Роберт Де Ниро: Трамп — настоящий расист, он ведёт Америку к фашизму

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Forbes: побив нацистов, танк Т-34 бьёт рекорды уже в кино Forbes
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В Оренбургской области 23 ребёнка отравились в школе
В средней общеобразовательной школе № 2 Ясненского городского округа Оренбургской области 23 школьника обратились за помощью к врачам с признаками пищевого отравления.
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В Крыму проходят обыски у участников созданного на Украине батальона
ФСБ в Крыму проводит обыски по месту жительства двух участников батальона имени Челебиджихана, созданного на Украине. Об этом информирует «Крыминформ» со ссылкой на заявление ведомства.
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Энтони стал баскетболистом «Чикаго»
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» объявил о приобретении форварда «Хьюстон Рокетс» Кармело Энтони.
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Нарышкин обсудил с главой саудовской разведки борьбу с терроризмом
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин во время визита в Эр-Рияд обсудил с начальником Службы общей разведки Саудовской Аравии Халедом бен Али бен Абдаллой Хумейданом борьбу с терроризмом.
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Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын выступил с докладом на сессии облсовета. Он сообщил о голодных обмороках у детей в школах этого региона.
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СМИ: Футболист «Кардиффа» Сала боялся лететь на борту пропавшего самолёта
Аргентинский нападающий валлийского футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, находившийся на борту пропавшего самолёта, который направлялся из Нанта в Кардифф, выражал обеспокоенность перед полётом.
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Эксперт оценил принятый конгрессменами закон о запрете выхода США из НАТО
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT принятие Палатой представителей США закона, который запрещает американскому президенту Дональду Трампу выход из НАТО.
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ФСБ: силовики пресекли деятельность 86 подпольных оружейников
Центр общественных связей ФСБ сообщил, что силовики пресекли в 32 регионах России деятельность 86 человек, которые причастны к изготовлению боеприпасов и их сбыту.
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СМИ: Антикоррупционное бюро Украины закрыло одно из дел против Гройсмана
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможных злоупотреблениях и подделке документов украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, когда он ещё занимал должность председателя Верховной рады.
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Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» победить «Портленд» в НБА
«Оклахома-Сити Тандер» переиграла «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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СК предъявил обвинение «угонщику» самолёта Сургут — Москва
СК России предъявил обвинение в угоне воздушного судна Павлу Шаповалову, который во время полёта из Сургута в Москву потребовал изменить маршрут. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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СМИ: Головин получил травму в матче Кубка Франции «Монако» — «Мец»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил повреждение во время матча Кубка Франции с «Мецом».
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Бывший госсекретарь США заявил о желании призвать Трампа к отставке
Бывший государственный секретарь США Джон Керри заявил, что если бы у него была возможность лично пообщаться с президентом США Дональдом Трампом, то он посоветовал бы ему «уйти в отставку».
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Ночь на 23 января в Москве стала самой морозной за зиму
Ночь на среду, 23 января, стала самой морозной в Москве нынешней зимой, температура воздуха опустилась до -18,7 °C. Об этом заявили в столичном метеобюро.
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Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Экс-премьер Украины заявил о превращении страны «в сырьевой придаток»
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна превратилась «в сырьевой придаток развитых стран».
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«Монако» с Головиным в составе вылетел из Кубка Франции
«Монако» на своём поле потерпел поражение от «Меца» в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу.
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Греф спрогнозировал снижение ипотечных ставок к концу года
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о возможности снижения ипотечных ставок к концу 2019 года.
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Овечкин признал вину за пропущенную за секунду до сирены шайбу в матче с «Шаркс»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает себя виноватым в пропущенной за секунду до сирены шайбе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс».
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Конгрессмены приняли запрещающий выход США из НАТО закон
Палата представителей Соединённых Штатов приняла закон, который «запрещает президенту США Дональду Трампу выход из НАТО», пишет Defense News.
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Овечкин стал десятым игроком в истории НХЛ по количеству хет-триков
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» вышел на десятое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству хет-триков.
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СМИ: Около 30 человек задержали в ходе протестов в Венесуэле
Сотрудники правоохранительных органов Венесуэлы задержали порядка 30 человек в ходе протестов в стране.
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Стали известны первые финалистки Australian Open в парном разряде
Представительница Венгрии Тимея Бабош и французская теннисистка Кристина Младенович обыграли американок Дженнифер Брэйди и Элисон Риске в полуфинале Australian Open в парном разряде.
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В Чёрном море возобновили поисковую операцию после ЧП с судами
Поисковые работы около горящих в Чёрном море танкеров возобновлены. Об этом заявили в пресс-службе Росморречфлота.
