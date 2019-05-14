Bloomberg: США попросили Турцию отложить закупку С-400 до 2020 года

Вашингтон попросил Анкару перенести реализацию сделки по закупке российских ЗРК С-400 на 2020 год, сообщает Bloomberg. Таким образом, как полагает ресурс, у США и Турции появится возможность урегулировать свои противоречия и, возможно, избежать новых санкций в отношении Анкары.

Турция рассматривает предложение США отложить покупку российских С-400, сообщает Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники. По мнению ресурса, этот шаг может помочь ослабить напряжённость, воцарившуюся между союзниками по НАТО.



Так, по словам людей, знакомых с ходом переговоров, но не пожелавших раскрывать свои имена, администрация президента Дональда Трампа попросила Анкару перенести на 2020 год получение российских комплексов, изначально намеченное на июль этого года. Эта отсрочка даст Америке и Турции, обладающим двумя крупнейшими армиями в НАТО, возможность урегулировать свои противоречия и избежать новых санкций в отношении Анкары.



Как подчёркивает Bloomberg, предложение по отсрочке сделки с Россией было сделано как раз в тот период, когда Вашингтон и Анкара обсуждают возможный визит президента Трампа в Турцию и пытаются определиться с датой. Министр финансов Турции и по совместительству зять президента Реджепа Тайипа Эрдогана Берат Албайрак заявил журналистам, что американский лидер скорее всего приедет в июле.



Вашингтон считает сделку Анкары по закупке российских С-400 «несовместимой» с продажей Турции американских истребителей-«невидимок» F-35, для уничтожения которых и был разработан ЗРК Москвы. Анкара говорила о своей готовности приобрести 100 самолётов. Однако, как заявил госсекретарь США Майк Помпео, он сказал турецкой стороне, что та не может оставаться в программе F-35, если планирует закупить С-400. При этом сама Анкара настаивает, что покупка российских ЗРК — уже дело решённое и отказаться от сделки с Москвой она уже не может.



С другой стороны, угроза американских санкций за сотрудничество с Россией тоже не слишком по нраву Турции, поскольку это может спровоцировать дальнейшее падение и без того существенно ослабшей лиры. Впрочем, в своих публичных выступлениях Эрдоган предпочитает сохранять хладнокровие и заверяет, что Турцию не напугать санкциями и угрозами.



Анкара неоднократно предлагала создать специальную комиссию, которая бы выяснила, действительно ли С-400 могут нести опасность для военной техники союзников, включая F-35. Всё это время США инициативу отвергали, но если в этот раз они согласятся её рассмотреть, возможно, и Турция в свою очередь согласится на отсрочку, заявили Bloomberg турецкие источники. Правда, они уверены, что Америка попытается использовать экспертов, только чтобы доказать, что российские технологии несовместимы с натовскими.



В качестве альтернативы С-400 США могут предложить Турции свои ЗРК Patriot, которые Вашингтон долгое время не горел желанием продавать Анкаре, поскольку та хотела вместе с комплексами и передачу технологий.



В России пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Анкара вопрос отсрочки пока не поднимала. Не упоминалась эта тема и в официальном тексте последней телефонной беседы между президентами Путиным и Эрдоганом. Однако бывший российский дипломат и эксперт по внешней политике Владимир Фролов уверен, что Москва не удивится, если Турция пойдёт на попятную: «Всегда были подозрения, что турки ведут двойную игру и просто откажутся в последний момент».