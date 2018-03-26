Британский эксперт: Турция и Россия нашли общего врага — Запад

Стратегические интересы Турции и Запада идут в «диаметрально противоположных направлениях» и поэтому, как отмечает в своей статье для Haaretz британский эксперт Саймон Уолдман, Турция начала «заигрывать» с Владимиром Путиным. По словам эксперта, Анкара не только считает, что Москва является «доминирующей державой» в своём регионе, но и полагает, что у России с Турцией один противник — Запад.

В болгарской Варне 26 марта состоится ещё одна встреча между европейскими и турецкими чиновниками, которые в очередной раз попытаются уладить некоторые разногласия между Турцией и Западом, сообщает британский эксперт Саймон Уолдман.

По его мнению, Турция и Европа «вряд ли в ближайшее время помирятся», потому что между ними слишком много нерешённых вопросов. Одной из насущных проблем являются «стратегические ориентиры сторон».

В стратегическом плане Турция и Европа имеют совершенно разные приоритеты. Неудивительно, что они «постоянно ссорятся».

Если подумать о двух или трёх крупнейших угрозах безопасности, стоящих перед Европой или Западом, Россия — с её агрессивностью как с традиционной военной точки зрения, так и в сфере киберпространства, — вероятно, будет на первых местах списка, отмечает Уолдман. Там же оказались бы и «Исламское государство»* вместе с беззаконием и гражданской войной на Ближнем Востоке, а также проблемы радикализации и беженцев. Можно также вспомнить Иран.

Но у Анкары «совершенно другие» главные угрозы безопасности. Это не ИГ, не Россия и не Иран, а скорее Рабочая партия Курдистана с её сепаратистскими настроениями и агрессивной деятельностью на юго-востоке страны.

Другая главная угроза Анкары — движение Гюлена, которого обвиняют в том, что он стоит во главе организованной сети, проникшей в государственные учреждения Турции с «неблаговидными целями», включая попытку государственного переворота в июле 2016 года.

По мнению эксперта, примечательно, что и Рабочая партия Курдистана, и движение Фетхуллаха Гюлена по большей части являются проблемами внутренней безопасности Турции и едва ли представляют угрозу для Европы или США.

Единственный общий враг Запада и Турции — ИГ, но Турецкая Республика по большей части «закрыла глаза» на военную деятельность исламистов в Сирии и позволила использовать себя в качестве шлюза для транспортировки оружия, джихадистов и нефти.

Вместо этого Анкара поставила в приоритет победу над связанными с Рабочей партией Курдистана Отрядами народной самообороны, которые были «лучшими партнёрами» Запада в борьбе против ИГ.

Согласно правительству Эрдогана, Европа и Америка рассматриваются как враги, стороны, которые сотрудничают с террористами и поддерживали попытку переворота в июле 2016 года. Запад — главная угроза безопасности Турции после Рабочей партии Курдистана и движения Гюлена.

Именно поэтому с 2016 года Анкара «заигрывает» с Владимиром Путиным, несмотря на его вмешательство в дела Украины и «оккупацию Крыма». Президент Эрдоган и турецкие министры неоднократно встречались со своими российскими коллегами вопреки постоянным нарушениям Россией исключительных экономических зон и воздушного пространства европейских стран.

И хотя, как пишет автор, Россия распространяет фейковые новости и пропаганду, Турция разрешает российской атомной энергетической корпорации «Росатом» строить на юге страны атомную электростанцию стоимостью $20 млрд и увеличивает размер двусторонней торговли до $100 млрд.

В то время как российских граждан отравляют и убивают в Великобритании, Турция продолжает настаивать на покупке российского зенитного ракетного комплекса С-400, который не совместим с оборудованием НАТО.

Как утверждает эксперт, Анкара не только считает, что Москва является «доминирующей державой» в своём регионе, но и полагает, что у России с Турцией один и тот же противник — Запад.

Стратегические интересы Турции и Запада идут в «диаметрально противоположных направлениях». У двух сторон разные враги и — как следствие — разные союзники.

«Пока это не будет понято и признано, рукопожатия и встречи на международных саммитах и симпозиумах будут неэффективными», — считает британский эксперт Саймон Уолдман.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.