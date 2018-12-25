Euronews: одинокий Трамп в Белом доме ждёт согласия демократов на строительство стены

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что он, «бедный и несчастный», одиноко сидит в Белом доме и ждёт, пока демократы решат договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Между тем у сторон остаётся лишь один день, чтобы найти компромисс, отмечает Euronews.
Дональд Трамп заявил, что сидит в рождественские праздники один в Белом доме, ожидая, что демократы договорятся о деньгах на строительство стены на границе с Мексикой.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США:Ничего нового, ничего нового по поводу дальнейшего финансирования. Мы по-прежнему нуждаемся в безопасной границе.
Эту тему он продолжил в Twitter: «Бедный я, несчастный, сижу один тут, жду, когда вернутся демократы и решат договориться. Их нежелание идти на компромисс обходится нашей стране куда как дороже, чем строительство стены. Сумасшествие!».
Артисты балета в костюмах из «Щелкунчика» не смогли спасти настроение инвесторов. Индекс Доу Джонс потерял свыше 650 пунктов после того, как Трамп протвитил: «Единственная проблема в экономике — это наличие ФРС».
У сторон есть сегодняшний день, чтобы найти компромисс: отсутствие денег на работу правительства станет ощутимым лишь 26 декабря.
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