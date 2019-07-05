Euronews: первый в мире атомный плавучий энергоблок подготовлен к отправке на Чукотку

15:31 НАТО «в оборонительной манере» отреагирует на несоблюдение ДРСМД Страны НАТО в ходе заседания Совета Россия — НАТО снова призвали Москву к «полному и проверяемому соблюдению» ДРСМД. Об этом по итогам заседания заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

15:29 МЮ продлил контракт с Перейрой Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с бразильским полузащитником Андреасом Перейрой.

15:17 Дзюба рассказал, чему научился за год после ЧМ-2018 Форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос, чему он научился за год после домашнего чемпионата мира по футболу — 2018.

15:16 Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 22 Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22 человек.

15:08 Рогозин: Россия проведёт семь космических запусков в июле Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после успешного пуска ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 мини-спутниками заявил, что Россия запланировала на июль семь космических пусков.

15:08 Суд Москвы отклонил иск бобслеистки Сергеевой к ФМБА Хорошёвский суд Москвы отклонил иск российской бобслеистки Надежды Сергеевой к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).

15:05 Фестиваль русской музыки Kustendorf Classic откроется 10 июля в этнодеревне Эмира Кустурицы Фестиваль русской музыки Kustendorf Classic откроется 10 июля в сербской этнодеревне Дрвенград режиссёра Эмира Кустурицы.

15:00 Столтенберг назвал три темы заседания Совета Россия — НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета Россия — НАТО обсуждалось три вопроса, в том числе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

14:54 Смирнов назвал недоразумением обвинения в коррупции в адрес Попова Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов прокомментировал обвинения в коррупции в адрес Александра Попова и Сергея Бубки при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.

14:49 В ограждение резиденции посла России в Иране въехал грузовик Грузовой автомобиль въехал в ограждение резиденции посла России в Тегеране из-за отказа тормозов.

14:45 Гимнастка Кудрявцева серьёзно травмировала колено на отдыхе Серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро в художественной гимнастике Яна Кудрявцева рассказала о своей травме, полученной во время отдыха.

14:37 В Москве 13 июля пройдёт «Ночной забег» В Москве 13 июля состоится самый необычный старт от Бегового сообщества — «Ночной забег» на 10 км.

14:33 При взрыве автомобиля в Турции погибли три человека В результате взрыва автомобиля в турецком города Рейханлы в приграничной с Сирией провинции Хатай погибли три человека.

14:21 Зеленский приехал в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс, он посетит Славянск и Краматорск.

14:16 Мостовой считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение о перспективах осуждённых Александра Кокорина и Павла Мамаева вернуться в профессиональный футбол.

14:14 Эксперт прокомментировал данные ЦБ о новом способе мошенничества Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал в беседе с RT сообщения о новом виде мошенничества через банкоматы и дал советы для безопасной работы с ними.

14:07 «Нафтогаз» заявил о заморозке судом в Британии дивидендов Nord Stream В «Нафтогазе» заявили, что суд в Великобритании принял решение заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream компании «Газпром».

14:04 Лобов заявил, что Макгрегор рассматривал возможность получения российского гражданства Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов рассказал, что его партнёр по команде Конор Макгрегор рассматривал возможность получения российского гражданства.

13:58 Все запущенные с космодрома «Восточный» спутники выведены на орбиту Метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 и 32 малых спутника разных стран отделились от разгонного блока «Фрегат», который вывела на орбиту ракета «Союз-2.1б», запущенная с космодрома Восточный.

13:51 Герасимов обсудил с послом США вопросы безопасности Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провёл встречу с послом США Джоном Хантсманом, в ходе которой они обсудили вопросы стратегической стабильности и международной безопасности.

13:47 «Зенит» продлил контракт с Жирковым Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании новых контрактов с защитником Юрием Жирковым и голкипером Михаилом Кержаковым.

13:46 Устроившему стрельбу в ТЦ в Тюмени предъявлено обвинение Мужчине, устроившему стрельбу в одном из ТЦ Тюмени, в результате которой был ранен человек, предъявлено обвинение.

13:40 Зеленский сменил главу Донецкой областной государственной администрации Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куца и назначил на эту должность Павла Кириленко.

