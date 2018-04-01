Welt рассказала о самом взрывоопасном конфликте Европы — между Турцией и Грецией
12 февраля турецкий сторожевой катер протаранил корабль береговой охраны Греции, напоминает Die Welt. Греческое судно находилось вблизи острова Имиа, который считается спорной территорией. Тут же турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым связался со своим коллегой в Афинах Алексисом Ципрасом — и выяснилось, что это была не провокация, а просто неудачное стечение обстоятельств.
Возможно, это так, полагает издание. В результате политических чисток после неудачного переворота летом 2016 года Турция потеряла большинство своих самых компетентных капитанов. Но всё же этот случай был провокацией, как и многие другие, настаивает автор статьи Борис Калноки.
Сложные отношения двух партнёров по НАТО достигли низшей точки, с тех пор как президент Турции Реджеп Эрдоган начал строить в своей стране автократию и проводить агрессивную, экспансионистскую внешнюю политику. И враждебность усилилась, после того как Афины отказались выдать Анкаре участвовавших в перевороте турецких офицеров, запросивших убежище в Греции.
За прошедший год турецкие военные корабли проникали в греческие территориальные воды порядка 2 тыс. раз. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году. Турецкие истребители нарушали воздушное пространство Греции 3300 раз. Конфликт Анкары и Афин стал самым взрывоопасным на территории всей Европы. При этом история вражды двух «заклятых врагов» уходит на столетия в прошлое, отмечает автор.
Конфликт из-за спорных территорий — это одна из главных причин, почему у Греции и Турции непропорционально большие армии. В плане военно-технических возможностей они приблизительно в равных условиях. Совокупная огневая мощь сухопутных войск обеих стран превышает показатель всех остальных стран Европы, вместе взятых: 830 танков, 2500 единиц другого боевого транспорта, 450 истребителей. В случае войны такой арсенал может за короткое время нанести очень большой ущерб.
И вооружённое столкновение вполне может произойти, причём скорее по случайности, чем по умыслу, предостерегает Калноки. Если до этого дойдёт, то понадобится вмешательство супердержав, чтобы избежать обострения конфликта. В 1996 году в кризисную ситуацию вокруг острова Имиа вмешались США, чтобы образумить обе стороны. Но сегодня нельзя со всей уверенностью сказать, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа поступит так же.
Впрочем, по-видимому, Европейский союз начал осознавать весь масштаб этой проблемы, продолжает издание. Недавно президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что отношения Афин и Анкары — это важнейший пункт турецко-европейских отношений. Он призвал Турцию пойти на компромиссы и поставил её перспективы по вступлению в ЕС в зависимость от прогресса в переговорах с Грецией.
Однако помимо цели по вступлению в Евросоюз у Эрдогана есть главная стратегическая цель — и она заключается в том, чтобы наращивать власть и влияние Турции во всех регионах мира, где это возможно, чтобы вернуть стране былое величие Османской империи. Впрочем, такая политика не подразумевает изменения границ, но и не исключает, отмечает автор.
Анкара будет постоянно пытаться сместить баланс сил в свою пользу и будет использовать любую слабость Афин. Греция — фактически банкрот, в Турции же наблюдается стремительный экономический рост. Греция стареет, Турция переживает демографический рост. Афины уже не могут инвестировать значительные суммы в оборонную сферу, Анкара же последние 10 лет вкладывает в неё огромные деньги, особенно в развитие флота.
Через несколько лет нынешнего баланса вооружённых сил между этими странами не будет. Турция станет гораздо сильнее. И в политическом плане гораздо важнее для европейцев, чем Греция, в том числе из-за миграционного кризиса, подытоживает Калноки.