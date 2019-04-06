PragerU: расовая сегрегация в университетах США — студенты одобряют, ку-клукс-клан тоже

В американских учебных заведениях новый тренд: чернокожим студентам предлагают жить в отдельных корпусах, а также заниматься спортом и получать дипломы отдельно от белых, сообщает PragerU. Как отмечает политический сатирик Ами Хоровиц, университетская молодёжь и белые расисты горячо поддерживают эту идею, а вот афроамериканцы совсем не рады.

Я Ами Хоровиц. Колледжи создают отдельные жилые корпуса, церемонии вручения дипломов и даже спортзалы для чернокожих студентов и других меньшинств. Итак, я отправился в Колумбийский университет, чтобы выяснить, что думают об этом студенты.



Вы бы поддержали сегрегированное жильё для чернокожих?



СТУДЕНТКА: По-моему, во многих… как бы… школах есть… как бы… дома по интересам, где чернокожие и… как бы… цветные студенты могут жить вместе.



Отдельно от белых?



СТУДЕНТКА: Да, это как бы нормально…



И вы с этим согласны?



СТУДЕНТКА: Да.



Если школа скажет: «Теперь мы будем предлагать чернокожим студентам жить отдельно»…



СТУДЕНТКА: Да, я бы это поддержала.



СТУДЕНТКА: Не вижу в этом проблемы.



СТУДЕНТКА: Да, хорошо!



СТУДЕНТКА: Я была бы за.



СТУДЕНТКА: Почему нет?



СТУДЕНТКА: Я хочу быть с такими же, как я.



СТУДЕНТКА: Для меня бы ничего не изменилось, потому что, как видите, я белая…



Да, заметно.



СТУДЕНТКА: …но если их это осчастливит…



Вы поддерживаете отдельные церемонии вручения дипломов для чернокожих студентов?



СТУДЕНТКА: Уверена, что именно этого они и хотели.



То есть вас бы это устроило?



СТУДЕНТКА: Да.



Отдельная церемония вручения дипломов?



СТУДЕНТКА: Да, я, определённо, за.



СТУДЕНТКА: Разумеется! Разумеется, у них это должно быть!



Как насчёт «безопасных пространств» для чернокожих?



СТУДЕНТКА: Да, я за.



Пространства, где чёрные могли бы быть отдельно от белых?



АФРОАМЕРИКАНКА: Ого!



Всего в нескольких кварталах от университетского мирка, в районе, населённом преимущественно афроамериканцами, мнение по этому вопросу было единым.



АФРОАМЕРИКАНКА: Зачем? Вы возвращаетесь в прошлое? Зачем разделять? Мы все вместе!



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Я не понимаю, какая в этом логика.



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Я считаю, это, по сути, сегрегация. Мы должны получать дипломы вместе.



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: По-моему, это сегрегация, и такого быть не должно.



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Очевидно же, что разделять людей по расовому признаку — ужасно.



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Возможно, дискриминация не является конечной целью, но люди так это воспринимают.



Как по-вашему, это почти расизм?



АФРОАМЕРИКАНКА: Я бы так и подумала.



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Всё дело в социальных навыках. Если не можешь общаться с людьми, у которых другой цвет кожи, тебе вообще незачем жить в обществе.



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Разделение по расовому признаку в спортзале? Я этого даже понять не могу. Это что, чтобы белые не обижались, когда не смогут перехватить мяч?



После прецедентного дела «Браун против Совета по образованию» расовая сегрегация по принципу «раздельные, но равные» стала незаконной. Или нет?



Разделение будет, но обязательно будет и равенство?



СТУДЕНТКА: Да.



Разделение будет, но, конечно же, обязательно будет равенство.



СТУДЕНТКА: При условии, что будет равенство.



В вопросах проживания и вручения дипломов будет разделение, но, конечно же, обязательно будет равенство.



СТУДЕНТКА: Правильно. Это наиболее логично.



Эти студенты — не единственные, кто согласен с подобной расовой сегрегацией.



КРИС БАРКЕР, член ку-клукс-клана: Я Крис Баркер, имперский мудрец верных белых рыцарей ку-клукс-клана.



Здесь, в Северной Каролине, у Криса и его жены есть собственное «безопасное пространство», куда они могут удалиться от всех, кто проявляет микроагрессию. Но… Крис — из тех, кто проявляет макроагрессию. Он был арестован за то, что ударил ножом другого лидера клана из-за спора о том, кто из них больший расист.



На территории университетов чернокожих пытаются отделить от белых — это касается занятий спортом, вручения дипломов, проживания… Как вы к этому относитесь?



КРИС БАРКЕР: Я считаю, это хорошо. И я также считаю, что это свойственно людям, такова природа человека — стремиться быть с такими же, как ты. Людям свойственно жить обособленной группой. И мы хотим быть с такими же, как мы. Всё равно у нас по-прежнему сегрегированная нация. И так будет всегда.



Вы рады, что левые теперь согласны с вашей точкой зрения?



КРИС БАРКЕР: Было бы хорошо, если бы левые продолжали в том же духе.



ЖЕНА КРИСА БАРКЕРА: Если действительно есть такое разделение, я надеюсь, что они продолжат в том же духе.



КРИС БАРКЕР: Я тоже очень рад, что они это делают. Может быть, при большей сегрегации белые смогут узнать свою собственную культуру.



ЖЕНА КРИСА БАРКЕРА: Сказать по правде, я очень довольна. (Смеётся.) Идите, понюхайте, чем пахнет!



А есть ещё какие-нибудь интересные темы, по которым вы согласны с университетскими леваками? У вас есть «безопасное пространство»? Вы эмо? Вы слушаете Cardi B?



КРИС БАРКЕР: Я не слушаю Cardi B, и я не эмо.



Смотрели «Чёрного клановца»?



КРИС БАРКЕР: Нет, я отказался смотреть.



Вы знаете про дело «Браун против Совета по образованию»?



СТУДЕНТКИ: Да.



Как вы думаете, это имеет какое-то отношение к нашей теме?



СТУДЕНТКА: Я не знаю. Мне пора на урок.



Дата выхода в эфир 01 апреля 2019 года.