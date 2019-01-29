«По стойке смирно, стиснув зубы»: Foreign Policy рассказал, как в Швеции борются с армейским сексизмом

Хотя шведскую армию и считают образцом гендерного равноправия, в её рядах по-прежнему процветает сексизм, пишет Foreign Policy. В этом контексте Вооружённые силы Швеции, заручившись поддержкой активистов местного аналога движения #MeToo, взялись за решение этой проблемы в целях обеспечения боевой эффективности. В частности, военные учредили горячую линию, по которой жертвы сексуальных притеснений могут сообщать об инцидентах подобного рода, а также планируют создать особый орган для расследования подобных дел.

«Они заставляли её нести самое тяжёлое снаряжение. Они ничего не говорили, когда она стала лучшим стрелком в своём учебном взводе. Когда в 1987 году готландская газета — с острова на Балтике, где она выросла, — написала о ней как об одной из немногих новобранцев женского пола заметку, её совзводные сделали из её газетной фотографии постер и повесили рядом с вырезками из порножурнала, подписав своё творение фразой «настоящая бабища». Спустя несколько лет её сослуживцы-мужчины однажды во время перерыва включили по телевизору порно. Когда она запротестовала, они подняли её на смех, объяснив её нездоровую реакцию месячными», — пишет Foreign Policy.

В 2017 году майор Ханна Юнгваллиус, прослужившая в рядах Вооружённых сил Швеции три десятилетия, стала представителем армейской версии движения #MeToo под названием #givaktochbitihop, — что можно перевести как «По стойке смирно, стиснув зубы». Очевидно, что подобная ситуация оказалась особенно неприятной для страны, которая так гордится половым равноправием в армии.

Как к представительнице движения к Юнгваллиус присоединилась также флотский лейтенант Фрида Линехаген, которая не раз слышала от более старших по возрасту и званию офицеров призывы одуматься. После того, как они дали первое интервью, при их появлении в их родных подразделениях поначалу обычно воцарялось неловкое молчание. Позднее Юнгваллиус вспоминала, что её товарищи «не хотели на неё смотреть», так как не знали, что сказать.

«Раньше её коллеги мужчины считали армию образцом гендерного равенства. Теперь же они начали понимать ту горькую правду, которую уже давно знали их сослуживцы женского пола. Их рассказы пролили свет на скрытую несправедливость в армии, которая тогда как раз собиралась вводить гендерно нейтральную воинскую повинность», — отмечает журнал.

В январе 2018 года в ответ на падение количества добровольцев и на фоне напряжённости в отношениях с Россией на Балтике, Швеция вернула воинскую повинность — спустя 8 лет после начала эксперимента с армией, состоящей только из добровольцев, и спустя 29 лет после того, как военно-учётные специальности стали доступны для женщин. Тогда Швеция стала одной из немногих стран, где воинская служба стала гендерно нейтральной.

Однако тогда шведская армия столкнулась с сексуальными притеснениями и домогательствами. В ноябре 2017 года армейский ветеран Анна Беркестед Йонссон создала в Facebook страницу, где женщины-военнослужащие могли рассказать о случаях домогательств под хештэгом #givaktochbitihop. В течение всего нескольких дней поступили сообщения о более чем 3 тыс. случаях подобного рода. В то же время в газете Dagens Nyheter вышла статья под подписью 1768 военнослужащих женского пола, в которой те потребовали перемен.

С тех пор шведские Вооружённые силы ведут многоплановую работу по искоренению сексизма в своих рядах. Подобная деятельность стала ещё более актуальна в условиях, когда в шведскую армию должны влиться 4 тыс. призывников обоих полов. Эта система может быть не идеальна, но в её рамках Швеция пытается перенять опыт других государств, в частности США. Шведская армия стандартизирует порядок докладов о сексуальных домогательствах сразу по нескольким каналам, а также проводит для призывников и офицеров тренинги, чтобы те создавали более здоровую рабочую среду.

