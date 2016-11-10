Independent: Роберт Де Ниро передумал бить Трампа

Во время предвыборной кампании голливудский актер Роберт Де Ниро был одним из самых ярых критиков Дональда Трампа и даже заявлял, что хочет ударить его по лицу. Теперь, когда Трамп победил, Де Ниро пришлось смягчить тон. По мнению журналиста Independent, это свидетельствует об уровне почтения к избранному президенту США, кем бы тот ни был.
«Когда Роберта Де Ниро попросили выступить с нейтральным призывом идти на выборы, он вместо этого разразился самым гневным предостережением против Дональда Трампа, какое только звучало из уст человека, не входящего в политическую элиту», – пишет Independent. Кульминацией этой речи стало заявление: «Яхотелбыударитьего [Трампа] полицу». Но теперь, когда Трамп избран на пост главы государства, актеру пришлось идти на попятную, сообщает британская газета.
Неожиданный исход выборов вызвал протесты по всей Америке, говорится в статье. Миллиардер Трамп стал 45-м избранным президентом США, разрушив надежды на первого президента-женщину. В свете этих событий 73-летний Роберт Де Ниро признался, что «чувствует себя нехорошо».
Трамп – один из самых неоднозначных претендентов на Белый дом за всю историю США, пишет Independent. Причина – заявления республиканца о женщинах, мусульманах, иммигрантах, беженцах и национальных меньшинствах. Однако, по мнению Де Ниро, новый статус означает, что Трампа придется уважать и, уж конечно, не бить по лицу.
«Я не могу этого сделать теперь, когда он президент, – приводит газета слова актера. – И я должен уважать эту должность, хотя мы все знаем, что он… Посмотрим, что он будет делать и насколько последовательным он будет в определенных вопросах. Как мы видим, во многих городах многие очень огорчены и протестуют».
Де Ниро отказался отвечать, станут ли в его ресторанах обслуживать Трампа, если тот решит туда прийти, добавляет автор статьи.
Заявления голливудской звезды «отражают необычайно сдержанную реакцию некоторых из самых завзятых критиков господина Трампа» и демонстрируют уровень «почтения» к избранному президенту Соединенных Штатов, кто бы им ни был, пишет Independent. Британское издание отмечает, что даже самые известные «очернители» миллиардера смягчили свою позицию и выразили надежду, что будущий глава государства займется преодолением того раскола, который он создал во время предвыборной кампании.
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