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Обозреватель Bloomberg предрекает США поражение в борьбе за Арктику

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Новая арктическая стратегия США станет значительным шагом в освоении Арктики, однако страна не способна тягаться с Россией и Китаем в регионе, пишет профессор Школы международных исследований при Университете Джона Хопкинса Хал Брэндс для Bloomberg. По словам Брэндса, Вашингтону потребуются огромные финансовые вложения для модернизации своей арктической инфраструктуры.
Обозреватель Bloomberg предрекает США поражение в борьбе за Арктику
Reuters

В ближайшие десятилетия важнейшими глобальными проблемами станут возвращение соперничества великих держав и обострение климатических изменений. И, как отмечает профессор Школы международных исследований при Университете Джона Хопкинса в США Хал Брэндс в статье для Bloomberg, прямо на пересечении этих тенденций находится Арктика, приобретающая всё большую важность с политической и экономической точек зрения.

Дело в том, что климатические изменения меняют регион, открывая новые морские пути и способствуя добыче подводных ресурсов. Так, Северный морской путь, проходящий вдоль северного побережья России, сокращает время в пути между восточноазиатскими и европейскими портами. Кроме того, по некоторым оценкам, в Арктике находится более 30% всех мировых запасов природного газа и полезных ископаемых на сумму более $1 трлн.
 
Публично администрация президента США Дональда Трампа уделяет значительное внимание региону, однако за словами пока не следует конкретных действий.
 
В мае на заседании Арктического совета в составе восьми стран, омываемых Северным Ледовитым океаном, госсекретарь США Майк Помпео рассказал о существовании угрозы со стороны Китая в западной части Тихого океана. «Хотим ли мы, чтобы Северный Ледовитый океан превратился в новое Южно-Китайское море?» — спросил политик. Кроме того, на прошлой неделе Пентагон обнародовал обновлённую арктическую стратегию страны, которая является шагом вперёд в борьбе за освоение Арктики.
 
Однако регион всё больше превращается в оспариваемую зону. В частности, установить контроль над ключевыми арктическими морскими путями активно пытается Россия. В борьбу за регион также вступил и Китай, развивающий там своё военное присутствие и связывающий все инициативы в Арктике с проектом «Один пояс — один путь». По мере того как растёт напряженность между ведущими мировыми державами, она будет всё больше распространяться и на Арктику.
 
В США также начинают понимать важность Арктики в случае возможного конфликта. Брэндс называет Берингов пролив потенциальным Персидским заливом будущего. При этом в Соединённых Штатах в качестве ответа на активность России планируют проводить в регионе больше военных учений, а также подготовить две экспедиционные бригады морской пехоты для действия в арктических условиях. Кроме того, Пентагон намерен усилить сотрудничество с союзниками для обеспечения безопасности ключевых морских путей в Арктике.
 
Тем не менее Брэндс отмечает, что американские ресурсы не отвечают поставленным целям. Так, в наличии у России 14 ледоколов, а также шесть арктических баз. Возможности Китая существенно отстают, однако страна активно работает в этом направлении. При этом США значительно проигрывают обеим странам.  
 
У Вашингтона есть всего два ледокола, ни один из которых не пригоден для использования в Арктике. Несмотря на то что конгресс США и Пентагон начали выделять средства на модернизацию возможностей, американская инфраструктура за Полярным кругом сильно устарела, и для её восстановления потребуются значительные финансовые вложения.
 
Кроме того, позиция страны относительно свободы мореплавания в Северном Ледовитом океане не находит понимания не только у соперников, но и у союзников. Это, как пишет автор статьи, породит проблемы в диалоге с ними. Так, Канада настаивает, что Северо-Западный проход является её территориальными водами.
 
Вместе с тем арктическая стратегия Пентагона не соответствует позиции страны относительно климатических изменений в мире. Так, в США отказываются помогать союзникам в борьбе с климатическими изменениями, что также ставит страну в невыгодное положение, пишет Брэндс в статье для Bloomberg. 
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Bloomberg США Северная Америка
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