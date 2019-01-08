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Роберт Де Ниро: Трамп — настоящий расист, он ведёт Америку к фашизму

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Роберт Де Ниро в интервью The Guardian заявил, что Дональд Трамп за время на посту президента США не изменился и даже стал ещё хуже. При этом актёр подчеркнул, что американский лидер является сторонником превосходства белой расы и «настоящим расистом».
Роберт Де Ниро: Трамп — настоящий расист, он ведёт Америку к фашизму
Reuters
Американский актёр Роберт Де Ниро в интервью The Guardian заявил, что президент США Дональд Трампа — настоящий расист и сторонник превосходства белой расы.
 
«Когда видишь, как некто вроде Трампа становится президентом, думаешь: «Ну, хорошо. Посмотрим, что он будет делать, может, изменится». Но он стал ещё хуже. Это показало мне, что оннастоящий расист. Я полагал, что он, будучи родом из Нью-Йорка, понимает разнообразие, существующее в этом городе, но он так плох, как я и думал раньше — и даже гораздо хуже. Это позор», — подчеркнул актёр.
 
Де Ниро, у которого, как отмечает издание, шестеро детей смешанного расового происхождения, также признал: «Я обеспокоен. Один из моих детей — гей, и он переживает, что к нему будут относиться определённым образом».
 
По словам актёра, он, как и многие белые либералы, был наивен после того, как Барака Обаму дважды избирали на пост президента США. Де Ниро полагал, что Америка превращается в «пострасовую» страну.
 
«Я считал, что наступает нечто новое. Я не понимал, как сильно некоторые люди были настроены против него — расово против него. Их обижало то, что он там находится», — отметил актёр.
 
На вопрос о том, считает ли он Трампа сторонником превосходства белой расы, Де Ниро дал утвердительный ответ. Он также отметил, что американский лидер находится на пути к фашизму. Актёр напоминает, что в своё время люди также потешались и над Гитлером, и над Муссолини, поскольку те казались смешными.
 
«Меня беспокоит то, что в будущем будут люди, которые увидят в нём (Трампе. — ИноТВ) пример, и они будут в некотором роде травмированы. Но они будут гораздо умнее, ещё более эксцентричными и их личности будут гораздо более пёстрыми. У них будут те же самые ценности, что и у него, но они будут способны зайти гораздо дальше и причинить больше вреда в качестве деспотов. Вот что меня тревожит. Есть люди, которые смотрят на него и говорят: «Я хочу быть как он». Но они будут действовать гораздо успешнее и будут умнее», — заявил Де Ниро.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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Дональд Трамп расизм США
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