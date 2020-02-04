Das Erste: в Сомали объявлено чрезвычайное положение в связи с нашествием саранчи и угрозой голода

Нашествие саранчи на востоке Африки приобретает угрожающие масштабы, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В Кении над полями начали разбрызгивать с воздуха химикаты, однако самолётов для этого не хватает. В Сомали, где не делается даже этого, объявлено чрезвычайное положение: к июню рой саранчи может увеличиться в 500 раз, что приведёт к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства и снабжения региона продовольствием.

Нашествие саранчи в Восточной Африке приобретает всё более устрашающие масштабы, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Теперь в Сомали даже введён режим чрезвычайной ситуации, потому что и без того нестабильная ситуация со снабжением оказалась под ещё большей угрозой.

На полях, на которые налетает рой саранчи, после него не остаётся ничего. От 30 до 40 млн насекомых сжирают любую растительность. Из-за этого тонны продовольствия будут уничтожены в кратчайшие сроки, подчёркивает немецкий телеканал.

Высокопоставленный представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН Доминик Буржон говорит о колоссальном ущербе.

В выходные в Сомали было введено чрезвычайное положение в связи с нашествием саранчи. По заявлению Министерства сельского хозяйства, состояние снабжения под угрозой. В стране нет действующего правительства, большие области находятся под контролем радикальных исламистов. Многие жители голодают уже сейчас.

В прошедшие месяцы периоды засухи и сильных наводнений сменяли друг друга. Значительная часть урожая уничтожена. Теперь саранча может расправиться с тем, что ещё сохранилось. Помимо Сомали, нашествие саранчи коснулось Эфиопии и Кении.

«Мы находимся в регионе, в котором 11 миллионов человек в трёх странах уже сейчас испытывают угрозу нехватки продовольствия. Поэтому мы должны предпринять всё возможное, чтобы предотвратить ухудшение ситуации», — подчеркнул Буржон. Сейчас принято решение разбрызгивать пестициды с воздуха. Это единственное, что ещё может подействовать.

В Кении для этого используются малогабаритные самолёты, но даже там бороться с саранчой оказалось затруднительно. По словам представительницы местного Министерства сельского хозяйства, пустынная саранча — это бедствие, выходящее за рамки обычного: «Мы никогда прежде не сталкивались с чем-то подобным и не были к этому готовы. Мы обсудили, какие химикаты будем использовать. При первых попытках они не подействовали против саранчи».

Сейчас начали применять другие пестициды. Однако в регионе недостаточно лёгких самолётов для их разбрызгивания. Саранчи становится всё больше. Тысячи насекомых распространяются и размножаются. Поскольку в этом году дожди идут намного чаще, чем обычно в этом сезоне, для саранчи сложились оптимальные условия для откладывания яиц в тёплую влажную почву.

В Сомали не применяются даже самолёты для разбрызгивания химикатов, поэтому саранчи там ещё больше, чем в соседних государствах. В ООН опасаются, что к июню численность роя саранчи может увеличиться в 500 раз. Для сельского хозяйства это будет катастрофой невообразимых масштабов, подчёркивает Das Erste.