Times: Россия строит пятизвёздочные ледоколы, чтобы возить туристов по Арктике

Россия развивает туризм в Арктике, и с этой целью строит туристические ледоколы, пишет The Times. Ожидается, что они будут готовы через три года, и предлагать будут услуги класса люкс. Тем более что иностранные круизные корабли уже ходят по Арктике.
Россия рассчитывает на бум в полярном туризме и строит круизные ледоколы, которые смогут возить туристов по Арктике, пишет The Times.
Иностранные круизные корабли уже ходят по Арктике, но Россия хочет занять большую долю рынка. В госкорпорации, которая этим занимается, считают, что бизнес может приносить до £4 млрд в год. Самый большой корабль будет рассчитан на 120 пассажиров при 64 членах команды. Российские власти собираются выйти на ту же прибыль, что получает Канада, тем более что российское побережье длиннее.
Новые корабли стоимостью до £240 млн будут ориентироваться на люксовый сегмент. Там будут пятизвёздочные интерьеры и, возможно, казино. Пассажиры также смогут высаживаться на берег с помощью лодок и даже вертолётов. Доступны будут также катание на гидроцикле и экскурсии на батискафе.
Вероятно, начинаться эти туры будут в Мурманске. Но туристы смогут посетить архипелаг Землю Франца-Иосифа, увидеть льдины и полярных животных: белых медведей, арктических лис и моржей.
Ожидается, что в течение года будут готовы проекты кораблей, а всю работу завершат в течение трёх лет, пишет The Times.
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