13:37 Колосков оценил перспективы Казани принять матч за Суперкубок УЕФА Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с RT прокомментировал заявку Казани на проведение матча за Суперкубок УЕФА.

13:36 Путин рассказал пословицу, говоря об отношениях России и Италии Президент России Владимир Путин, выступая на обеде с участием представителей Российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ, рассказал итальянскую пословицу о дружбе.

13:31 Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.

13:21 Макрогузова и Холомина не сумели выйти в полуфинал ЧМ по пляжному волейболу Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина потерпели поражение от австралиек Талики Клэнси и Мариафе Артачо в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.

13:19 МИД России: Москва будет укреплять оборонный потенциал Каракаса Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва продолжит укреплять потенциал Вооружённых сил Венесуэлы.

13:10 Прядкин заявил, что представители УЕФА остались довольны своим визитом в Грозный Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал подробности визита в Чечню представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

13:08 Берлускони рассказал о встрече с Путиным Бывший итальянский премьер, председатель партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила взаимоуважение, дружбу и важность отношений двух государств.

13:05 Представители УЕФА посетят матч «Ахмат» — «Краснодар» в Грозном Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерены посетить матч первого тура Российской премьер-лиги «Ахмат» — «Краснодар», который пройдёт в Грозном 14 июля.

12:57 Попов подаст иск о защите прав и достоинства после обвинений в коррупции Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию, почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов намерен подать иск о защите прав и достоинства в ответ на обвинения в коррупции при выборе столицы летних Олимпийских игр 2016 года.

12:54 Песков сообщил, что сделка по С-400 реализуется по плану Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне сообщений о том, что поставка российских комплексов С-400 начнётся в ближайшие дни, заявил, что сделка реализуется по плану.

12:48 В Кремле прокомментировали расследование журналиста Голунова Кремль ознакомился с расследованием журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе, считает эту тему прерогативой соответствующих органов. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

12:43 Началось заседание Совета Россия — НАТО В Брюсселе началось заседание Совета Россия — НАТО, где основной темой станет ситуация вокруг Договора РСМД. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на чиновника в альянсе.

12:34 В Кремле прокомментировали обвинения в адрес Попова из-за ОИ-2016 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в коррупции в адрес почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.

12:29 Юнкер: процесс выборов руководства ЕС не был достаточно прозрачным Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что процесс выборов нового руководства Евросоюза не был достаточно прозрачным.

12:21 Путин присвоил звания Героев России четырём погибшим подводникам Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибших моряков-подводников с глубоководного аппарата ВМФ, где 1 июля произошёл пожар. В результате ЧП погибли 14 человек. В Минобороны России заявили, что ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат.

12:20 Черчесов о новом лимите на легионеров: возможно, у молодёжи появится больше желания Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал изменение формата лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), которое вступит в силу с сезона-2020/21.

12:13 Черчесов рассказал о визитах на предсезонные сборы клубов Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал свои визиты в расположение клубов, проводящих предсезонные сборы.

12:10 Погибших на аппарате ВМФ подводников похоронят в Петербурге Моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с мемориалом экипажа подводной лодки «Курск».

12:08 ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора.

12:02 Бубка отверг обвинения в коррупции при выборе столицы ОИ-2016 Олимпийский чемпион в прыжках с шестом член Международного олимпийского комитета (МОК) Сергей Бубка прокомментировал информацию, согласно которой он получил деньги в обмен на голос за Рио-де-Жанейро при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.

12:00 Спикер Рады потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте Спикер Верховной рады Андрей Парубий потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского подписать закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает процедуры импичмента.

11:55 МОК начал расследование в связи с обвинениями в коррупции в адрес Попова и Бубки Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубки и других членов организации, обвинённых в получении взяток при выборе столицы летних Олимпийских игр 2016 года.

11:50 Бобровский высказался о переходе Панарина в «Рейнджерс» Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказал мнение о переходе своего бывшего одноклубника и соотечественника Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс».

11:45 Климкин заявил об отсутствии контактов с Зеленским после инаугурации Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не общался с президентом страны Владимиром Зеленским после его инаугурации.

11:41 Экс-глава ОКР поддержал обвинённого в коррупции Попова Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал обвинения в коррупции относительно почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.

11:36 Военные начали ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.