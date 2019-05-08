Figaro: Эрдоган намерен добиться открытия во Франции турецких школ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен добиться создания во Франции турецких школ, пишет Le Figaro. Как сообщает издание, с этой целью страну вскоре посетит правительственная делегация из Анкары. Однако, по мнению газеты, французским властям идея создания школ, где основное внимание уделяется изучению ислама и «правильного джихада», вряд ли придётся по душе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не скрывает, что имеет виды на французские школы, пишет Le Figaro. Как выяснила на прошлой неделе газета Le Point, турецкий лидер нацелился на открытие во Франции турецких школ.

Всё началось с того, что в апреле этого года руководство французских лицеев в Турции удостоилось ряда «умеренно любезных» визитов со стороны чиновников из Анкары с целью «опротестовать законные основания для обучения турецких детей в данных заведениях». Как поясняет издание, французские лицеи в Турции принимают в своих стенах не только детей экспатов из Франции, но и отпрысков руководителей турецкой правящей Партии справедливости и развития, придерживающейся, по определению Эрдогана, «исламо-националистических» и консервативных взглядов.

Следующим шагом главы Турции стало поручение правительственной делегации посетить Францию в период с 20 по 21 мая с целью присмотреться к международным школам в этой стране. По словам газеты, турецкий лидер намерен добиться создания на территории Франции турецких лицеев.

При этом, как замечает газета, для принятия решения об открытии турецких учебных заведений во Франции помимо желания турецкого президента необходимо согласие французского Министерства образования и МИД, которые пока воздерживаются от комментариев по этому вопросу.

В то же время министр образования Франции Жан-Мишель Бланке продолжает уверенно вести борьбу за светское образование в стране даже ценой гнева религиозных учебных заведений, и открытие турецких школ во Франции идёт вразрез с этой политикой — во всяком случае, если учебный план этих заведений будет идентичен принятому в Турции, подчёркивает издание.

Французские СМИ уже не первый год выражают обеспокоенность по поводу исламизации турецкого образования, замечает издание. В 2012 году Эрдоган заявил о своём желании воспитать «набожное» поколение, за которым последовало введение трёх религиозных дисциплин в средней школе, замещение «классических» школ исламскими учебными заведениями «Имам Хатип», а также введение в учебный план дисциплины по изучению «джихада».

При этом, как уточнил министр образования Турции Исмет Йылмаз, речь идёт об обучении «хорошему джихаду», смысл которого не в священной войне, а в любви к отечеству. Кроме того, из учебной программы была исключена теория эволюции Чарльза Дарвина, как «превосходящая уровень понимания учеников», а также существенная часть программы, посвящённая основателю современной Турции Мустафе Кемалю Ататюрку, на замену которой пришла история неудавшегося путча 2016 года.