SRF: для отражения угрозы с востока шведской армии одних добровольцев уже мало

Шведы видят в России всё большую угрозу, и в этом году в стране вновь ввели воинский призыв, сообщает SRF. Возвращение обязательной службы и строительство военных объектов на острове Готланд — так в Швеции хотят показать Москве свою решимость отстоять свои рубежи. С армией на добровольной основе это было невозможно, поскольку интерес к воинской службе продолжал падать, а желающих послужить в прошлом году набралось всего две тысячи человек, поясняет швейцарский телеканал.

Семь лет назад Германия отменила, а точнее приостановила воинский призыв, и особого счастья ей это не принесло. Швеция же просто несчастна, потому что сделала то же самое восемь лет назад. В этом году, однако, Швеция вновь ввела воинский призыв из-за нехватки добровольцев и из-за того, что жители страны видят в России всё большую угрозу.



Учения на случай войны: в первый же день дело доходит до крайности.



В настоящее время по всей стране призывники и призывницы приступают к обязательной воинской службе.



ЛИННЕЯ АЛЬФРЕДССОН, призывница: Здесь мир другой, но он реален. Мы хотим защитить Швецию, поэтому мы должны испытать, каково это быть на войне.



В этом году в армию призвали около четырёх тысяч юношей и девушек. Для остальных воинский призыв существует лишь на бумаге. Возвращая обязательную службу в армии, правительство руководствовалось в первую очередь военными причинами.



ЯН САЛЕСТРАНД, государственный секретарь: После российской аннексии Крыма и значительно возросшей военной активности в непосредственной от нас близости — прежде всего в районе Балтийского моря — мы чувствуем себя в меньшей безопасности, чем семь или восемь лет назад.



В Швеции наметились перемены в сфере политики безопасности, и на это, по словам корреспондента SRF в Северной Европе Бруно Кауфмана, есть веские причины.



БРУНО КАУФМАН, корреспондент SRF: До конца холодной войны Швеция была военной державой в Северной Европе. В стратегическом плане, однако, ставку в последние годы сделали на операции за рубежом. Теперь ситуация должна измениться. Возвращение воинского призыва и строительство военных объектов на острове Готланд в Балтийском море — таким образом в Швеции хотят послать сигнал России, а также всем тем в стране, кто призывает к вступлению в НАТО.



На добровольной основе это было невозможно: интерес к воинской службе продолжал падать. В прошлом году набралось всего две тысячи желающих послужить.



Дата выхода в эфир 22 августа 2018 года.