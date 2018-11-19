Fox: 60% сторонников Демократической партии США считают республиканцев расистами и ксенофобами

Опрос, проведённый информационно-политическим сайтом Axios, показал, что более 60% американских демократов считают представителей и сторонников Республиканской партии расистами, ксенофобами и сексистами, тогда как среди республиканцев аналогичное мнение о главном оппоненте имеют только 30% опрошенных, сообщает Fox News. По мнению ведущего канала Грега Гатфилда, в этом нет ничего удивительного — ведь если правые считают, что левые лишь заблуждаются, то левые, в свою очередь, считают правых настоящими злодеями.

ГРЕГ ГАТФИЛД, ведущий Fox News: Они и в самом деле вас ненавидят, и это — их общее мнение: недавний опрос, проведённый Axios, показал, что более 60 процентов сторонников Демократической партии считают республиканцев расистами, ксенофобами и сексистами. Шестьдесят процентов! Это, получается, 6 из 10 людей. Ну а то же самое о демократах думают только 30 процентов сторонников Республиканской партии — то есть, 3 человека из десяти, если по-простому. Респондентам задавали следующий вопрос: «Считаете ли вы своих оппонентов расистами, ксенофобами или сексистами?» — иными словами, в нём уже содержался готовый ответ для либералов, чтобы они могли выразить своё презрение республиканцам и почувствовать на этом фоне своё моральное превосходство.

Всё как всегда — правые считают, что левые неправы, а вот левые считают, что вы — гадкие и злые. Но есть ли способ изменить такое мнение — или же так будет всегда? Фанаты «Нью-Йорк Джетс» ненавидят «Джайентс», «Рейдерс» ненавидят «Фортинайнерс», а кошки ненавидят фильмы со Шварценеггером.

ЖЕНЩИНА (обращаясь к кошке): Давай посмотрим «Вспомнить всё», киса. (кошка не даёт хозяйке вставить диск с фильмом в проигрыватель) Киса, прекрати.

ГРЕГ ГАТФИЛД: А знаете, странно это, вообще-то: всё-таки «Вспомнить всё» — это одна из его лучших работ. Там ещё, вроде, Шэрон Стоун снималась. Кэт, как прокомментируете это всё?

КЭТРИН ТИМПФ, репортёр журнала National Review: Я думаю, что расисты среди республиканцев определённо есть. Но мне кажется, есть они и среди демократов. Я не считаю, что принадлежность человека к той или иной политической партии может быть как-то связана с тем, расист ли он или сексист. Расист ли человек или сексист — совершенно отдельный вопрос. А вообще было очень неприятно такое узнать, но когда задумываешься о нынешней нехватке культурности в политике, кажется очень даже логичным, что опрос выдал такие показатели — что некоторые думают, будто партия переполнена отбросами общества, а отбросы они только потому, что принадлежат к этой партии. Неудивительно, что культурного отношения к людям не видно. И нужно что-то менять, людям пора уже посмотреть правде в глаза, а то всё будет становиться только хуже.

ГРЕГ ГАТФИЛД: Хуже! Слышишь, Тайрус? А может, всё ещё наладится?

ТАЙРУС, ведущий передачи UN-PC на Fox News: Нет.

ГРЕГ ГАТФИЛД: Нет?

ТАЙРУС: Да вы тут все такие. Какие вообще шестьдесят на тридцать процентов? Да девяносто процентов людей в этом зале — расисты, я-то знаю. Нет-нет, Уолтер, не надо.

УОЛТЕР КЁРН, писатель, литературный критик: Нет, я оправдываться-то и не собираюсь.

ТАЙРУС: А, хорошо. Вот и не оправдывайся.

УОЛТЕР КЁРН: Меня такие новости и правда потрясли. Это ведь, получается, 4 из 10 демократов думают, что республиканцы — не расисты. Хотелось бы узнать, где они прячутся.

