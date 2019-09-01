Newsweek: глобальное потепление наступает — в Арктике открыли пять новых островов

Российская гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа открыла пять новых островов в Арктике, пишет Newsweek. При этом, по словам океанографа британского Университета Бангора Тома Риппета, открытие нельзя назвать неожиданным, так как глобальное потепление способствует таянию ледников в регионе.
Российские военные объявили об открытии пяти новых островов в Арктике, которые ранее скрывал ледник, пишет Newsweek.
Как отмечает издание, впервые новые территории заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков во время работы гидрографической группы Северного флота в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа.
«На новых островах проведена топографическая съёмка, они подробно описаны», — сказано в сообщении Министерства обороны России.
Сообщается, что площадь объектов, находящихся в бухте Визе, варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв.м.
«Открытие островов, при таянии ледника Нансена, не является сюрпризом, поскольку ледник — это просто река льда, переносящая уплотнённый снег и лед с возвышенностей к морю. По мере потепления климата, ледники сокращаются и открывают землю под собой», — прокомментировал объявление океанограф британского Университета Бангора Том Риппет.
По его мнению, это свидетельствует об ускорении глобального потепления, особенно в Арктике, где средняя температура увеличилась уже на 5 — 6 °С.
«В настоящее время Арктика нагревается в два — три раза быстрее, чем остальная часть земного шара, поэтому, естественно, ледники и ледяные шапки будут реагировать быстрее», — приводит Newsweek слова Саймон Пендлтон, ведущий исследователь Института арктических и альпийских исследований университета Колорадо.
При этом таяние ледников в регионе играет на руку России. Так, подобные климатические изменения способствуют открытию новых морских путей, в связи с чем страна тратит миллиарды на строительство и модернизацию военных баз на арктических островах.
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