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В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что киевские силовики четыре раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня.
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Овечкин вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на единоличное 14-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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«Коммерсантъ»: в России могут отменить льготные тарифы для электроплит
Министерство экономического развития России предлагает ввести для россиян социальные нормы потребления электричества и отменить льготные тарифы на электрические плиты.
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Серена Уильямс уступила Плишковой в четвертьфинале Australian Open
Американка Серена Уильямс потерпела поражение от чешской теннисистки Каролины Плишковой в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open, который проходит в Мельбурне.
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На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 39%
В «Укртрансгазе» сообщили о сокращении объёма газа в подземных хранилищах Украины.
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Осака вышла в полуфинал Australian Open, обыграв Свитолину
Японская теннисистка Наоми Осака одолела украинку Элину Свитолину в четвертьфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open, который проходит в Мельбурне.
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Протестующие в Венесуэле сожгли статую Чавеса
Участники протестов в Венесуэле сожгли статую бывшего президента страны Уго Чавеса в штате Боливар.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обморожения
В связи с установившимися в ряде российских регионов отрицательными температурами специалисты Роспотребнадзора дали жителям страны рекомендации относительно того, как избежать переохлаждения и обморожения. Об этом сообщается на сайте службы.
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В Госдуме предложили принять закон о Конституционном собрании
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с RT заявил о необходимости принять закон о Конституционном собрании.
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Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе»
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс», несмотря на поражение команды спортсмена со счётом 6:7.
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В Москве 23 января ожидается до -14 °С
В Москве в среду, 23 января, ожидается до -14 °С. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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Умер писатель Михаил Ахманов
В Санкт-Петербурге на 74-м году жизни скончался российский писатель-фантаст Михаил Ахманов (Нахамсон), передаёт портал «Невские новости» со ссылкой на депутата Законодательного собрания города Бориса Вишневского.
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В Каракасе сообщили о первом погибшем в ходе протестов
Депутат оппозиционного парламента Венесуэлы Хосе Мануэль Оливарес в своём Twitter сообщил, что в ходе протестов в Каракасе погиб человек.
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СМИ сообщили о двух взрывах в столице Йемена
В столице Йемена Сане были слышны два взрыва, передаёт Al Arabiya.
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ОАГ проведёт чрезвычайное заседание по ситуации в Венесуэле 24 января
Страны — члены Организации американских государств (ОАГ) в четверг, 24 января, проведут чрезвычайное заседание, в ходе которого обсудят ситуацию, сложившуюся в Венесуэле.
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Монсон сообщил, когда вернётся к тренировкам
Прооперированный в Челябинской области боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон в беседе с РИА Новости рассказал, что планирует вернуться к тренировкам через несколько недель.
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Экипаж рейса Сургут — Москва рассказал о состоянии авиадебошира во время полёта
По словам членов экипажа рейса Сургут — Москва, у мужчины, которого подозревают в попытке угнать воздушное судно, не было признаков алкогольного опьянения, передаёт телеканал «360».
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Мадуро раскритиковал существующее в Эквадоре отношение к мигрантам из Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти Эквадора в том, что они поддерживают ксенофобские настроения по отношению к мигрантам из страны, лидером которой он является.
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Во Владивостоке эвакуируют людей из ТЦ и школ из-за сообщений об угрозах взрыва
Посетителей нескольких торговых центров Приморского края, а также учеников школ и представителей администрации региона эвакуируют после получения сообщений о «минировании» зданий, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 96
Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 96, передаёт Universal.
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Морпехи ТОФ обстреляют лавиноопасные участки на Камчатке
Расчёты миномётов соединения морской пехоты Тихоокеанского флота России (ТОФ) 23 января приступят к обстрелу лавиноопасных участков в районе вулкана Вилючинский на Камчатке.
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МГУ отметит Татьянин день 700 литрами медовухи
Ректор Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий заявил, что в Татьянин день студентам вуза предложат около 700 л медовухи с лесной клюквой.
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В парижском бутике Oscar de la Renta обнаружили картину XVII века
В бутике Oscar de la Renta, находящемся во французской столице, в ходе ремонта обнаружили картину XVII века. Об этом сообщается в аккаунте бренда в Instagram.
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В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в январе
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости рассказала, что в январе 2019 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла.
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Тигра Амура отправят в Краснодарский край
Директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев в беседе с РИА Новости заявил, что тигра Амура, известного дружбой с козлом Тимуром, намерены передать в один из парков Краснодарского края.