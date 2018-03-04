Эрдоган: у Турции нет проблем с Россией в Сирии У Анкары «нет проблем» с Москвой в операции «Оливковая ветвь» в Африне, заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе официального визита в Сенегал. Что касается поставок российских противоракетных систем С-400, то это личное дело Турции, подчеркнул президент. 4 марта 2018 TRT

TRT: Эрдоган не принял извинения НАТО за его имя в «списке врагов» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не принял извинения НАТО за появление в ходе учений альянса в Норвегии постера со «списком врагов», в котором было его имя, сообщает TRT. По словам политика, подобное «бесстыдство» нельзя «замять просто извинением». Произошедшее показывает «искажённую точку зрения НАТО, которая наблюдается уже некоторое время», добавил Эрдоган. 19 ноября 2017 TRT

TRT: к покупке российских С-400 Анкару подтолкнула жажда суверенитета Стремление быть независимой в военном плане державой подтолкнуло Турцию к покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, передаёт TRT. Как отмечает канал, такое решение Анкары пришлось не по душе Вашингтону и Брюсселю, что может привести к введению «косвенных санкций» против Турции. 2 августа 2017 TRT

TRT: правозащитники назвали удары США в Сирии катастрофой для мирных жителей Число гражданских в Сирии и Ираке, погибших из-за военных действий коалиции против ИГ под руководством США в июне, в пять раз превысило число погибших от действий России, сообщает TRT со ссылкой на данные лондонской организации Airwais. По словам правозащитников из Amnesty International, коалиция «не смогла принять необходимых мер для защиты мирного населения». В свою очередь, армия США опровергла эти заявления, назвав их «недостоверными», отмечает издание. 13 июля 2017 TRT

TRT: России нужны турецкие помидоры, а Турции — новые рынки сбыта Турции нужно искать новые рынки сбыта для своих помидоров в ущерб России, которая теперь для них закрыта, заявил президент Союза экспортёров средиземноморских овощей и фруктов Али Кавак. И в то же время, как приводит его слова издание TRT, Россия сама не может удовлетворить спрос на помидоры внутри страны, поэтому ей в любом случае придётся их импортировать. 9 мая 2017 TRT

TRT: В Анкаре ощутили смягчение российских санкций, но не удивились Министр торговли и таможни Турции Бюлент Тюфекчи расценил российский законопроект, который позволит ряду турецких компаний остаться в России, как «признак смягчения» антитурецких санкций, пишет TRT. При этом турецкий политик отметил, что для Анкары это сообщение неожиданностью не стало: в Турции всегда понимали, что санкции не продлятся долго. Теперь Анкара ожидает от Москвы дальнейших шагов в этом же направлении. 18 января 2016 TRT