.

«Мы не должны бояться или ставить под сомнение наши способности осуществить эту задачу в одиночку или искать партнёрства с такими странами, как Япония, Южная Корея, Австралия и другие. У нас есть экспертная оценка, технические знания и, что принципиально важно, воля добиться успеха», — добавил Уильямсон.

При этом, по словам министра, Великобритания продолжает переговоры с европейской комиссией относительно будущей роли Соединённого Королевства в Galileo. Отмечается, что страна пытается оказать давление по данному вопросу на Еврокомиссию и, прежде всего, на Францию.

The Daily Telegraph уточняет, что стоимость собственного проекта страны оценивается в сумму €3,4 млрд, и отмечает, что на протяжении последующих 20 лет он может привести к созданию 5 тыс. рабочих мест.