ТАЙРУС: А смешно тут вот что: каждый раз, когда поднимают эту тему, консерваторы сразу начинают напрягаться. Поэтому, когда во время исследования задавали им такой вопрос, они — даже если и считали демократов расистами — такие тут же: «Чего-чего? Считаю ли я людей расистами? В смысле? Я-то думал, это мы расисты… Считаю ли я кого-то расистом? Ну конечно нет! С чего бы? Я всех одинаково люблю! Это же не про меня вопрос? Нет, я не расист!». Так что неудивительно, что республиканцы расистами никого не назвали. Ну а демократы всё равно всех подряд во всём обвиняют, так что с ними ещё проще вышло. «Да, они все расисты, особенно тот, здоровенный, с Fox News, это вообще самый главный расист». Ну да, я то ещё какой расист.

УОЛТЕР КЁРН: Хотел сказать ещё одну вещь — а когда вообще в последний раз республиканцы и демократы собирались в одном месте, чтобы друг друга узнать?

ТАЙРУС: Ага — и обменяться хорошими расистскими анекдотами(смех в зале). Ну а как ещё узнать, расист человек или нет? Давай, Грег, расскажи тут всем расистский анекдот, а я посмотрю, кто засмеётся.

ГРЕГ ГАТФИЛД: Ну тему-то эту ты поднял, так что…

ТАЙРУС: Ну давай, Грег, рассказывай анекдот. (в сторону) Я твою передачу к рукам-то приберу, настанет ещё такой день…

ГРЕГ ГАТФИЛД: Анекдот я расскажу, но монтажёры же вырежут это потом, так ведь?

ТАЙРУС: Конечно! (обращаясь к зрителям в студии) Доставайте телефоны и записывайте.

ГРЕГ ГАТФИЛД: Ну, поехали… Джо, а расскажи тот анекдот, который я тебе в гримёрке рассказал.

ДЖО ДЕВИТО, юморист, писатель: Раз уж мы об анекдотах — когда я в кругу друзей и общаюсь с людьми разных рас и национальности, я, конечно, много шучу о стереотипах. Жалуются ли они на это? Знаете, никогда у них не спрашивал. Тут есть две главных проблемы, на мой взгляд — предвзятость подтверждения и когнитивный диссонанс. То есть, люди сначала избирательно находят такие факты и мнения о других людях, какие им хочется, на основе собственных чувств — а когда получившаяся картина оказывается неправильной, это для них слишком неприятно, и они начинают думать, что это не они неправы, а реальность не та.

Это можно было увидеть в истории с тем идиотом из Балтимора, который во время мюзикла «Скрипач на крыше» встал и стал выкрикивать антисемитские штуки. Тут же было сказано, что это, мол, «сторонник Трампа». Но он-то никаким сторонником Трампа не был! Просто он немного выпил и его так потряс мюзикл, что он встал и стал кричать «Хайль, Гитлер!», имея в виду Трампа. Но в прессе написали, что это был сторонник Трампа, хотя на самом деле Трампа он ненавидел. Только вот опровержение на первой странице уже не напечатают, такого никогда не бывает.

ГРЕГ ГАТФИЛД: Именно так. Даже если и будет опровержение, его мало кто увидит. Изначальный материал о том, что это был сторонник Трампа, будет повсюду и крупно, а опровержение — ну напишут где-то там мелко «на самом деле, Трампа он ненавидел», и ретвитнут это ну раза три. Рассказать вам свою гипотезу о расизме во сне?

ТАЙРУС: Конечно, почему бы и нет. Здесь все свои.

ГРЕГ ГАТФИЛД: Знаете, бывает, что люди разговаривают во сне — и ведь можно что-то расистское сказать. Кто тогда несёт ответственность, ты сам?

ТАЙРУС: Ну да.

ГРЕГ ГАТФИЛД: Ясно. Я просто проверяю.

ТАЙРУС: Ну а если ты с братаном в одной комнате спишь — тогда у тебя точно проблемы.

ГРЕГ ГАТФИЛД: Чёрт возьми.





Дата выхода в эфир 17 ноября 2018 года.