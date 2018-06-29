Military: американский генерал поведал, как США собираются бороться с С-400

Для борьбы с российскими ЗРК С-400 ВВС США нужно объединить усилия с сухопутными войсками, пишет Military со ссылкой на главу боевого авиационного командования ВВС США генерала Джеймса Холмса. Как он пояснил, возросшая по сравнению с С-300 дальность действия российских зенитно-ракетных комплексов ограничила возможности американских боевых самолётов, в особенности четвёртого поколения.
Глава боевого авиационного командования ВВС США генерал Джеймс Холмс заявил, что военно-воздушным силам Соединённых Штатов для того, чтобы «перехитрить» российские ЗРК С-400, нужна помощь сухопутных войск, сообщает Military.
«В рамках наших многодоменных операций мы вместе с Сухопутными войсками частично акцентируем наше внимание на попытках найти способы, как можно совместными усилиями уничтожать эти системы, чтобы мы могли проникнуть туда быстрее и в более короткие сроки стать эффективнее», — заявил генерал Джеймс Майкл Холмс.
По его словам, беспокойство вызывает то, что у С-400 по сравнению с предшественником С-300 вырос радиус действия. Москва вообще называет новый зенитно-ракетный комплекс «убийцей F-35», утверждается в статье. Между тем сам генерал Холмс указал на то, что российские С-400 ограничивают радиус боевого применения самолётов четвёртого поколения.
«Отчасти основная проблема заключается в возросшей дальности действия новых систем, которые в настоящее время уже развёртываются. Особенно в случае с самолётами четвёртого поколения, это ограничивает то, насколько близко летательные аппараты могут подобраться к целям», — добавил генерал.
Для решения проблемы, по мнению Холмса, США намерены объединить различные имеющиеся у неё возможности.
«У нас есть возможности, которые объединим в плане разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также командования, управления и различных систем дальнего радиуса действия», — заявил генерал Джеймс Майкл Холмс
В основанном в Бельгии фонде «Пётр Великий» подготовлен проект художественного фильма о путешествии Петра I по Европe. К участию в картине планируют привлечь западных режиссёра и сценариста, а также ряд российских актёров. Об этом RT рассказал автор идеи, председатель фонда Валерий Двойников.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.