При этом в учебных частях военнослужащие обоих полов должны соответствовать одинаковым стандартам физической подготовки и допускаются на любую военно-учётную специальность в случае если они подходят по требованиям. Это правило распространяется на все соединения — от пехоты и до разведгрупп. Шведские солдаты обоих полов живут в одних казарменных помещениях и моются в одних душах, огороженных занавеской.

По этому поводу новобранец Лив фон Хаартман, проходящая подготовку в артиллерийском подразделении в городе Буден, сообщила следующее: «Быть здесь женщиной — это всё равно, что быть мужчиной. Даже в школе к вам относятся по-разному, но здесь всё не так». Поначалу переодеваться в казарме на глазах у 14 незнакомых людей ей было неприятно, но когда они узнали друг друга получше, это чувство пропало. «Твоё подразделение — это твоя семья», — отметила она. Кроме того, подготовку в подразделениях нередко ведут сильные женщины-инструкторы.

Однако после окончания подготовки, когда за новобранцами нет такого тщательного присмотра, отношения между полами становятся куда сложнее. По словам матросов-женщин, которые ранее подвергались домогательствам, для них жизненно важным было иметь союзников из числа мужчин среди командирского и сержантского состава.

Кроме того, по словам первой женщины-адмирала Швеции — контр-адмирала Евы Скуг Хаслум, — на данный момент она работает над внедрением двунаправленной подготовки, состоящей из программы, поощряющей выступления мужчин против домогательств и демонстрирующей плоды реституционного правосудия.

Тем не менее движение #givaktochbitihop показало, что систему наказаний в области сексуальных домогательств в шведских Вооружённых силах требуется срочно реформировать.

На данный момент чиновники занимаются внедрением нескольких новых мер. Прежде всего, в обязательной армейской системе отчётности есть дыра: согласно правилам, все случаи притеснений должны проходить проверку, однако передавать эти дела вышестоящим инстанциям совсем необязательно. Кроме того, в Вооружённых силах нет базы данных сексуальных домогательств и жалоб на притеснения.

Следовательно, инциденты, связанные с травлей, расследуются только на уровне части и регистрируются в централизованной системе только в случае, если дело приобретает административный оборот. Учитывая, что правонарушители зачастую являются либо непосредственными командирами жертв, либо находятся с ними в дружеских отношениях, в Вооружённых силах признаётся необходимость создания особого следственного органа за пределами командной цепочки.

В ноябре 2017 года главнокомандующий Вооружёнными силами Швеции Микаэль Бюден выступил с одним из самых своих решительных заявлений в защиту женщин-военнослужащих: он записал уничижительное видео, в котором обрушился на правонарушителей, ещё раз, таким образом, недвусмысленно указав на необходимость покончить с сексуальными притеснениями в шведской армии. Кроме того, Бюден создал горячую линию, по которой потерпевшие могли докладывать о любых инцидентах подобного рода напрямую в центр.

Тем не менее, оговаривается Foreign Policy, нельзя сказать, чтобы всё прошло без сучка и задоринки. Военнослужащие, которые пользуются этой горячей линией, должны сообщить своё имя и номер части. Учитывая отсутствие возможности подать заявление анонимно, некоторые жертвы, судя по всему, о своих проблемах сообщать не станут.

После того как Юнгваллиус стала представителем #givaktochbitihop, Генштаб расширил её полномочия. Помимо своей службы в качестве оперативного офицера, в 2018 году она организовала более 35 армейских семинаров по гендерному равноправию.

Хотя работа всё ещё идёт, Юнгваллиус планирует прослужить в армии полных 40 лет, после чего она собирается уйти в отставку. По её мнению, половое равноправие и снижение давления на женщин в армии — это важный шаг к повышению как эффективности операций, так и искоренению ведомственного сексизма.

По её словам, военные должны проникнуться осознанием корреляции между гендерным равенством и боевой эффективностью шведской армии. «Когда дело дойдёт до кризисной ситуации, всё сводится к одному: «Могу ли я доверить тебе свою жизнь?» — подвела итог Ханна Юнгваллиус.