TRT: из-за последствий конфликта на Украине Сомали вновь угрожает голод

Изменения климата приводят к засухам и неурожаям в разных регионах мира, а последствия пандемии COVID-19 и обострившегося конфликта на Украине ещё больше усугубляют глобальный продовольственный кризис. ООН и агентства по оказанию гуманитарной помощи предупреждают, что из-за этого больше всего страдают жители самых бедных стран — например, таких, как Сомали, где уже ощущается нехватка продовольствия, передаёт TRT.
Киев находится почти в 8500 километрах от этого пыльного лагеря для беженцев, расположенного на окраине сомалийской столицы Могадишо. Тем не менее, последствия конфликта на Украине очевидны даже здесь.
ШАФИСИ АЛИ АХМЕД, менеджер гуманитарного склада: Нехватка продовольствия напрямую связана с тем, что мир отвернулся от Сомали, сосредоточившись на Украине. Большая часть помощи для Сомали поступала с Запада, но теперь они переключили своё внимание и помощь на Украину.
Сомали переживает самую сильную засуху за последние 40 лет, ожидая дальнейший голод и новые смерти. Однако гуманитарные агентства предупреждают, что гуманитарной помощи практически не поступает.
До войны правительство Сомали импортировало около 90% пшеницы из Москвы и Киева. Теперь цены выросли, и эта обедневшая страна с трудом пытается закупить необходимое.
Цены на все товары продолжают расти с 2020 года из-за пандемии COVID-19, сбоев в цепочках поставок, резкого повышения цен на удобрения, топливо и энергоресурсы. Наводнения и засухи также повлияли на производство продуктов питания.
А начавшаяся в феврале спецоперация России на Украине привела к ещё большему росту цен и ограничила доступность продуктов питания, ведь они вдвоём обеспечивали поставки 30% пшеницы на мировом рынке.
АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, генсекретарь ООН: Продовольственный кризис этого года связан с отсутствием излишков. Но в следующем году может возникнуть уже дефицит еды...
Разрушительные последствия конфликта отозвались по всему миру. По данным Организации Объединённых Наций, цены на продукты питания в мае были на 30% выше, чем год назад.
Когда семь самых богатых стран мира встретились на прошлой неделе, то пообещали выделить $4,5 млрд на борьбу с голодом. Однако критики утверждают, что этого недостаточно, чтобы можно было накормить 345 млн человек, которым грозит голод.
Международная организация «Спасите детей» заявила, что мир столкнулся с худшим из глобальных продовольственных кризисов в современной истории. И неспособность принять оперативные меры быстро сведёт на нет весь прогресс, достигнутый в борьбе с голодом, и унесёт ещё бессчётное количество жизней.
Власти Германии нашли в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное количество боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые планируется отправить Украине в качестве военной помощи.
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