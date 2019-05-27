NI: возможный выход США не позволит НАТО противостоять российской угрозе

Если США примут решение о выходе из НАТО, силы альянса не смогут противостоять российской угрозе в случае нападения России на одну из стран-членов, пишет The National Interest со ссылкой на Международный институт стратегических исследований. В институте полагают, что даже вложение нескольких сотен миллиардов долларов не позволит армии европейских союзников Вашингтона сравниться с возможностями НАТО с США в составе.

Британский Международный институт стратегических исследований задался вопросом, сможет ли НАТО противостоять России без поддержки США, и рассмотрел несколько возможных сценариев развития событий после выхода страны из альянса, пишет The National Interest.

Согласно одному из сценариев, в 2021 году Россия захватит Литву и приграничные с Калининградом территории Польши. Так как обе страны — члены Североатлантического альянса, их союзникам придётся задействовать статью 5 устава блока, которая подразумевает коллективную реакцию в ответ на нападение на одну из стран.

Однако операция по сдерживанию российской агрессии столкнётся с рядом серьёзных проблем. Так, в настоящий момент у альянса есть силы размером лишь в одну дивизию. В случае мобилизации без поддержки со стороны США НАТО сможет противопоставить России лишь один корпус солдат, тогда как для получения численного преимущества над страной понадобится минимум четыре корпуса, оборудованных современными танками и боевыми машинами пехоты.

Тем не менее в настоящий момент у НАТО найдётся всего около 20 бригад, которые бы соответствовали этим критериям.

«Ни одной из этих структур, следовательно, не окажется достаточно для создания сил, необходимых при подобном развитии событий», — полагают в институте.

Кроме того, сухопутным силам НАТО потребуется защита от воздушных атак России. При этом имеющейся в распоряжении альянса противовоздушной и противоракетной обороны будет достаточно лишь для прикрытия авиабаз, но не сухопутных корпусов или других важнейших объектов военной инфраструктуры, из которых осуществляется командование силами.

Также у большинства стран НАТО хватит боеприпасов лишь на несколько дней боевых действий в Балтийском, Чёрном и Средиземном морях. Осложнит положение ещё и недостаток беспилотников и разведывательных систем.

При этом стоимость обеспечения армии НАТО необходимым оборудованием и солдатами составит $357 млрд.

«Некоторые возможности, предоставляемые силами США, такие как материально-техническое обеспечение и поддержка наземных войск, могут быть относительно простыми, если не дешёвыми, чтобы заменить их», — приводит The National Interest отрывок из исследования, подчёркивая, что многие американские возможности являются «уникальными» и в отсутствие США восстановить их будет невозможно.