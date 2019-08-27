Три военные причины — Fox News объяснил, почему Гренландия так важна для Трампа

Желание Дональда Трампа контролировать Гренландию отвечает интересам национальной безопасности США, полагает аналитик Ребекка Грант. В своей статье на сайте Fox News Грант отмечает, что арктическое местоположение делает этот остров лакомым кусочком не только для Америки, но и для Китая.

«Президент Трамп, как обычно, ведёт себя вызывающе, но он не ошибается. Гренландия важна», — пишет аналитик по вопросам национальной безопасности Ребекка Грант на сайте Fox News.



«Раскройте карту Арктики. Одну сторону Северного полярного круга занимает Россия, а пониже приютился Китай. Со стороны Северной Америки расположены Канада и Аляска. Полярный маршрут — кратчайший для российских и китайских межконтинентальных ракет и бомбардировщиков, — объясняет аналитик. — Гренландия расположена как шорт-стоп на бейсбольном поле. Всё, что направляется в Канаду и США, проходит рядом с Гренландией или над ней. Гренландия, с её населением в 57 тысяч человек, очень, очень важна стратегически».



Вот почему с 1950-х годов в Гренландии работает авиабаза США Туле, занимающаяся в том числе дальним радиолокационным обнаружением, отмечает Грант. «Притом что Китай и Россия создают новые ракеты, можно понять, почему Гренландия привлекала внимание верховного главнокомандующего, — говорится в статье. — Итак, если мы все прекратим хохмить насчёт кондоминиумов, вот три военные причины, по которым Соединённым Штатам действительно следует уделять больше внимания Гренландии — и доставать баксы».



Во-первых, рассуждает аналитик, американским вооружённым силам могут очень пригодиться радиолокационные станции, аэродромы, незамерзающие порты и наземная инфраструктура Гренландии.



Во-вторых, в Гренландии расположены американские эскадрильи, предназначенные для космических операций и для предупреждения о космическом нападении. Знать, как обстоят дела на орбите, очень важно, учитывая, что Китай бросает вызов США в космосе, говорится в статье.



В-третьих, важно не пускать в Гренландию Китай, подчёркивает Грант. «У Китая нет арктических территорий, тем не менее в 2018 году Китай объявил себя арктической державой. Китай хочет иметь доступ к Арктике и пытается купить этот доступ, — пишет аналитик. — В прошлом году китайская компания заключила сделку о строительстве в Гренландии трёх взлётно-посадочных полос длиной 10 тысяч футов. Дания отменила сделку, сославшись на соображения безопасности».



Однако проблема остаётся: Китай стремится вытеснить США и делает стратегические инвестиции по всему миру, говорится в статье. Гренландия представляет интерес для Пекина, поэтому шумиха вокруг заявлений Трампа о «покупке Гренландии» — это ещё и сигнал о том, что Америка не потерпит «китайских поползновений».



Автор статьи напоминает, как Пекин «милитаризовал» маленькие островки в Южно-Китайском море. Имея в Гренландии взлётно-посадочные полосы, Китай смог бы доставить туда достаточно людей и техники, чтобы «захватить» это место, полагает аналитик.

По мнению Ребекки Грант, Дональд Трамп всё же был неправ, когда отложил визит в Данию. «Это было грубо», — подчёркивает автор статьи. Хорошие отношения с Данией крайне важны для США и НАТО, и «мудрая политика США, уважающая гренландское самоуправление и датскую ответственность», была бы очень хорошим вложением, говорится в тексте.