Bloomberg: таяние льдов подогревает конкуренцию арктических держав

В результате роста экономического значения Арктики, ощущающегося по мере таяния льдов Северного Ледовитого океана всё отчётливее, обостряется соперничество между арктическими — и «околоарктическими» — державами, констатирует обозреватель Bloomberg. Побывав на ассамблее «Арктического круга», журналист заключил, что Арктика будет становиться одной из главных геополитических «горячих точек» планеты — пусть с ним согласны и не все эксперты.

Таяние льда в Арктике открывает доступ к новым запасам энергоресурсов быстрее, чем предполагалось ранее, в результате чего в регионе на фоне кардинальных геополитических и экономических перемен в мире обостряется конкуренция между великими державами, пишет Bloomberg. Как отмечает обозреватель агентства, именно такая атмосфера царит на проходящей в эти выходные ассамблее «Арктического круга» — «своеобразном Давосе Крайнего севера». Этот форум, организуемый уже седьмой год подряд, — крупнейшее мероприятие, посвящённое Арктике и связанным с ней вопросам, включая климатические изменения, безопасность и использование новых углеводородных ресурсов, и в нём участвуют как политики, так и учёные, говорится в материале Bloomberg.



Министр энергетики США Рик Перри, выступая в четверг на открытии ассамблеи в Рейкьявике, призвал «свободные страны» противостоять попыткам тех, «кто пытается установить своё господство над Арктикой извне», по всей видимости, имея в виду Китай, называющий себя «околоарктической державой», пишет агентство. Кроме того, чиновник также предупредил участников, что некоторые страны пытаются добиться того же господства посредством продаж энергоресурсов — и эти слова Перри уже относились к России, подчёркивается в статье. Между тем подобные попытки Вашингтона объединить своих союзников даются ему непросто — Арктика уже начала превращаться в потенциальную «геополитическую горячую точку», становясь для XXI века тем же, чем «транспортные маршруты вроде Суэцкого канала были для века XX», отмечает автор статьи.



После Перри на сцене форума выступал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который рассказал о росте вовлечённости его региона в эксплуатирование новых и планируемых к открытию месторождений природного газа в Арктике. По данным Bloomberg, с 2016-го по 2018 год Россия в четыре раза увеличила свою долю на мировом рынке сжиженного природного газа, доведя её с 2% до 8%, и страна будет развивать этот рост. В числе инвесторов в российские активы — французская Total, китайские CNOOC и Национальная нефтегазовая корпорация, а также японские Mitsui & Co. и Национальная корпорация нефти, газа и металлов, перечисляет журналист агентства.



Тем временем Южная Корея строит сверхтяжёлые танкеры-ледоколы для СПГ по цене более $300 млн за каждый, продолжает автор. Хотя доставлять газ в Азию эти суда смогут лишь тогда, когда Северный морской путь будет относительно свободен ото льда, в этом году судоходство по нему началось уже в августе и сейчас, в октябре, он до сих пор открыт — иными словами, момент, когда путь будет проходим круглый год, всё ближе, подчёркивается в материале.



После Артюхова на сцену «Арктического круга» вышли дипломаты из Китая и союзной США Южной Кореи, которые поведали собравшимся о тесном трёхстороннем сотрудничестве в арктических делах с ещё одним союзником Вашингтона — Японией. При этом на вопрос журналиста Bloomberg о том, перестанет ли Китай считать себя «околоарктической державой» из-за недовольства США, спецпредставитель китайского МИД по арктическим делам Гао Фэн ответил просто: «Нет».



«Мы видим, как прямо у нас перед глазами происходит формирование новой экономической, деловой и политической карты мира, — заявил в интервью прессе бывший президент Исландии и основатель «Арктического круга» Оулавюр Рагнар Гримссон. — Во-первых, сейчас Азия становится главным источником экономического роста XXI века, а во-вторых, открывается Арктика, что в сочетании с новыми технологиями будет обеспечивать доступ к нефти и газу, которые станут для этого экономического роста топливом».



В пятницу такой новый мировой порядок описал на ассамблее «Арктического круга» в презентации глава британского инвестиционного банка Grisons Peak LLP и его научно-исследовательской структуры China Investment Research Генри Тиллман, рассказывает обозреватель Bloomberg. Свою презентацию он озаглавил «Прокладывание Полярного шёлкового пути».



Как пояснил Тиллман, «Полярный шёлковый путь» — это часть китайской инициативы «Один пояс — один путь», предназначенная для снижения её логистических издержек. По словам банкира, Северный морской путь не только значительно короче использующихся сейчас маршрутов морских поставок энергоресурсов в Азию через Индийский и Суэцкий канал, но и отличается гораздо менее серьёзными политическими рисками — там, к примеру, нет такой обстановки, которая сложилась сейчас в Ормузском проливе из-за Ирана.



Как подчеркнул Тиллман, США также стремятся стать одним из главных мировых поставщиков СПГ: Вашингтон планирует к 2024 году производить 100 млн тонн сжиженного газа в год — Россия, например, производит сейчас 63 млн. Однако американцы могут столкнуться с более высокими затратами на добычу газа и его транспортировку до потребителей в Азии и Европе. По словам господина Гримссона, именно этим объясняется враждебная позиция США по отношению к проекту газопровода «Северный поток 2», а также инициативам России и Китая в Арктике.



Тем не менее заместитель помощника министра по нефти и газу Министерства энергетики США Шон Беннетт заявил в интервью Bloomberg, что США конкуренция не беспокоит — по мнению чиновника, риска перенасыщения рынка почти нет, поскольку прогнозируемый рост спроса на газ в Индии и других азиатских странах крайне высок, а Европа испытывает резкую необходимость в диверсификации своих поставщиков энергоресурсов. «Спрос на СПГ в мире будет расти и дальше», — заверил Беннетт.



США, по всей видимости, находят и более ощутимые способы дать отпор конкурентам, пишет Bloomberg. 30 сентября американский Минфин наложил санкции на подразделения китайской Cosco Shipping Corp за нарушения санкций Вашингтона против Ирана — и этот шаг немедленно отразился на маршрутах танкеров «Ямал-СПГ», поскольку Coso является одной из главных участниц транспортной инфраструктуры данного проекта, говорится в материале агентства.



Впрочем, те, кто работает в Арктике уже долго, не спешат воспринимать разговоры о геополитической напряжённости всерьёз, оговаривается автор статьи. В прошлом году через Севморпуть прошло 29 млн тонн груза, а в итоге грузооборот должен будет вырасти до 90 млн, тогда как через Суэцкий канал перевезли 1 млрд тонн товаров, объясняет журналист.



По словам специалистов, плавучие льдины ведут себя непредсказуемо даже в период судоходства, а потому расходы на страхование для транспортных компаний могут быть значительно выше при использовании Севморпути, чем при транспортировке грузов через более тёплые воды. «Прекратите уже использовать такие слова, как «споры», «гонка» или «борьба», — в свою очередь заявила в интервью Bloomberg норвежский юрист и сотрудник работающей с клиентами по арктическим проблемам консалтинговой компании Selmer AS Лив Моника Стубхольт. — Никакой борьбы за Арктику нет. Самая большая проблема у моих клиентов — это привлечь инвесторов».