Times of India: несмотря на угрозу санкций, Индия быстро движется к закупке С-400

Несмотря на нависшую угрозу санкций со стороны США, Индия в настоящее время быстро движется к тому, чтобы приобрести у России передовые зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», пишет The Times of India. В частности, Совет по оборонным закупкам (DAC) подготовил почву для заключения контракта на приобретение пяти российских ЗРК на сумму около $ 6 млрд.

Высокопоставленные источники также сообщают, что этот совет под председательством министра обороны Нирмалы Ситхараман ещё в четверг одобрил внесение «незначительных отсутплений» в «мегасделку» по комплексам С-400. Необходимость внести эти изменения возникла во время завершившихся недавно коммерческих переговоров с Москвой.

«Вопрос о закупке С-400 теперь будет направлен в Министерство финансов на одобрение и в Комитет по безопасности, возглавляемый премьер-министром, для получения окончательного одобрения. А высшему политическому руководству страны придётся принять вызов по вопросу о том, когда именно может быть подписан реальный контракт», — заявил источник.

Совет по оборонным закупкам был проведён на следующий день после того, как США в среду вечером в очередной раз отменили переговоры в формате «два плюс два» между министрами иностранных дел Индии и Соединённых Штатов Сушмой Сварадж и Майком Помпео и министрами обороны двух стран Нирмалой Ситхараман и Джимом Мэттисом. Планировалось, что эта встреча, как пишет The Times of India, состоится 6 июля в Вашингтоне.