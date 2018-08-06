Expressen: «вмешательства русских» Швеции стоит ждать как во время, так и после выборов

Пытаясь посеять раздор внутри ЕС, российская разведка с высокой долей вероятности попытается осенью «вмешаться» в шведские выборы, пишет для Expressen Линда Нурдлунд. Однако, по мнению шведской журналистки, ждать этого «вмешательства» и утечек щекотливой информации стоит не только во время выборов, но и после них, когда в Швеции будет формироваться новое правительство.

Шведская избирательная система прочна: голоса считаются вручную, что намного усложняет фальсификацию результатов. Поэтому попытки оказать влияние на исход выборов будут направлены на подрыв доверия к политикам и сеяние раздора, пишет для Expressen Линда Нурдлунд.

«Возможно, вы спросите, зачем русским тратить ресурсы на то, чтобы оказать влияние на Швецию. Раскол внутри ЕС — это стратегическая цель российского руководства, потому что Европа, которая не может объединиться, также не имеет веса в мировой политике. И это даёт России больше пространства для манёвра», — считает журналистка.

Кроме того, продолжает она, Швеция находится, как считает Москва, рядом с её «сферой интересов». Со слабым шведским правительством, занятым собственными проблемами, им будет легче совладать.

Кроме того, как полагает Нурдлунд, ГРУ разработало эффективные методы по «оказанию влияния» на предвыборные кампании, причём не только в США. По словам исследователей из Гарварда Юхана Сигхольма и Габриеля Седерберга, «ряд разведслужб указывает на то, что Россия стоит за кибератаками и попытками оказать влияние на выборы и референдумы, в том числе во Франции, Великобритании, Германии и Испании».

Кроме того, год назад шведская газета Dagens Nyheter узнала, что администрация шведского парламента не устранила хорошо известную дыру в безопасности программы Flash, хотя Агентство гражданской обороны и предупреждало о ней месяц назад. Этой уязвимостью можно было воспользоваться, чтобы проникнуть в компьютеры депутатов и управлять ими дистанционно.

Хотя Служба государственной безопасности Швеции и организовала для партий образовательные курсы по информационной безопасности, существует риск, что хакеры всё равно проникли в системы. Проблема «человеческого фактора» может сыграть внутри партий огромную роль, так как сотням их сотрудников нужен доступ к деликатной информации. «Можно ли быть уверенным в том, что каждый председатель местного профсоюза не использует один и тот же пароль в двух местах?» — задаётся вопросом автор.

Если в руках хакеров окажутся какие-то взрывные документы, как, например, секретные исследования общественного мнения, письма с грубыми формулировками или иные подобные материалы, то сливать их будут тогда, когда они нанесут самый большой ущерб.

«Попытки манипуляций могут произойти на завершающем этапе предвыборной кампании, когда колеблющиеся избиратели принимают своё решение, а госведомствам тяжело реагировать на информационную кампанию», — отметил по этому поводу эксперт по разведке Юхан Викторин. По его мнению, самый опасный момент — после выборов, так как тогда будут вестись очень щекотливые переговоры по формированию правительства.

При неясном политическом раскладе внутри риксдага главам партий с большой вероятностью придётся ломать старые союзы и приспосабливаться к новым условиям. Для этого требуется чувство такта и доверия, которое должно царить как внутри, так и между партиями.

В то же время, напоминает Нурдлунд, российская разведка ранее «использовала WikiLeaks», а также вела в 2016—2017 годах «кампанию против Швеции», заявляя, что Стокгольм организовал несправедливую охоту на Джулиана Ассанжа, которого тогда обвиняли в изнасиловании.

«Теперь как никогда важно критически относиться к источникам информации. Если на заключительном этапе предвыборной кампании случится утечка — задай вопрос: Cui bono? Кому выгодно? По всей вероятности, не шведской демократии», — подводит итог Линда Нурдлунд.