Washington Times: США отказались продавать Турции истребитель F-35 из-за покупки С-400

Конгрессмены США официально запретили поставку Турции истребителя пятого поколения F-35 из-за сближения Анкары с Москвой и покупки зенитной ракетной системы С-400, сообщает The Washington Times. Поставки С-400 приведут к ещё большей зависимости Турции от России в её сферах влияния и к ослаблению сотрудничества Анкары с её партнёрами по НАТО, заявили в Пентагоне.

Конгресс США принял решение о запрете на продажу Турции истребителя пятого поколения F-35, сообщает журналист The Washington Times Карло Муньос. Данное решение было официально сформулировано в американском оборонном бюджете на 2019 год. Запрет на поставку истребителя будет длиться до тех пор, пока Пентагон не проведёт «экспертизу существенного изменения участия Турции в программе F-35, в том числе возможной отмены этого участия», заявили конгрессмены.

Американские законодатели также призвали немедленно освободить американского пастора Эндрю Брансона и других граждан США, незаконно задержанных в Турции. Как отмечает автор материала, Брансон был обвинён в шпионаже и связях с террористическими группами. По данным турецких следователей, Брансон сотрудничал с находящимся в США общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом с целью свержения Эрдогана в 2016 году, а также поддерживал Рабочую партию Курдистана, объявленную в Турции незаконной.

Истребитель F-35 использовался как средство давления Вашингтона на Анкару из-за укрепления её военных связей с Россией, в частности, покупки российской зенитной ракетной системы С-400, отмечает Муньос. «Мы хотим быть уверены в том, что системы, покупаемые нашими союзниками, будут использоваться для поддержки других наших союзников. Мы хотим, чтобы Турция поняла реальные, серьёзные негативные последствия этой закупки у России», — заявила помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тина Кайданов.

По её словам, решение Анкары приобрести С-400 может ещё сильнее вовлечь Турцию в сферу влияния России на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и в «горячих точках по всему миру». Этот шаг также ослабит сотрудничество между Турцией и её партнёрами по НАТО. Однако в то же время это не даст Москве получить доступ к проекту F-35, который остаётся одним из «самых охраняемых военных секретов Вашингтона», резюмирует автор The Washington Times.