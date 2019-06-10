Guardian: экспертов встревожили частые крушения военных беспилотников

За последние десять лет произошло более 250 крушений крупных беспилотных летательных аппаратов, причём большая часть случаев пришлась на Вооружённые силы США. К такому выводу приходят исследователи британской организации Drone Wars UK. По её мнению, использование дронов, способных переносить тяжёлое вооружение, угрожает безопасности мирных жителей.

В мире каждый месяц в среднем разбиваются два военных дрона. К такому выводу приходят авторы исследования, которое ставит под вопрос безопасность этой технологии, как в зонах конфликта, так и в гражданской среде, пишет The Guardian.

В своём докладе Accidents Will Happen (Аварии будут случаться) организация Drone Wars UK утверждает, что за последние десять лет произошло более 250 крушений с крупными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Одна из таких американских машин Reaper способна развивать скорость до 480 км/ч, преодолевать расстояние в 1800 километров и нести четыре ракеты и две 230-килограммовые бомбы, отмечает издание.

Из 254 случаев падений, упомянутых в докладе, 178 или 78% приходится на дроны, которыми управляли Вооружённые силы США. Большая часть этих БПЛА была произведена компанией General Atomics.

Основными причинами половины катастроф авторы исследования называют механическое повреждение, сбои двигателя и ошибка оператора. Почти две трети или 64% аварий происходили, когда БПЛА находились в полёте, а 28% — при взлёте или посадке.

Между тем Министерство обороны Великобритании планирует испытать в воздушном пространстве страны новый беспилотник Protector. По словам ведомства, они намерены устроить проверку аппарата и выполнить «задачи по обороне родины».

Но критики полагают, что эти испытания могут угрожать жизни гражданского населения. «Давление со стороны лоббистов, призывающих открыть наше небо для этих крупных дронов, возрастает, — говорит директор Drone Wars Крис Коул. — Но эта технология далека от совершенства и, как свидетельствуют данные, аварии случаются часто».

«Рост использования военных беспилотных систем представляет опасность по целому ряду причин. И это стремление ввести их в британское воздушное пространство не только нормализирует их применение, но также может угрожать безопасности британского общества», — отмечает Коул.

Издание обращает внимание, что на днях компания Amazon объявила, что она будет использовать маленькие беспилотники для доставки посылок американским покупателям «в течение ближайших месяцев». Эти аппараты смогут пролетать до 15 миль и нести груз до 2,3 килограмм.