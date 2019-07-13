Defence One: США намерены решительно отвечать на вызовы в Арктике

Арктический регион из-за климатических изменений становится доступнее, поэтому американцы должны жёстко отстаивать там свои интересы на фоне растущей активности России и Китая, уверен адмирал Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе. Сейчас Арктика символизирует новый геостратегический вызов, но американцы готовы дать на него ответ и защитить себя и союзников, подчёркивает Фогго в статье для Defence One.

На прошлой неделе американская подводная лодка «Аляска», оснащённая баллистическими ракетами, прибыла с визитом в шотландский залив Фаслейн, где находится база подлодок британских королевских ВМС. Этот визит американского подводного ракетного крейсера в стратегически важный порт, расположенный неподалёку от прохода в Северный Ледовитый океан, подчеркнул «особый характер» отношений США с Великобританией и «нерушимую преданность» американцев принципам НАТО и своим партнёрам в северной части Атлантики, а также наглядно продемонстрировал присутствие американских ВМС в Арктике, где глобальное потепление порождает «новые геостратегические вызовы», пишет в статье для Defence One адмирал Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе.



«Мы должны уделить особое внимание возросшим возможностям России по осуществлению своего военного присутствия в этом регионе, особенно в свете агрессивных и дестабилизирующих действий Москвы в Чёрном море и восточном Средиземноморье», — призывает Фогго. Россия вновь заняла семь бывших советских баз за Полярным кругом, а также построила две новые базы — «Арктический трилистник» на Земле Франца-Иосифа и «Северный клевер» на острове Котельный в архипелаге Новосибирские острова, отмечается в статье. Кроме того, российские военные «заглушили сигналы GPS» боевых кораблей НАТО, участвовавших в крупных морских учениях «Единый трезубец» к северу от Норвегии, подчёркивает автор.



А недавно Россия сделала сразу несколько «тревожных заявлений», которые «ставят под вопрос свободу судоходства в Арктике», говорится в статье. В марте был принят новый закон, обязывающий уведомлять Россию за 45 дней о проходе иностранных судов по маршруту Северного морского пути, который связывает Кольский полуостров и Берингов пролив. Кроме того, этот закон предписывает иностранным военным кораблям брать на борт российского лоцмана и сообщать подробные данные, хотя всё это является «явным нарушением суверенного иммунитета», подчёркивает автор: «Российские руководители также заявляют, что могут запретить проход судов через территориальные воды России, каковы бы ни были его причины, и угрожают топить любые суда, нарушающие российские правила во время перехода по Северному морскому пути».



Подобные ограничения «несовместимы с нормами международного права», которые предусматривают, что нельзя запрещать мирный проход судов через пути, которые используются для международного судоходства, отмечает американский адмирал. Кроме того, военные корабли обладают иммунитетом от юрисдикции любого государства, кроме своего собственного, хотя и должны соблюдать все законы и правила других стран, когда находятся в их территориальных водах в пределах 12 морских миль от побережья, говорится в статье. «Если Россия попытается навязать свои правила, противоречащие морскому праву, это создаст опасный прецедент для всего мирового сообщества. Сильные прибрежные государства могут внести поправки в законы, потому что им так хочется и потому что имеющееся у них оружие позволяет им так поступать. А это станет катастрофой для мировой торговли и национального суверенитета», — предупреждает Фогго.



Китай тоже стремится к усилению своего влияния в Арктике, хотя и находится на 1,5 тыс. км южнее Полярного круга, сообщается в статье. Пекин уже давно демонстрирует интерес к ресурсам Арктического региона, а в прошлом году открыл новую главу в своём «продвижении на север», назвавшись «почти арктическим государством» и провозгласив собственную «арктическую политику», пишет Defence One. Теперь Китай изыскивает инвестиционные возможности, начиная с добычи полезных ископаемых и кончая морским «полярным Шёлковым путём», а также предпринимает шаги по укреплению связей с Россией в Арктике. В частности, на международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге в апреле представители этих двух стран договорились о создании российско-китайского Арктического научно-исследовательского центра.



В то же время Китай стремится к заключению многочисленных исследовательских соглашений с различными университетами и научными центрами и других арктических государств. Но будучи партнёрами, Россия и Китай «с опаской смотрят друг на друга», поскольку придерживаются разных взглядов на хозяйствование и развитие в Арктике, говорится в статье. Например, в отличие от России, китайские руководители призывают считать Арктику «всеобщим достоянием» и настаивают на беспрепятственном проходе морских судов, хотя подобная точка зрения находится в полном противоречии с их собственными действиями в других регионах, пишет Фогго.



В свою очередь, Соединённые Штаты как арктическое государство «приветствуют возможности для совместной работы и сотрудничества по обеспечению безопасности и стабильности» в Арктике и ради процветания всех стран, заверяет автор: «Мы сотрудничаем со своими арктическими партнёрами и союзниками на многочисленных форумах, решая общие региональные проблемы, в том числе по рыбохозяйственной деятельности, по проведению поисково-спасательных операций, по безопасности судоходства и по научным исследованиям». Особо следует отметить созданный в 1996 году Арктический совет, который провёл в начале мая очередное министерское заседание в Рованиеми, где Финляндия передала Исландии мандат временного председателя.



«Но мы видим, как в арктической дипломатии появляются трещины, как и во льдах Крайнего Севера», — отмечает автор. По его мнению, дополнительные проблемы своим «усиливающимся вмешательством» в дела региона создают такие «неарктические» государства, как Китай, Франция, Германия, Великобритания, Япония, Южная Корея и некоторые другие. Пока это «вмешательство» осуществляется в соответствии с нормами международного права. Однако очень важно следить, чтобы эти нормы и дальше не были нарушены, подчёркивается в статье.



Кроме того, хотя Арктический совет может урегулировать большинство проблем, касающихся Арктики, в его полномочия не входит обеспечение военной безопасности. «И здесь свою роль могут сыграть ВМС США, выступая как средство дипломатии и гарант мира и безопасности», — уверен Фогго. Он напоминает, что ещё в 1957 году американцы направили к Северному полюсу первую подводную лодку «Наутилус» и с тех пор сохраняют своё присутствие в регионе, осуществляя действия в воздухе, на море и под водой. США также проводят в Арктике различные манёвры, такие как «Ледовые учения» и «Холодный ответ», чтобы обеспечивать «стабильность» и безопасность, говорится в статье: «Шестой флот США регулярно действует в полярных широтах вместе с союзниками и партнёрами, добиваясь того, чтобы в регионе сохранялась стабильность и не было конфликтов. Периодически занимаясь боевой подготовкой и проводя учения с нашими скандинавскими партнёрами, мы многое узнаём, так как они обладают богатейшим опытом действий в северных широтах, а их войска хорошо обучены, оснащены передовой техникой и могут взаимодействовать с силами НАТО».



Военно-морские силы США должны активно проявлять себя в Арктике, и это чрезвычайно важно, учитывая, что из-за глобального потепления данный регион сейчас становится всё более доступным, подчёркивает адмирал: «Это необходимо для защиты американского народа, нашей суверенной территории и прав, а также природных ресурсов, интересов США и наших союзников и партнёров». В то же время он уверяет, что все действия американских сил будут осуществляться в рамках международного права, нормы которого ВМС США «будут и дальше соблюдать и защищать». В настоящее время Арктика превращается в «новый вызов для свободы мореплавания», однако американцы готовы решительно ответить на этот вызов, заключает Фогго: «Визит подводной лодки «Аляска» на базу королевских ВМС Клайд — это лишь последний из многочисленных примеров нашей решимости».