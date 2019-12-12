Times: таяние гренландских льдов поставит миллионы людей под угрозу наводнений

Льды Гренландии тают всё быстрее, пишет The Times, со ссылкой на недавно проведённое исследование: ледяной покров убывает в 7 раз быстрее, чем в конце прошлого века. Отмечается, что из-за этого под угрозой ежегодных наводнений окажутся ещё 40 млн человек.
Ледяной покров Гренландии тает быстрее, чем ожидалось, пишет The Times, ссылаясь на недавнее исследование, проведённое Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC). Ожидается, что к концу века под угрозой наводнений дополнительно окажется 40 млн человек.
Согласно исследованию, темп таяние льдов вырос в 7 раз по сравнению с 1990-ми годами. К 2100 году уровень мирового океана увеличится на 67 см, если гренландские льды продолжат таять с такой же скоростью, что и в последнее десятилетие. Как пишет издание, группа из 89 учёных обнаружила, что сейчас Гренландия теряет 254 млрд тонн льда в год: в конце прошлого века эта цифра составляла 33 млрд тонн. Всего, начиная с 1992 года, Гренландия потеряла 3,8 триллиона тонн льда, в результате чего уровень мирового океана поднялся на 10,6 мм. The Times отмечает, что вклад Гренландии в подъём уровня мирового океана растёт быстрее, чем у других факторов, таких как таяние арктических льдов и горных ледников.
В исследовании IPCC говорится о том, что наиболее уязвимым к увеличению уровня мирового океана является Китай: ожидается, что к 2050 году 93 млн граждан КНР столкнутся с ежегодными наводнениями. Кроме того, Джеффри Каргел из Планетологического института США в Аризоне отметил, что подъём мирового океана — не единственное последствие таяния гренландских льдов: «Оно может сильно повлиять на циркуляцию воды в северной части Атлантического океана, а также на климат прилегающих территорий, таких как отдельные регионы США, Канады и Европы. Возможно, что эти изменения уже начались».
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