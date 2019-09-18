Белые медведи и русские: NBC рассказал, как сказалось на Арктике глобальное потепление

За полярным кругом изменение климата особенно заметно: трескаются фундаменты зданий, голодные белые медведи приближаются к человеческим поселениям, а в Северном Ледовитом океане активизировался российский флот, передаёт NBC News. Как сообщает телеканал, пока учёные бьют тревогу, военные готовятся к возможному конфликту в Арктике.

С этим звуком ледяной мир стремительно меняется. Таяние ледников всего в нескольких сотнях миль от Северного полюса. И животные, обитающие в ничейной Арктике, сейчас в опасности: традиционные источники питания исчезают, и поиски приводят их в населённые пункты.



МОРТЕН ВЕДЕГЕ, глава департамента охраны окружающей среды Шпицбергена: В настоящий момент вблизи поселения есть белые медведи, и мы должны попытаться сделать так, чтобы они ушли, чтобы избежать их столкновений с людьми.



Это норвежский архипелаг Шпицберген. Далеко за полярным кругом. Чтобы прогуляться там днём, теперь нужно брать с собой винтовку из соображений безопасности.



КЕВИН ТИББЛЗ, корреспондент NBC News: Климат здесь меняется?



СТИВЕН ХАДСОН, учёный: Конечно! Мы видим это каждый день!



Стивен Хадсон, американский исследователь атмосферы, говорит, что температура здесь повышается быстрее, чем в любой другой точке Земли. Из-за таяния вечной мерзлоты трескаются фундаменты зданий — в том числе крайне важного Всемирного семенохранилища. Там надёжно хранят образцы семян со всего мира, чтобы эти растения никогда не исчезли. Это хранилище тоже нуждается в ремонте. Даже для местного кладбища надо найти другое место.



КЕВИН ТИББЛЗ: В чём причина?



СТИВЕН ХАДСОН: В наших выбросах углекислого газа в атмосферу.



КЕВИН ТИББЛЗ: То есть причина — мы?



СТИВЕН ХАДСОН: Да, мы.



От изменения климата даёт трещину и расстановка сил. Арктика стала магнитом для стран, конкурирующих за природные богатства. Ведь из-за изменения климата некогда скованное льдом море открыто для навигации на более длительный период времени.



Капитан Ларс Ларссон и команда его норвежского военного фрегата наблюдают повышенную активность России в Северном Ледовитом океане.



ЛАРС ЛАРССОН, капитан ВМС Норвегии: Я считаю, мы должны продемонстрировать какую-то силу. И я хочу показать им, на что мы способны.



КЕВИН ТИББЛЗ: Норвежцы не хотят и не предчувствуют каких-либо военных столкновений с Россией в этой новой Арктике. Но они готовы.



На этих кадрах, сделанных в прошлом месяце, видно, как в Арктику буксируют российский плавучий атомный реактор.



Сегодня у Соединённых Штатов нет военных средств для манёвров в этом регионе.



ЭНДРЮ ЛЬЮИС, вице-адмирал, командующий Вторым флотом ВМС США: Если мы не войдём в это конкурентное пространство, мы обречены на конфликт там в будущем.



Один из членов экипажа, 20-летняя Хелена Люндин, слишком молода, чтобы помнить холодную войну. Для неё главное — спасти свой любимый Север.



ХЕЛЕНА ЛЮНДИН, ВМС Норвегии: Думаю, особенно это касается моего поколения, потому что мы выросли с этой проблемой.



Здесь изменение климата не оспаривается.



МОРТЕН ВЕДЕГЕ: То, что началось здесь, произойдёт и со всем остальным миром.



Прислушается ли мир? Таким вопросом задаются сегодня жители маленького, уединённого Шпицбергена.



Кевин Тибблз, NBC News, Лонгйир, Норвегия.



Дата выхода в эфир 15 сентября 2019 года.