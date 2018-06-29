Military.com Оригинал

Military: американский генерал поведал, как США собираются бороться с С-400

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Для борьбы с российскими ЗРК С-400 ВВС США нужно объединить усилия с сухопутными войсками, пишет Military со ссылкой на главу боевого авиационного командования ВВС США генерала Джеймса Холмса. Как он пояснил, возросшая по сравнению с С-300 дальность действия российских зенитно-ракетных комплексов ограничила возможности американских боевых самолётов, в особенности четвёртого поколения.
Military: американский генерал поведал, как США собираются бороться с С-400
Reuters
Глава боевого авиационного командования ВВС США генерал Джеймс Холмс заявил, что военно-воздушным силам Соединённых Штатов для того, чтобы «перехитрить» российские ЗРК С-400, нужна помощь сухопутных войск, сообщает Military.
 
«В рамках наших многодоменных операций мы вместе с Сухопутными войсками частично акцентируем наше внимание на попытках найти способы, как можно совместными усилиями уничтожать эти системы, чтобы мы могли проникнуть туда быстрее и в более короткие сроки стать эффективнее», — заявил генерал Джеймс Майкл Холмс.
 
По его словам, беспокойство вызывает то, что у С-400 по сравнению с предшественником С-300 вырос радиус действия. Москва вообще называет новый зенитно-ракетный комплекс «убийцей F-35», утверждается в статье. Между тем сам генерал Холмс указал на то, что российские С-400 ограничивают радиус боевого применения самолётов четвёртого поколения.
 
«Отчасти основная проблема заключается в возросшей дальности действия новых систем, которые в настоящее время уже развёртываются. Особенно в случае с самолётами четвёртого поколения, это ограничивает то, насколько близко летательные аппараты могут подобраться к целям», — добавил генерал.
 
Для решения проблемы, по мнению Холмса, США намерены объединить различные имеющиеся у неё возможности.
 
«У нас есть возможности, которые объединим в плане разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также командования, управления и различных систем дальнего радиуса действия», — заявил генерал Джеймс Майкл Холмс
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Military.com США Северная Америка
теги
F-35 Россия С-300 С-400 США
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров