Independent: таких не берут в полисмены — белый мужчина засудил британскую полицию за дискриминацию

После успешных отборочных этапов британца Мэтью Фёрлонга не взяли в Чеширскую полицию, потому что он, будучи белым гетеросексуальным мужчиной, не вписался в программу по диверсификации кадров. Как сообщает The Independent, в ходе разбирательства суд неожиданно принял сторону Фёрлонга, обвинившего потенциальных работодателей в дискриминации.

Британский суд по трудовым вопросам признал полицию графства Чешир виновной в дискриминации в отношении 25-летнего Мэтью Фёрлонга. Молодого человека не взяли на работу, потому что он белый гетеросексуальный мужчина, сообщает The Independent.

Фёрлонг подал заявление о приёме на работу на должность констебля ещё в 2017 году, а затем узнал, что его не приняли, потому что ведомство хотело «более разнообразные» кадры.

«Этот случай полностью уничтожил моё доверие к полицейской системе набора кадров», — пожаловался британец. Самое смешное, по словам молодого человека, что в ходе отборочного процесса от него требовались честность и прямота, которые он и продемонстрировал. «Если бы я соврал в анкете и написал, что я, скажем, бисексуал, велика вероятность, что благодаря этой лжи сейчас я бы работал в Чеширской полиции», — рассуждает Фёрлонг.

По словам британца, он был очень рад, когда узнал, что прошёл собеседование. Его отец 20 лет проработал в Чеширской полиции, так что Фёрлонг-младший, видимо, хотел пойти по его стопам. Однако, как оказалось, в итоге вакансий для всех 127 человек, прошедших собеседование, не хватило.

Во время слушания в суде по трудовым вопросам судья Клэр Гранди пришла к выводу, что полиция искусственно занизила планку на этапе отбора, из-за чего прошло слишком много кандидатов. Сложилось впечатление, что все потенциальные новобранцы равны, «в то время как на самом деле некоторые намного больше подходили на должность, чем другие».

Фёрлонг утверждает, что он не единственный, кого затронули несправедливые принципы отбора. Наверняка многие другие гетеросексуальные белые мужчины тоже почувствовали себя негодными для работы в полиции, однако многие из них были бы отличными констеблями. «Кроме того, я беспокоюсь за кандидатов, получивших должности. Ведь они могут усомниться, взяли ли их за их достоинства или лишь потому, что они обладали рядом особенных, защищённых характеристик», — поделился британец.

Несмотря на то, что суд принял его сторону, теперь Мэтью Фёрлонг не уверен, что хочет работать в полиции. Молодой человек переживает, что подобное несправедливое отношение к нему может вновь проявиться при решении, например, стоит ли ему давать повышение.

Суд постановил, что полиция использовала позитивную инициативу, направленную на усиленный набор определённых общественных групп, но при этом прибегла к ней в дискриминирующем ключе. Это первый в своём роде случай в судебной практике в Великобритании, и работодателям следует обратить на него особое внимание, утверждают адвокаты. По мнению судьи, при приёме на работу на ориентацию, пол и цвет кожи кандидатов следует обращать внимание лишь при всех остальных равных критериях.