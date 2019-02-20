New York Times: преследование за «неправильную» причёску в Нью-Йорке приравняют к расизму

В Нью-Йорке вводятся новые правила, запрещающие ущемление прав горожан на основании их причёски или вида волос, сообщает The New York Times. В первую очередь регулирование направлено на защиту темнокожего населения и традиционных для его культуры причёсок. При этом любое преследование человека на основании оформления его волос теперь будет приравниваться к расовой дискриминации.

В соответствии с новыми директивами Нью-йоркской комиссии по правам человека, которые будут опубликованы на этой неделе, преследование человека на основании внешнего вида его волос или причёски на работе, в школе и в общественных местах теперь будет приравниваться к расовой дискриминации, сообщает The New York Times.

Изменения в законе касаются любого человека в Нью-Йорке, однако они направлены на устранение особого отношения к чернокожим. В руководстве отдельно отмечается право ньюйоркцев на сохранение своих натуральных волос и на всевозможные причёски, такие, как локоны, афрокосички, пучки, косы, узлы банту, обесцвеченные волосы, высокие причёски из мелких завитков в стиле «афро», а также право не расчёсывать волосы или не подстригать их.

На практике эти директивы должны предоставлять юридическую поддержку лицам, которые подвергаются преследованиям, угрозам, взысканиям, понижению в должности или увольнению из-за стиля и вида их волос, поясняет издание. Городская комиссия Нью-Йорка может взыскать штраф в размере до $250 тыс. с обвиняемых, признанных в нарушении руководства.

Этот шаг был частично вызван расследованиями, проведёнными после жалоб со стороны работников двух компаний в Бронксе, работников парикмахерского салона в Верхнем Ист-Сайде и ресторана в Квинсе. Новое регулирование никак не связано со здоровьем и безопасностью при оформлении волос и распространяется на всех, отмечается в статье.

Руководство считается первым в своём роде во всей стране, пишет The New York Times. Новые правила основаны на том, что волосы являются неотъемлемой частью расовой принадлежности и могут быть тесно связаны с культурной самобытностью, поэтому они должны быть защищены городскими законами о правах человека, запрещающими дискриминацию по расовому, гендерному, этническому или религиозному признаку.

До сих пор в американском суде не рассматривались дела, связанные с причёсками, напоминает издание. В прошлом году Верховный суд США отклонил запрос на рассмотрение дела чернокожей женщины, которую передумали брать на работу в страховую компанию после того, как она отказалась отрезать дреды. Однако Нью-йоркская комиссия по правам человека — одна из самых прогрессивных в США. Там считают, что необходимо отказаться от правил, запрещающих натуральные волосы или причёски, по большей части среди темнокожих людей. Эти правила основаны на расистских стереотипах о внешнем виде, в соответствии с которыми причёски чернокожих людей воспринимаются как неподобающие или говорящие о непрофессионализме.

Как отмечает издание, в Нью-Йорке нетрудно найти чернокожих женщин и мужчин, готовых рассказать о том, как волосы прямо или косвенно повлияли на их жизнь — от завуалированных комментариев коллег до ультиматумов от боссов, указывающих на необходимость выглядеть «более профессионально» или искать себе другую работу.

Лицам с определёнными причёсками уже давно приходится платить за них в профессиональном плане, продолжает издание. Почти 18% военнослужащих США составляют темнокожие люди, но запрет на причёски, связанные с культурой чернокожих, был снят лишь в последние годы. В 2015 году в морской пехоте утвердили пучки и косы, в 2017 году был снят запрет на дреды в армии.

Некоторые причёски чернокожих имеют исторические корни, рассказывает The New York Times. Например, в 1960-е годы ношение причёски в стиле «афро» часто воспринималось как политическое заявление, а не просто эстетический выбор. Напротив, в наше время некоторые причёски, выбранные исключительно по соображениям стиля, могут восприниматься окружающими как знак принадлежности к той или иной группе лиц.

Дискриминация по признаку причёски затрагивает людей всех возрастов, уверяет автор статьи. За последние годы было несколько случаев, когда чернокожих студентов отправляли домой или наказывали за их причёски. В Нью-Джерси ученику старшей школы велели отрезать дреды — в противном случае он лишался права поучаствовать в соревновании по борьбе. В августе прошлого года 11-летнего ученика в Луизиане отправили из школы домой за ношение косичек, как и 6-летнего мальчика с дредами во Флориде. В 2017 году сестёр-близнецов в штате Массачусетс оставили после уроков за нарушение школьных правил ухода за внешностью.

Подобные случаи в Нью-Йорке могут попадать под правила комиссии по правам человека, как и случаи с розничными торговцами, продающими или размещающими на прилавках изображения расистского характера. В декабре комиссия издала приказ о прекращении работы Prada — итальянского дома мод класса люкс — за выставление в витрине его магазина в Сохо подвесок и брелоков для ключей с изображениями темнокожих лиц. После этого дом мод организовал для сотрудников и руководителей обучение городским правам человека и немедленно снял линейку товаров из магазинов в США, сообщает The New York Times.