Newsweek: глобальное потепление наступает — в Арктике открыли пять новых островов

00:24 Поветкин победил Хьюи Фьюри в бою за титул WBA International Россиянин Александр Поветкин одержал победу над британцем Хьюи Фьюри в бою за вакантный титул WBA International в тяжёлом весе.

00:18 «Ювентус» обыграл «Наполи» в матче Серии А, благодаря автоголу в компенсированное время Туринский «Ювентус» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в матче второго тура итальянской Серии А

00:14 В Южной Каролине ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан» Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер ввёл режим ЧС в связи с приближением урагана «Дориан».

23:55 Луценко прокомментировал информацию о связи с нелегальными казино Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал заявление главы украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, который обвинил его в связях с подпольным игорным бизнесом.

23:38 Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о самом сложном моменте на посту главы страны.

23:36 Медведев рассказал, сыграет ли Осорио за «Зенит» в матче РПЛ со «Спартаком» Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, сможет ли новичок команды — венесуэльский защитник португальского «Порту» Йордан Осорио — дебютировать в предстоящем матче с московским «Спартаком».

23:25 Пушков прокомментировал слова Зеленского о «Северном потоке — 2» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «Северном потоке — 2», которое он сделал после переговоров с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве.

23:22 Гендиректор «Зенита» рассказал подробности о трансфере Осорио Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио в клуб на правах аренды.

23:12 Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.

23:00 Глава FIA выразил соболезнования в связи со смертью Юбера Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт выразил соболезнования в связи со смертью французского гонщика «Формулы-2» Антуана Юбера.

23:00 Зеленский намерен встретиться с украинской общиной в Польше Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Twitter, что намерен встретиться с представителями украинской общины в Польше.

22:51 Сироткин отреагировал на смерть Юбера Российский гонщик Сергей Сироткин, являющийся резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault, отреагировал на новость о смерти французского гонщика «Формулы-2» Антуана Юбера.

22:48 Число жертв нападения на бар в Мексике увеличилось до 30 Число погибших в результате нападения на бар в мексиканском городе Коацакоалькос увеличилось до 30.

22:38 Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере Организаторы «Формулы-2» отменили вторую гонку, которая должна была пройти в рамках этапа в Бельгии, в связи с гибелью французского пилота Антуана Юбера.

22:29 В МВД сообщили о рекордном числе посетителей МАКС-2019 31 августа В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что Международный авиационно-космический салон в субботу, 31 августа, посетили рекордное число гостей за один день — 203 тыс.

22:28 «Ливерпуль» обновил клубный рекорд по числу побед подряд в АПЛ «Ливерпуль» обновил клубный рекорд по числу одержанных подряд побед в Английской премьер-лиге (АПЛ).

22:18 Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.

22:09 «Боруссия» проиграла дебютанту Бундеслиги «Униону» Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от берлинского «Униона» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги.

22:03 При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС по Подмосковью.

22:03 Камболов вызван в сборную России вместо травмированного Алексея Миранчука Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым вызвал в расположение национальной команды полузащитника «Краснодара» Руслана Камболова для подготовки к матчам квалификации на чемпионат Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.

21:53 Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение организаторами заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

21:50 Украина подписала газовое соглашение с Польшей и США Представители Украины, Польши и США подписали в Варшаве соглашение о газовом сотрудничестве между странами.

21:38 «Ливерпуль» разгромил «Бернли» в матче АПЛ «Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Бернли» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

21:31 Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

21:25 «Милан» обыграл «Брешию» в матче Серии А «Милан» одержал победу над «Брешией» в матче второго тура итальянской Серии А.

21:16 Число погибших из-за взрыва на химзаводе в Индии возросло до 13 Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в индийском городе Дхуле увеличилось до 13.

21:05 Фати стал самым молодым футболистом, забившим за «Барселону» в Примере Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым футболистом в истории клуба, забившим в матче испанской Примеры.

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20:53 Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил польской стороне присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

20:52 «Тамбов» в компенсированное время упустил победу над «Ахматом» в матче РПЛ «Тамбов» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

20:41 Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter Пользователи Twitter из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

20:39 Соперник «Зенита» по ЛЧ «Лион» не сумел обыграть «Бордо» в матче Лиги 1 «Лион» и «Бордо» сыграли вничью в матче четвёртого тура французской Лиги 1.

20:31 СК возбудил дело по факту падения вертолёта в Подмосковье Следователи возбудили уголовное дело по факту падения вертолёта в подмосковном Долгопрудном.

20:24 В московском метро погиб мужчина В Московском метрополитене на станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии погиб мужчина. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВД на метрополитене.

20:20 «Барселона» упустила победу над «Осасуной» в матче Примеры Каталонская «Барселона» и «Осасуна» сыграли вничью в матче третьего тура испанской Примеры.

20:18 Прокуратура начала проверку из-за падения вертолёта в Долгопрудном Московская транспортная прокуратура начала проверку в связи с падением вертолёта в Клязьминское водохранилище в городе Долгопрудном Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя надзорного органа Екатерину Короткову.

20:16 Эрдоган заявил о планах Турции остаться в НАТО Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не будет отказываться от членства в НАТО. Заявление Эрдогана приводит турецкое издание Sabah.

20:12 В Подмосковье вертолёт упал в водохранилище В Московской области вертолёт упал в Клязьминское водохранилище. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте подмосковного МЧС.

20:08 Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».

19:57 СМИ: Число пострадавших при атаке под Лионом выросло до девяти В результате нападения на станции метро в коммуне Виллёрбан рядом с французским Лионом, по последним данным, один человек погиб и девять пострадали. Об этом информирует радиостанция Europe 1.

19:54 В Норвегии разбился вертолёт Вертолёт потерпел крушение у норвежского города Альта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице спасательного центра Северной Норвегии.

19:50 Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в матче с «Локомотивом» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над московским «Локомотивом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

19:46 Чернов о своих сейвах: просто хотел помочь «Ростову», а не выглядеть героем Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал свои действия в концовке матча восьмого тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом».

19:46 Авакова и Луценко обвинили в связях с нелегальными казино Руководитель украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обвинил главу МВД Украины Арсена Авакова и экс-генпрокурора страны Юрия Луценко в связях с подпольным игорным бизнесом.

19:38 США заявили о нанесении удара по позициям «Аль-Каиды» возле Идлиба В Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) заявили, что по позициям террористов «Аль-Каиды»* в районе сирийского города Идлиб 31 августа был нанесён удар.

19:33 Замглавы МИД России провёл встречу с госминистром иностранных дел ОАЭ Замглавы МИД России Михаил Богданов провёл встречу в Дубае с госминистром иностранных дел ОАЭ Анваром Гаргашем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

19:30 «Зенит» объявил об аренде футболиста «Порту» Осорио Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио в клуб на правах аренды.

19:25 Сёмин оценил дебют Мариу за «Локомотив» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал дебют полузащитника Жоау Мариу в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

19:22 В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5 В Мьянме зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом информирует Геологическая служба США.