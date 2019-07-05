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Euronews: первый в мире атомный плавучий энергоблок подготовлен к отправке на Чукотку
Уникальный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», предназначенный для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции в районах Крайнего Севера, прошёл все испытания и полностью готов к работе, подтвердили представители концерна «Росэнергоатом». Однако представили Greenpeace по-прежнему выражают опасения, что новая российская плавучая АЭС представляет опасность для Арктики, передаёт Euronews.

Первый в мире атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» готов к транспортировке на Чукотку. Об этом сообщили в концерне «Росэнергоатом». Энергоблок предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. По словам создателей, он представляет собой класс новых энергоисточников, прошёл все испытания и готов к работе.

ВИТАЛИЙ ТРУТНЕВ, руководитель Дирекции по сооружению и эксплуатации: Данный плавучий энергоблок воплотил в себе все лучшие качества, которые наработаны на наших традиционных АЭС. Он защищён от всех видов природных воздействий — и техногенных в том числе.  

Экологические организации не согласны и считают, что новый энергоисточник не так безопасен, как его пытаются представить инженеры.   

РАШИД АЛИМОВ, координатор антиядерного направления Greenpeace: Мы понимаем, что любая атомная электростанция производит отходы и может взорваться. В случае с плавучей АЭС к этим рискам добавляются угрозы, связанные со стихией, поскольку «Академик Ломоносов» будет находиться в экстремальных условиях Арктики. Нет никакой инфраструктуры как для перегрузки отработанного ядерного топлива, так и для ликвидации аварии.  

С последствиями взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году, крупнейшей ядерной аварии в мире, справляются до сих пор. На этой неделе состоялась презентация нового защитного саркофага над четвёртым энергоблоком. Строительные работы заняли девять лет, а проект обошёлся более чем в два миллиарда евро.   

Дата выхода в эфир 04 июля 2019 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Euronews Франция Европа
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