Times of India: несмотря на угрозу санкций, Индия быстро движется к закупке С-400

Совет по оборонным закупкам Индии подготовил почву для заключения «мегасделки» по закупке российских ЗРК С-400, одобрив внесение необходимых «незначительных отступлений» в этот контракт, сообщает The Times of India. Таким образом, индийская сторона, несмотря на нависшую угрозу санкций со стороны США, оперативно движется к покупке у России передовых зенитно-ракетных комплексов.
Несмотря на нависшую угрозу санкций со стороны США, Индия в настоящее время быстро движется к тому, чтобы приобрести у России передовые зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», пишет The Times of India. В частности, Совет по оборонным закупкам (DAC) подготовил почву для заключения контракта на приобретение пяти российских ЗРК на сумму около $ 6 млрд.
Высокопоставленные источники также сообщают, что этот совет под председательством министра обороны Нирмалы Ситхараман ещё в четверг одобрил внесение «незначительных отсутплений» в «мегасделку» по комплексам С-400. Необходимость внести эти изменения возникла во время завершившихся недавно коммерческих переговоров с Москвой.
«Вопрос о закупке С-400 теперь будет направлен в Министерство финансов на одобрение и в Комитет по безопасности, возглавляемый премьер-министром, для получения окончательного одобрения. А высшему политическому руководству страны придётся принять вызов по вопросу о том, когда именно может быть подписан реальный контракт», — заявил источник.
Совет по оборонным закупкам был проведён на следующий день после того, как США в среду вечером в очередной раз отменили переговоры в формате «два плюс два» между министрами иностранных дел Индии и Соединённых Штатов Сушмой Сварадж и Майком Помпео и министрами обороны двух стран Нирмалой Ситхараман и Джимом Мэттисом. Планировалось, что эта встреча, как пишет The Times of India, состоится 6 июля в Вашингтоне.
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