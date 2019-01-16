Слишком много белых: либералы в США считают собственный сенат «расистским»

В США звучат призывы отказаться от сената в его нынешнем виде из-за его «расистской» структуры, сообщает Fox News со ссылкой на журнал The Atlantic. По мнению американских либералов, в сенате непропорционально много белых мужчин, представляющих интересы маленьких штатов.

Сенат США — как институт, как государственный орган — подвергся осуждению со стороны журнала The Atlantic. Автор статьи либерал, так что вывод известен заранее: сенат — расистский. Почему? Да потому что в менее крупных штатах выше процент белого населения. В статье утверждается, что главную черту сената — равное представительство всех штатов, для чего он, собственно, и существует — надо отменить. Даже притом что конституция США прямым текстом это запрещает, сделать это можно и без конституционных поправок, утверждается в статье.



Сегодня с нами радиоведущая Лесли Маршалл. Большое спасибо, что нашли для нас время, Лесли. Каким же образом сенат США является расистским по своей структуре?



ЛЕСЛИ МАРШАЛЛ, либеральная радиоведущая: Следуя логике этой статьи, можно отметить ещё и сексизм. Если посмотреть на состав населения Соединённых Штатов, сенат не представляет его надлежащим образом. Потому что, как вы упомянули, маленькие штаты, как и каждый из наших 50 штатов, представлены двумя сенаторами. Если проанализировать статистику, (в сенате. — ИноТВ) больше представителей маленьких штатов. Таким образом, получается, что нацию, которая становится всё менее белой, представляют белые мужчины. Мы не видим латиноамериканцев, афроамериканцев и, уж конечно, женщин в таком разнообразии, как, например, в палате представителей после последних промежуточных выборов. В сенате такого нет.



Хорошо, но ведь сенат… Мы уже 250 лет живём с сенатом, организованным по такому принципу. Так и было задумано. Сомневаюсь, что авторы конституции представляли себе страну, где маленькие штаты населены преимущественно белыми, а большие штаты — нет. Дело на самом деле не в расе, правда? Зачем её сюда приплетать?



ЛЕСЛИ МАРШАЛЛ: Думаю, обратить внимание на расовый компонент и задать вопросы на этот счёт — вполне справедливо. Но, по-моему, проблема шире. Я считаю, нам нужно задуматься, предвидели ли упомянутые вами авторы конституции, как разрастётся наша страна — не только в плане размеров и численности населения, но и в плане разнообразия. Конечно же, нет! А эти вещи, по-моему, идут рука об руку.



В прошлом мы уже вносили изменения в конституцию… Послушайте, Такер, можно ведь соблюсти конституцию, оставить по два сенатора от штата, а потом прибавить ещё — в зависимости от населения. Как вы знаете, авторы конституции когда-то рассматривали этот вариант. Прежде чем написали окончательную версию.



Вы не хуже меня знаете, что речь идёт только об узурпации власти левыми. И я не думаю, что это когда-либо произойдёт. Но, если воспринимать эти принципы всерьёз, интересно, что вы думаете о Гэвине Ньюсоме? Аргументация такова: интересы людей может представлять только тот, кто на них внешне похож, у кого такая же ДНК, та же раса. Но штат Калифорния, населённый преимущественно небелыми, только что избрал губернатором «белого парня», как выразились бы вы. Как можно позволить ему быть губернатором штата, большинство населения которого — небелые? Я серьёзно.



ЛЕСЛИ МАРШАЛЛ: Да я тоже серьёзно! Я не принимаю аргумент, который вы высказали. Я не считаю, что меня, женщину, может представлять только женщина…



А я думал, вы говорили именно это!

ЛЕСЛИ МАРШАЛЛ: … или что меня, белую женщину, может представлять только белая женщина. Нет, это не то, что…



Конечно же, я с вами согласен. Я тоже так не считаю. И я бы никогда не стал этого утверждать…



ЛЕСЛИ МАРШАЛЛ: Нет, нет, я говорю, что, чтобы все американцы были должным образом представлены… Если посмотреть на конституцию, она даёт нам ещё и политическое равенство — индивидам, гражданам, а не штатам! Индивидам и гражданам.



Хорошо.



ЛЕСЛИ МАРШАЛЛ: Почему мы не чувствуем, что наш голос, голос каждого индивида в этой стране имеет значение? Потому что не каждый индивид в этой стране чувствует, что его интересы представлены — будь то число сенаторов или их разнообразие…



Подождите! Вы уклоняетесь… Вы высказываете тот же довод, что и вначале. Так что я, наверное, понял вас правильно: разнообразие — что бы это слово ни значило — является критически важным фактором справедливости в политике. А вы в Калифорнии только что избрали Гэвина Ньюсома, который никоим образом не представляет штат. Большинство (в Калифорнии. — ИноТВ) составляют не белые и не мужчины. А вы только что избрали белого мужчину. Повторюсь: как можно позволять ему быть губернатором? Почему избрание Гэвина Ньюсома не акт расизма? Я серьёзно.



ЛЕСЛИ МАРШАЛЛ: Потому что именно об этом я и говорила…



Потому что он либерал?



ЛЕСЛИ МАРШАЛЛ: Нет, ну, важен не только цвет кожи! Важно и то, какие законы вы будете предлагать в интересах жителей штата Калифорния. А он, очевидно, отражает настроения и идеологию большинства людей, голосовавших на губернаторских выборах.



Но почему никто никогда на это не жалуется? Я заметил, что мы все постоянно говорим: «Мы должны выглядеть так же, как люди, которых мы представляем». А вот (мэр Нью-Йорка. — ИноТВ) Билл де Блазио представляет город, который на него никак не похож. Но нас это устраивает, потому что он либерал? Но почему так? Почему никто никогда не обвинял Билла де Блазио… Почему бы Биллу де Блазио не уйти в отставку сегодня же — во имя разнообразия? А городом пусть управляет… ну, не знаю… его жена!



ЛЕСЛИ МАРШАЛЛ: Если посмотреть на семью Билла де Блазио… По-моему, его семья — это новое американское разнообразие. Жена — афроамериканка.



Верно.



ЛЕСЛИ МАРШАЛЛ: Дети — мулаты. Так что это, по-моему, удачный пример в рамках того, что хочу сказать я.



Но это всё равно патриархально! Нет, нет, извините, ни его жена, ни кто-либо из детей не является мэром Нью-Йорка. Мэр Нью-Йорка он — «белый парень»!



ЛЕСЛИ МАРШАЛЛ: Нет, нет, вы путаете цвет с количеством!



Нет, я никогда не приплетаю к таким разговорам цвет. В отличие от левых. Нет, нет, нет! Жаль, что наше время кончается. А то я договорился до того, что всерьёз этим обеспокоился! Может быть, вы ещё вернётесь и объясните, почему это нормально, что он — мэр.



ЛЕСЛИ МАРШАЛЛ: Нет, потому что вы не… Потому что левые поднимают этот вопрос из-за статистики, о которой мы с вами уже говорили. Именно поэтому я поддерживаю идею отказа от коллегии выборщиков.



Они поднимают этот вопрос как политическую дубину, чтобы принудить к повиновению другую сторону.



Дата выхода в эфир 11 января 2019 года.