Daily Telegraph: остров не продаётся — премьер Гренландии остудил коммерческий пыл Трампа

В Гренландии отвергли идею президента США Дональда Трампа о покупке острова у Дании, сообщает The Daily Telegraph. Тем не менее датское правительство продолжает хранить молчание в преддверии визита Трампа в Копенгаген в сентябре.

Премьер-министр Гренландии Ким Кильсен заявил, что остров «не продаётся», после того как президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает покупку этой территории у Дании, чтобы расширить страну, пишет The Daily Telegraph.

«Гренландия не продаётся и не может быть продана, — заявил Кильсен. — Но Гренландия открыта для торговли и сотрудничества с другими странами, в том числе с США».

Дональд Трамп поднял вопрос о покупке острова на ужине в 2018 году, на котором заявил, что слышал, что Дания считает финансирование Гренландии весьма обременительным.

Как отмечает издание, в Вашингтоне отнеслись к идее с «различной степенью серьёзности», однако известно, что Трамп обсуждал подобную возможность с советниками и даже дал указание юрисконсульту Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

При этом датские политики резко отреагировали на идею покупки покрытого ледниками острова, предложив Трампу «забыть об этом».

«Это, должно быть, первоапрельская шутка... Однако совсем не по сезону», — написал на своей странице в Twitter бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Раскритиковала идею и депутат местного парламента Майя Хемниц Ларсен, которая представляет партию «Народное сообщество», выступающую за предоставление Гренландии независимости от Дании.

«Нет, спасибо», думаю, такой была бы реакция большинства жителей Гренландии», — отметила Ларсен, добавив, что считает «неуважением» слова об острове как о товаре, который можно купить или продать.

Тем не менее министры действующего правительства страны, вероятно, опасаясь испортить отношения с американским лидером в преддверии его визита в Копенгаген в следующем месяце, до сих пор хранят молчание.

Официальный представитель Министерства иностранных дел страны Каспер Тамс Ольсен отметил, что там не намерены комментировать анонимные заявления, которые могут и не соответствовать действительности.

При этом в Белом доме сообщения пока не комментировали.

The Daily Telegraph напоминает, что это не первый раз, когда США пытаются купить территорию. После Второй мировой войны американский президент Гарри Трумэн уже предлагал Дании за Гренландию $100 млн.