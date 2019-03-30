Fox News: «только для темнокожих» — белых журналистов в США не пустили на предвыборное собрание

В городе Саванна американского штата Джорджия прошла встреча, посвящённая предстоящим выборам на пост мэра, однако, по требованию организаторов, пускали на неё только темнокожих журналистов, сообщает Fox News. Но, как заверил один из присутствовавших на мероприятии кандидатов на пост мэра, он изложил собравшимся «своё видение Саванны без дискриминации».
Организаторы собрания, посвящённого предстоящим выборам на пост мэра в городе Саванна штата Джорджия, допустили на мероприятие только темнокожих журналистов, сообщает Fox News.
Как отмечает канал, встреча проходила в баптистской церкви Болтон Стрит Баптист Чёрч (Bolton Street Baptist Church). В преддверии мероприятия на дверях здания появились объявления: «Только для темнокожих журналистов».
По данным местных СМИ, в итоге на собрании присутствовали по меньшей мере двое темнокожих репортёров и один издатель местной афроамериканской газеты. Съёмочные группы внутрь тоже попасть не смогли.
Один из организаторов мероприятия, преподобный Клэренс Тэдди Уильямс, с которым попытались связаться представители Fox News, никак не прокомментировал ситуацию. Зато присутствовавший на встрече член городского совета Ван Джонсон, один из трёх темнокожих кандидатов на пост мэра, заверил, что он изложил собравшимся «своё видение Саванны без дискриминации, прогрессивной Саванны».
Относительно допуска только темнокожих журналистов Джонсон отметил: «Я не организовывал эту встречу. Меня попросили прийти и выступить — я пришёл и выступил». Позднее в соцсетях кандидат в мэры более подробно высказался насчёт собрания, назвав «неудачным» решение организаторов не пускать некоторых журналистов.
Как объясняет Fox News, собрание проводилось с целью объединить местную афроамериканскую общину вокруг одного кандидата. Некоторые из приглашённых на встречу конкурентов Джонсона, включая бывшего сенатора от штата Джорджия Реджину Томас, не явились, посчитав, что мероприятие может внести раскол в местное общество.
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказался об информации, согласно которой он симулировал травму паха, чтобы пропустить контрольный матч национальной команды с Марокко.
Уфимский «Салават Юлаев» отправил официальный запрос в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) по поводу шайбы нападающего омского «Авангарда» Сергея Шумакова в овертайме первого матча серии финала Восточной конференции.
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что ему не хватает в испанской Примере соперничества с бывшим форвардом мадридского «Реала» португальцем Криштиану Роналду, который ныне выступает за туринский «Ювентус».
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) объяснили, почему была засчитана шайба нападающего омского «Авангарда» Сергея Шумакова в ворота уфимского «Салавата Юлаева» в овертайме первого матча серии финала Восточной конференции.
Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов (ФБР) запустило программу, в рамках которой сотрудники ведомства, как предполагается, будут изучать методы борьбы с киберпреступниками, передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Министерство юстиции Соединённых Штатов сообщило, что Южная Корея выдала Вашингтону гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на общую сумму не менее $2,8 млрд.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram пообещал оказать помощь водителю «Нивы» Роману Роменкову, пострадавшему в результате ДТП на Можайском шоссе, предполагаемым виновником которого является водитель Mercedes Gelаndewagen Муслим Джамбеков.