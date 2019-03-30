Fox News: «только для темнокожих» — белых журналистов в США не пустили на предвыборное собрание

В городе Саванна американского штата Джорджия прошла встреча, посвящённая предстоящим выборам на пост мэра, однако, по требованию организаторов, пускали на неё только темнокожих журналистов, сообщает Fox News. Но, как заверил один из присутствовавших на мероприятии кандидатов на пост мэра, он изложил собравшимся «своё видение Саванны без дискриминации».

Организаторы собрания, посвящённого предстоящим выборам на пост мэра в городе Саванна штата Джорджия, допустили на мероприятие только темнокожих журналистов, сообщает Fox News.

Как отмечает канал, встреча проходила в баптистской церкви Болтон Стрит Баптист Чёрч (Bolton Street Baptist Church). В преддверии мероприятия на дверях здания появились объявления: «Только для темнокожих журналистов».

По данным местных СМИ, в итоге на собрании присутствовали по меньшей мере двое темнокожих репортёров и один издатель местной афроамериканской газеты. Съёмочные группы внутрь тоже попасть не смогли.

Один из организаторов мероприятия, преподобный Клэренс Тэдди Уильямс, с которым попытались связаться представители Fox News, никак не прокомментировал ситуацию. Зато присутствовавший на встрече член городского совета Ван Джонсон, один из трёх темнокожих кандидатов на пост мэра, заверил, что он изложил собравшимся «своё видение Саванны без дискриминации, прогрессивной Саванны».

Относительно допуска только темнокожих журналистов Джонсон отметил: «Я не организовывал эту встречу. Меня попросили прийти и выступить — я пришёл и выступил». Позднее в соцсетях кандидат в мэры более подробно высказался насчёт собрания, назвав «неудачным» решение организаторов не пускать некоторых журналистов.

Как объясняет Fox News, собрание проводилось с целью объединить местную афроамериканскую общину вокруг одного кандидата. Некоторые из приглашённых на встречу конкурентов Джонсона, включая бывшего сенатора от штата Джорджия Реджину Томас, не явились, посчитав, что мероприятие может внести раскол в местное общество.