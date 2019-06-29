Обозреватель Hill: чтобы противостоять России, США необходимо ликвидировать отставание в Арктике

США отстают в «гонке за новыми экономическими возможностями», которые открывает таяние льдов в Арктике, пишет Hill. Американцам нужно наращивать там своё присутствие и военные возможности, настаивает автор статьи Элис Хилл. «Мир в Арктике оказался на тонком льду, и мы не должны допустить, чтобы он стал ещё тоньше», — предостерегает она.

На фоне глобального потепления геополитическая важность Арктики возрастает, пишет на страницах Hill обозреватель Элис Хилл. Повышение температуры в регионе открывает возможности для добычи ресурсов, прокладки более коротких морских путей через Северный Ледовитый океан, а также предоставляет стратегические преимущества для тех стран, которые в нём присутствуют. До сих пор у США и России получалось сотрудничать в Арктике. Совсем недавно русские и американцы провели совместное патрулирование в Беринговом море в целях выявления незаконной морской деятельности. Также обе страны уважают право друг друга на проведение в регионе регулярных военных учений, отмечает автор.

Но несмотря на это сотрудничество Россия ведёт себя в Арктике «агрессивно», считает госсекретарь США Майк Помпео. Многое указывает на то, что глава Кремля Владимир Путин проводит в регионе милитаризацию. Россия открывает там новые военные базы, заново открывает старые и улучшает свои коммуникационные возможности.

К тому же учения, которые проводит российская армия становятся всё масштабнее, продолжает Hill. В прошлом году в них было задействовано 300 000 солдат, 1 000 самолётов, 80 кораблей и 36 000 танков. «Оружием бряцает» и НАТО, но цифры просто несопоставимы: 50 000 солдат, 250 самолётов, 65 кораблей и 10 000 танков. К тому же министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что учения в этом году будут ещё масштабнее.

Нет никаких сомнений, что стабильность отношений Белого дома и Кремля в Арктике под угрозой, продолжает Хилл. США больше не успокаивают заверения Путина, что его намерения в регионе носят исключительно мирный характер. В связи с этим американцам нужно начать наращивать там своё присутствие и военные возможности, настаивает автор.

«Наша стране не может позволить себе и дальше отставать в гонке за новыми экономическими возможностями. Мы должны защититься от военной агрессии, которая может возникнуть, когда из-за повышения температур растают маршруты, некогда покрытые льдом», — пишет Хилл. Два американских ледокола не могут конкурировать с 40 российскими, подчёркивает она.

Ещё одним шагом вперёд стало бы назначение нового специального представителя США по Арктике. Это место пустует с момента избрания президентом Дональда Трампа, отмечает Хилл. К тому же нужно подготовить солдат к неблагоприятным условиям среды в регионе. «Мир в Арктике оказался на тонком льду, и мы не должны допустить, чтобы он стал ещё тоньше», — заключает автор.