Bild: покупка Гренландии для США — естественный способ расширить свою территорию

Большинство американцев не видит ничего смешного в желании Дональда Трампа купить Гренландию, пишет Bild. Сделка подобного масштаба по купле земли — часть менталитета, благодаря которому США приобрели немалую часть собственных территорий в прошлом. При этом стоимость Гренландии немецкий таблоид оценил примерно в половину триллиона долларов — не только из-за её ресурсов, но и из-за стратегически выгодного положения.

Весь мир качает головами, наблюдая за желанием Дональда Трампа купить у датчан Гренландию, но у американцев это стремление вызывает смех гораздо реже, пишет немецкий таблоид Bild. Для них покупка территорий такого масштаба — часть истории, а менталитет Трампа под девизом «мысли широко» — установка, благодаря которой их страна стала сверхдержавой.

Как сообщается в статье, идея покупки Гренландии принадлежит не бывшему «жонглёру недвижимостью» из Нью-Йорка Трампу. Впервые она появилась в 1860 году у президента Эндрю Джонсона. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн даже сделал конкретное деловое предложение: $100 млн золотом.

Тогда цель заключалась в том, чтобы разместить в Гренландии американские бомбардировщики, чтобы они были очень близко к Москве на случай войны. Но уже тогда Дания ответила: «Спасибо, но нет».

По поводу того, что движет нынешним американским президентом, сегодня рассуждают и в США. Возможно, в основе его стремления купить Гренландию лежит тот факт, что это крупнейший остров в мире. Это был бы «достойный трофей для самопровозглашённого «лучшего президента» со времён Абрахама Линкольна» и большого любителя превосходных степеней, утверждает Bild.

Однако в первую очередь считается, что Трамп хочет заполучить нефтяные месторождения и природные ресурсы, которые из-за изменения климата могут стать более доступными.

Впрочем, возможно, что Трамп всё-таки думает о крупных территориальных приобретениях, которые сделали США той страной, какой они являются на сегодняшний день, отмечает немецкий таблоид. В 1803 году с французами была заключена сделка, по которой американцы купили 204 млн гектаров земли, позднее поделённой на 13 штатов. Это стоило им $15 млн — или 7,5 центов за гектар. Сегодня цена, в зависимости от места, составляет от $2500 до $10 тыс. за гектар, то есть в общей сложности $1,2 трлн. «Смешно», — констатирует Bild.

Затем в 1848 году была проведена сделка, ставшая частью мирного соглашения после окончания войны между Америкой и Мексикой. США выложили $15 млн и получили за это всю Калифорнию, части Аризоны, Невады, Юты и Колорадо. С учётом инфляции в действительности эти $15 млн сегодня составили бы сумму менее $500 млн. Неудивительно, что многие мексиканцы до сих пор считают эту сделку грабежом, подчёркивает издание.

В 1867 году США купили Аляску — 150 млн гектаров земли. Тогда Вашингтон заплатил России $7,2 млн, то есть примерно 5 центов за гектар. «Сенсационная сделка», — комментирует немецкий таблоид. С учётом инфляции сегодня эта сумма составила бы порядка $150 млн. Даже при цене всего в $250 за гектар сегодня Аляска стоила бы $37 млрд. Но при этом не принимается в расчёт, что сегодня там ежегодно добываются сотни тысяч баррелей нефти. Поэтому в действительности следует считать, что современная Аляска стоит $2,5—5 трлн. «У всех, кто тогда высмеивал сделку как покупку «холодильника», сегодня, вероятно, пропадает желание смеяться, как у Владимира Путина, когда он думает об Аляске», — пишет Bild.

Нынешний объект желаний Трампа — Гренландия — насчитывает примерно 56 тыс. жителей, большинство которых составляют эскимосы, продолжает издание. При площади 2,16 млн кв.км. остров примерно в 6 раз превосходит размеры Германии. Правда, 80% территории — это вода или лёд.

На острове нет почти никакой инфраструктуры за пределами столицы — города Нук. Безработица составляет 9%, ВВП равняется примерно $2 млрд, основную часть прибыли приносит рыболовство.

Однако чего в Гренландии в избытке, так это минералов и металлов. На острове присутствуют железо, уран, алюминий, никель, платина, вольфрам, титан и медь. Кроме того, авторитетный Брукингский институт в Вашингтоне обратил внимание на то, что запасы нефти на месторождениях острова, многие из которых находятся вблизи побережья, до сих пор вообще не удавалось оценить в полной мере.

Как написал исследовательский центр в своём отчёте по ресурсам Гренландии, изучена пока лишь малая часть этого огромного острова, поэтому для того, чтобы как следует оценить потенциал Гренландии, необходимо продолжать сбор данных и анализировать их.

Предложение Гарри Трумэна не может считаться задающим масштаб, отмечает Bild. Его $100 млн сегодня с учётом инфляции превратились бы в $1,3 млрд. Такая сумма могла бы понравиться Трампу, но Дания, вероятно, сочла бы это плохой шуткой, полагает автор статьи.

Сайт 24/7 Wall Street сравнил Гренландию с горными штатами на Среднем Западе США, где также используется только часть полезных ископаемых и нефтяных месторождений, потому что подобраться к ним очень трудно. По материковой массе Гренландия превышает их в 5,5 раз и, таким образом, должна стоить около $533 млрд — то есть примерно полтриллиона долларов, что в пять раз больше нынешнего внешнего долга Дании, составляющего $115 млрд.

Однако в конечном счёте цена земли зависит от того, насколько американцы на самом деле хотят получить Гренландию. Если США стремятся получить северный остров не только из-за его природных богатств, но и из-за его стратегического положения, позволяющего устроить там опорный пункт для армии, то половина триллиона долларов — это ещё не большая цена. Только в этом году США потратили на оборону $700 млрд, напоминает Bild.