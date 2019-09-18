Белые медведи и русские: NBC рассказал, как сказалось на Арктике глобальное потепление

За полярным кругом изменение климата особенно заметно: трескаются фундаменты зданий, голодные белые медведи приближаются к человеческим поселениям, а в Северном Ледовитом океане активизировался российский флот, передаёт NBC News. Как сообщает телеканал, пока учёные бьют тревогу, военные готовятся к возможному конфликту в Арктике.
С этим звуком ледяной мир стремительно меняется. Таяние ледников всего в нескольких сотнях миль от Северного полюса. И животные, обитающие в ничейной Арктике, сейчас в опасности: традиционные источники питания исчезают, и поиски приводят их в населённые пункты.
МОРТЕН ВЕДЕГЕ, глава департамента охраны окружающей среды Шпицбергена:В настоящий момент вблизи поселения есть белые медведи, и мы должны попытаться сделать так, чтобы они ушли, чтобы избежать их столкновений с людьми.
Это норвежский архипелаг Шпицберген. Далеко за полярным кругом. Чтобы прогуляться там днём, теперь нужно брать с собой винтовку из соображений безопасности.
КЕВИН ТИББЛЗ, корреспондент NBC News:Климат здесь меняется?
СТИВЕН ХАДСОН, учёный:Конечно! Мы видим это каждый день!
Стивен Хадсон, американский исследователь атмосферы, говорит, что температура здесь повышается быстрее, чем в любой другой точке Земли. Из-за таяния вечной мерзлоты трескаются фундаменты зданий — в том числе крайне важного Всемирного семенохранилища. Там надёжно хранят образцы семян со всего мира, чтобы эти растения никогда не исчезли. Это хранилище тоже нуждается в ремонте. Даже для местного кладбища надо найти другое место.
КЕВИН ТИББЛЗ:В чём причина?
СТИВЕН ХАДСОН:В наших выбросах углекислого газа в атмосферу.
КЕВИН ТИББЛЗ:То есть причина — мы?
СТИВЕН ХАДСОН:Да, мы.
От изменения климата даёт трещину и расстановка сил. Арктика стала магнитом для стран, конкурирующих за природные богатства. Ведь из-за изменения климата некогда скованное льдом море открыто для навигации на более длительный период времени.
Капитан Ларс Ларссон и команда его норвежского военного фрегата наблюдают повышенную активность России в Северном Ледовитом океане.
ЛАРС ЛАРССОН, капитан ВМС Норвегии: Я считаю, мы должны продемонстрировать какую-то силу. И я хочу показать им, на что мы способны.
КЕВИН ТИББЛЗ:Норвежцы не хотят и не предчувствуют каких-либо военных столкновений с Россией в этой новой Арктике. Но они готовы.
На этих кадрах, сделанных в прошлом месяце, видно, как в Арктику буксируют российский плавучий атомный реактор.
Сегодня у Соединённых Штатов нет военных средств для манёвров в этом регионе.
ЭНДРЮ ЛЬЮИС, вице-адмирал, командующий Вторым флотом ВМС США:Если мы не войдём в это конкурентное пространство, мы обречены на конфликт там в будущем.
Один из членов экипажа, 20-летняя Хелена Люндин, слишком молода, чтобы помнить холодную войну. Для неё главное — спасти свой любимый Север.
ХЕЛЕНА ЛЮНДИН, ВМС Норвегии: Думаю, особенно это касается моего поколения, потому что мы выросли с этой проблемой.
Здесь изменение климата не оспаривается.
МОРТЕН ВЕДЕГЕ:То, что началось здесь, произойдёт и со всем остальным миром.
Прислушается ли мир? Таким вопросом задаются сегодня жители маленького, уединённого Шпицбергена.
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