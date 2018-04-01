Welt рассказала о самом взрывоопасном конфликте Европы — между Турцией и Грецией

Наибольшую опасность для Европы представляет конфликт Турции и Греции, считает Die Welt. Затянувшиеся территориальные споры, былая вражда и экспансионистские устремления Анкары могут привести к войне, убеждён автор статьи Борис Калноки. И в этом столкновении цифры не на стороне Афин.

12 февраля турецкий сторожевой катер протаранил корабль береговой охраны Греции, напоминает Die Welt. Греческое судно находилось вблизи острова Имиа, который считается спорной территорией. Тут же турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым связался со своим коллегой в Афинах Алексисом Ципрасом — и выяснилось, что это была не провокация, а просто неудачное стечение обстоятельств.



Возможно, это так, полагает издание. В результате политических чисток после неудачного переворота летом 2016 года Турция потеряла большинство своих самых компетентных капитанов. Но всё же этот случай был провокацией, как и многие другие, настаивает автор статьи Борис Калноки.



Сложные отношения двух партнёров по НАТО достигли низшей точки, с тех пор как президент Турции Реджеп Эрдоган начал строить в своей стране автократию и проводить агрессивную, экспансионистскую внешнюю политику. И враждебность усилилась, после того как Афины отказались выдать Анкаре участвовавших в перевороте турецких офицеров, запросивших убежище в Греции.



За прошедший год турецкие военные корабли проникали в греческие территориальные воды порядка 2 тыс. раз. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году. Турецкие истребители нарушали воздушное пространство Греции 3300 раз. Конфликт Анкары и Афин стал самым взрывоопасным на территории всей Европы. При этом история вражды двух «заклятых врагов» уходит на столетия в прошлое, отмечает автор.



Конфликт из-за спорных территорий — это одна из главных причин, почему у Греции и Турции непропорционально большие армии. В плане военно-технических возможностей они приблизительно в равных условиях. Совокупная огневая мощь сухопутных войск обеих стран превышает показатель всех остальных стран Европы, вместе взятых: 830 танков, 2500 единиц другого боевого транспорта, 450 истребителей. В случае войны такой арсенал может за короткое время нанести очень большой ущерб.



И вооружённое столкновение вполне может произойти, причём скорее по случайности, чем по умыслу, предостерегает Калноки. Если до этого дойдёт, то понадобится вмешательство супердержав, чтобы избежать обострения конфликта. В 1996 году в кризисную ситуацию вокруг острова Имиа вмешались США, чтобы образумить обе стороны. Но сегодня нельзя со всей уверенностью сказать, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа поступит так же.



Впрочем, по-видимому, Европейский союз начал осознавать весь масштаб этой проблемы, продолжает издание. Недавно президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что отношения Афин и Анкары — это важнейший пункт турецко-европейских отношений. Он призвал Турцию пойти на компромиссы и поставил её перспективы по вступлению в ЕС в зависимость от прогресса в переговорах с Грецией.



Однако помимо цели по вступлению в Евросоюз у Эрдогана есть главная стратегическая цель — и она заключается в том, чтобы наращивать власть и влияние Турции во всех регионах мира, где это возможно, чтобы вернуть стране былое величие Османской империи. Впрочем, такая политика не подразумевает изменения границ, но и не исключает, отмечает автор.



Анкара будет постоянно пытаться сместить баланс сил в свою пользу и будет использовать любую слабость Афин. Греция — фактически банкрот, в Турции же наблюдается стремительный экономический рост. Греция стареет, Турция переживает демографический рост. Афины уже не могут инвестировать значительные суммы в оборонную сферу, Анкара же последние 10 лет вкладывает в неё огромные деньги, особенно в развитие флота.



Через несколько лет нынешнего баланса вооружённых сил между этими странами не будет. Турция станет гораздо сильнее. И в политическом плане гораздо важнее для европейцев, чем Греция, в том числе из-за миграционного кризиса, подытоживает Калноки.