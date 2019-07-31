Обозреватель Bloomberg предрекает США поражение в борьбе за Арктику

Новая арктическая стратегия США станет значительным шагом в освоении Арктики, однако страна не способна тягаться с Россией и Китаем в регионе, пишет профессор Школы международных исследований при Университете Джона Хопкинса Хал Брэндс для Bloomberg. По словам Брэндса, Вашингтону потребуются огромные финансовые вложения для модернизации своей арктической инфраструктуры.

В ближайшие десятилетия важнейшими глобальными проблемами станут возвращение соперничества великих держав и обострение климатических изменений. И, как отмечает профессор Школы международных исследований при Университете Джона Хопкинса в США Хал Брэндс в статье для Bloomberg, прямо на пересечении этих тенденций находится Арктика, приобретающая всё большую важность с политической и экономической точек зрения.

Дело в том, что климатические изменения меняют регион, открывая новые морские пути и способствуя добыче подводных ресурсов. Так, Северный морской путь, проходящий вдоль северного побережья России, сокращает время в пути между восточноазиатскими и европейскими портами. Кроме того, по некоторым оценкам, в Арктике находится более 30% всех мировых запасов природного газа и полезных ископаемых на сумму более $1 трлн.

Публично администрация президента США Дональда Трампа уделяет значительное внимание региону, однако за словами пока не следует конкретных действий.

В мае на заседании Арктического совета в составе восьми стран, омываемых Северным Ледовитым океаном, госсекретарь США Майк Помпео рассказал о существовании угрозы со стороны Китая в западной части Тихого океана. «Хотим ли мы, чтобы Северный Ледовитый океан превратился в новое Южно-Китайское море?» — спросил политик. Кроме того, на прошлой неделе Пентагон обнародовал обновлённую арктическую стратегию страны, которая является шагом вперёд в борьбе за освоение Арктики.

Однако регион всё больше превращается в оспариваемую зону. В частности, установить контроль над ключевыми арктическими морскими путями активно пытается Россия. В борьбу за регион также вступил и Китай, развивающий там своё военное присутствие и связывающий все инициативы в Арктике с проектом «Один пояс — один путь». По мере того как растёт напряженность между ведущими мировыми державами, она будет всё больше распространяться и на Арктику.

В США также начинают понимать важность Арктики в случае возможного конфликта. Брэндс называет Берингов пролив потенциальным Персидским заливом будущего. При этом в Соединённых Штатах в качестве ответа на активность России планируют проводить в регионе больше военных учений, а также подготовить две экспедиционные бригады морской пехоты для действия в арктических условиях. Кроме того, Пентагон намерен усилить сотрудничество с союзниками для обеспечения безопасности ключевых морских путей в Арктике.

Тем не менее Брэндс отмечает, что американские ресурсы не отвечают поставленным целям. Так, в наличии у России 14 ледоколов, а также шесть арктических баз. Возможности Китая существенно отстают, однако страна активно работает в этом направлении. При этом США значительно проигрывают обеим странам.

У Вашингтона есть всего два ледокола, ни один из которых не пригоден для использования в Арктике. Несмотря на то что конгресс США и Пентагон начали выделять средства на модернизацию возможностей, американская инфраструктура за Полярным кругом сильно устарела, и для её восстановления потребуются значительные финансовые вложения.

Кроме того, позиция страны относительно свободы мореплавания в Северном Ледовитом океане не находит понимания не только у соперников, но и у союзников. Это, как пишет автор статьи, породит проблемы в диалоге с ними. Так, Канада настаивает, что Северо-Западный проход является её территориальными водами.

Вместе с тем арктическая стратегия Пентагона не соответствует позиции страны относительно климатических изменений в мире. Так, в США отказываются помогать союзникам в борьбе с климатическими изменениями, что также ставит страну в невыгодное положение, пишет Брэндс в статье для Bloomberg.