«Не такая уж и безумная»: эксперт CNN оценила идею Трампа купить Гренландию

Идея президента США Дональда Трампа купить Гренландию может быть не такой уж и безумной, как это может показаться на первый взгляд, заявила в эфире CNN корреспондент The Wall Street Journal в Белом доме Вивиан Салама. По её словам, США уже дважды подумывали о такой покупке, имея в виду близость Гренландии к залежам природных ресурсов и большое стратегическое военное значение острова — особенно в виду соревнования с Россией и Китаем.

Хотите сделку? По данным источников, президент Трамп неоднократно высказывал мысль о покупке Гренландии у датского правительства. Кроме того, юридический отдел Белого дома также рассматривает эту возможность. С нами на связь выходит Вивиан Салама. Она работает корреспондентом The Wall Street Journal в Белом доме. Она первая сообщила об этой идее. Вивиан, большое спасибо. Это серьёзно? Действительно ли президент всерьёз рассматривает возможность покупки Гренландии?

ВИВИАН САЛАМА, корреспондент The Wall Street Journal в Белом доме: Он определённо поднимал эту тему. Однако, насколько можно сделать вывод на основании многочисленных источников, с которыми мы общались, он говорил об этом иногда серьёзно, а иногда — не очень. То есть он упоминал об этом несколько раз. Большая часть наших источников не считают, что всё так непременно и будет, однако этот вопрос поднимался с точки зрения права и политики. На этом они делают особый акцент, отмечая, что здесь присутствует, в том числе и экономический контекст, а также элементы военной сферы. Трампа эта возможность определённо интригует — это уж точно. Остаётся лишь ждать, чтобы понять, серьёзно ли он настроен в том плане, чтобы дать ход этой затее.

Чем же Гренландия так интересна? Зачем США может понадобиться её покупать? У нас же там есть активы. Зачем она нам?

ВИВИАН САЛАМА: Прежде всего, Гренландия располагает огромным количеством природных ресурсов благодаря своему расположению. США интересовались этими залежами на протяжении десятилетий. Кроме того, это отличное место с военной и стратегической точки зрения. Вообще, у США там уже есть военная база, которая также является самой северной в распоряжении Америки. Очевидно, что Гренландия удобна для исследования Арктики и отражения любых угроз в этом регионе; кроме того, в Арктике сейчас идёт активное соперничество с Китаем, а также с Россией. Так что местная база очень важна для США, и у них всегда было желание расширить там своё присутствие.

Однако, Дон, я бы хотела подчеркнуть тот факт, что США рассматривают такую возможность далеко не в первый раз. Америка, по сути, подумывала об этом уже два раза — в XIX веке и ещё раз сразу после окончания Второй мировой войны в 1946 году. Так что идея президента Трампа не такая уж и безумная.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 августа 2019 года.