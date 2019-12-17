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Euronews: климатологи предупреждают, что бездействие политиков дорого обойдётся всему человечеству
2019 год побил все рекорды и стал одним из самых нетипичных за всю историю метеорологических наблюдений. Это грозит тем, что лёд будет продолжать таять, а уровень моря продолжит подниматься, предупреждают учёные. Однако проблема в том, что политики не очень прислушиваются к предупреждениям, подчеркнули в интервью Euronews эксперты из разных стран, комментируя итоги 25-й конференции ООН по климату.

ДЖЕРЕМИ ВИЛКС, корреспондент Euronews: Мы приветствуем вас в специальном выпуске программы «Климат сегодня» с полей 25-й конференции ООН по климату в Мадриде. Прямо сейчас мы оглянемся на 2019 год, во всех отношениях «нетипичный», и узнаем, насколько исключительным он станет в итоге? Мы изучим разрыв между уровнем выбросов в атмосферу, который был обещан, — и реальным положением вещей.

С нами Вансен-Энри Пёш из службы мониторинга изменения климата в рамках программы «Коперник» и Макс Диллей из Всемирной метеорологической организации. 2019-й стал рекордным годом! Стоит напомнить, что в начале года в Северной Америке морозы доходили до -30 в сопровождении полярных вихрей. Летом во Франции было +46, новый температурный рекорд! Стали ли эти показатели «новой нормой», должны ли мы к ним привыкать?

МАКС ДИЛЛЕЙ, Всемирная метеорологическая организация: 2019-й стал вторым или третьим самым тёплым годом в истории наблюдений с доиндустриальных времён, превысив рекордные до этого показатели на 1,1 градуса.

ВАНСЕН-ЭНРИ ПЁШ, служба мониторинга изменения климата программы «Коперник»: Да, и что удивительно, это не стало для нас сюрпризом: год за годом рекорды бьются, и в какой-то степени мы к этому привыкаем. Но если мы посмотрим назад, то последние пять лет станут самыми тёплыми за всю историю. Это же касается и десяти последних лет.

ДЖЕРЕМИ ВИЛКС: Учитывая всё это, насколько экстремальными могут стать погодные условия и климат?

ВАНСЕН-ЭНРИ ПЁШ: Все эти температурные рекорды — даже не на один, а на два, на три градуса в некоторых регионах, — это неизведанная ранее ситуация для Земли.

МАКС ДИЛЛЕЙ: В последний раз, когда Земля сталкивалась с такими температурами, уровень моря был на 6—9 метров выше сегодняшнего! Поэтому к тому времени, когда планета достигнет нового баланса, уровень моря будет продолжать подниматься, лёд будет продолжать таять. Если говорить о всех густонаселённых прибрежных районах — то просто представьте, что повышение уровня моря на 6—9 метров будет означать для местного населения…

ДЖЕРЕМИ ВИЛКС: Спасибо большое! Дальше мы поговорим о выбросах в атмосферу. Но перед этим давайте посмотрим на последние климатические новости за ноябрь от службы мониторинга изменения климата в рамках программы «Коперник».

Ноябрь 2019-го был теплее средних показателей, превысив данные с доиндустриальных времён на 1,3 градуса. Месяц был значительно более влажным, с сильными осадками и наводнениями в Италии и на Балканах вдоль Адриатического побережья. В то время как в Норвегии и на Черноморском побережье было суше, чем обычно.

В то же время, на юго-востоке Австралии наблюдалась продолжительная тёплая и засушливая весна. Как видно на этой карте, с аномально низкой влажностью почвы, что стало основной причиной продолжающихся пожаров в этом регионе.

ДЖЕРЕМИ ВИЛКС: Теперь мы поговорим о разрыве между ожидаемым и реальным уровнем выбросов. С нами Йори Роджель, климатолог из Имперского колледжа Лондона, и Глен Питерс из Центра международных климатических исследований в Норвегии. В 2018 году мы выпустили в атмосферу рекордное количество углекислого газа — но здесь, на этой конференции, мы говорим о «сокращении выбросов». Похоже, существует своего рода «подрыв доверия», нежели просто разрыв в данных по выбросам?

ГЛЕН ПИТЕРС, Центр международных климатических исследований в Норвегии: Да, подрыв доверия налицо! Выбросы углекислого газа росли на протяжении десятилетий, и темп их роста не сильно сбавляется: уровень выбросов возрос на 60 процентов с 1990 года и на четыре процента — с подписания Парижского соглашения по климату в 2015 году. Поэтому существует реальный разрыв между сегодняшним уровнем выбросов и амбициями, политической риторикой.

ДЖЕРЕМИ ВИЛКС: Чем нам грозит дополнительный выброс углекислого газа в атмосферу?

ЙОРИ РОДЖЕЛЬ, климатолог из Имперского колледжа Лондона: Наука знает об этом не понаслышке. Всё очень просто: каждая тонна углекислого газа, которую мы выбрасываем в атмосферу, способствует дополнительному потеплению. Поэтому с каждым годом мы ускоряем потепление — и способствуем закислению океана.

ДЖЕРЕМИ ВИЛКС: Экоактивисты говорят, что политикам нужно прислушиваться к учёным. Вы — те самые учёные. Политики вас слушают?

ЙОРИ РОДЖЕЛЬ: Не очень. В 2015-м они решили в Париже, что хотят сохранить уровень потепления гораздо ниже двух градусов — на полутора градусах. И учёные заговорили о том, что для этого нужно сделать: а это быстрое сокращение выбросов, чистый нулевой уровень. А значит, выбросы в атмосферу должны прекратиться к середине XXI века! Если же уровень выбросов снова увеличится в этом году, то все научные выводы бессмысленны...

ДЖЕРЕМИ ВИЛКС: Большое спасибо! Со всеми озвученными в программе данными вы можете ознакомиться на нашем сайте. До скорой встречи!

Дата выхода в эфир 16 декабря 2019 года.

 

 

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