На выставке «Армия-2019» был показан новый российский разведывательный беспилотник, пишет Daily Mirror. Этот аппарат, напоминающий полярную сову из книг и фильмов о Гарри Поттере, призван незаметно приближаться к целям противника и наводить на них артиллерию или авиацию, отмечает издание.

Вооружённые силы Владимира Путина пополнились новым разведывательным оружием. На выставке «Армия-2019» был продемонстрирован беспилотный летающий аппарат, замаскированный под полярную сову, пишет Daily Mirror.

По словам издания, этот «летающий самозванец» напоминает сову Буклю из книг и фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. Необычный внешний вид аппарата призван сбивать с толку противника и давать возможность незаметно подбираться к ключевым объектам во время боевых действий.

БПЛА, который может переноситься и управляться одним человеком, использует лазерный дальномер для наведения авиации и артиллерии. Вес «совы» составляет 5 кг, и она способна проводить в воздухе до 40 минут.

Создатели считают, что оригинальная маскировка делает их аппарат гораздо незаметнее обычных беспилотников. Весьма вероятно, эта «сова» будет применяться в Арктике, где российские Вооружённые силы наращивают своё присутствие, рассуждает издание.

Кроме того, разработчики создали беспилотник в виде сокола. Этот пока ещё необнародованный аппарат способен имитировать крик хищника, чтобы отпугивать птиц в районе аэродромов.

Оба аппарата разработал военный инновационный технополис «ЭРА» в Анапе, созданный по личному указу президента. Цель организации, «за деятельностью которой внимательно наблюдает Путин», — разработать прорывные технологии для российской армии, обращает внимание Daily Mirror.