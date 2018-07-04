Breaking Defense: благодаря России воздушная оборона Скандинавии крепнет на глазах

За последние несколько лет сотрудничество норвежских ВВС с Финляндией и Швецией существенно окрепло, причём не в последнюю очередь из страха «российского вмешательства», пишет для Breaking Defense Роббин Лэйрд. Как отмечает военный эксперт, теперь норвежские, шведские и финские ВВС могут проводить совместные учения на территории любой из этих стран без необходимости согласовывать этот вопрос по дипломатическим каналам.

«В последние пару лет я уделял основное внимание той части Европы, которая очень серьёзно подходит к обороне, а именно Северной Европе. Датчане, норвежцы, шведы и финны — все они вновь сфокусировали свои усилия на обороне своих стран, причём в более широком региональном контексте», — пишет военный аналитик Роббин Лэйрд для Breaking Defense.



По этому поводу коллега Лэйрда Харальд Мальмгрен написал следующее: «Не так давно в лице скандинавских стран, Польши, Прибалтийских государств и Великобритании тихо появился новый кластер, принявший форму концентрированного военного сотрудничества европейских стран с общей целью. Этот кластер тесно сотрудничает с американскими военными… Укрепление сотрудничества призвано ответить на опасения по поводу российского вмешательства, которые совсем не новы и уходят корнями в многовековую историю отношений России с Северной Европой».



Во время своей поездки в Норвегию Лэйрд обсудил развитие сотрудничества в рамках организации NORDEFCO, состоящей из пяти членов и занимающейся вопросами совместной обороны скандинавских стран. В состав организации входят Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция.



На данный момент члены NORDEFCO работают над «соглашением об упрощённом доступе», согласно которому силы этих стран смогут с лёгкостью проводить совместные учения или действовать сообща в кризисной ситуации.



Во время посещения норвежской авиабазы Будё автор обсудил трансграничные воздушные манёвры, которые эта страна проводит с Финляндией и Швецией. Эти страны в отличие от Норвегии, не входят в НАТО, но сотрудничают с ним.



Находясь на этой базе, Лэйрд мог наблюдать за тем, как с аэродрома поднялись четыре F-16 и взяли курс на юг, чтобы принять участие в оборонительных воздушных учениях. Днём ранее норвежские ВВС связались со своими шведскими коллегами и пригласили тех прилететь на манёвры — что они и сделали.



«Главное здесь то, что это произошло днём ранее. С 1990-х ситуация серьёзно изменилась. Тогда Швеция не позволяла норвежцам или финнам входить в её воздушное пространство без предварительного одобрения по дипломатическим каналам», — отмечает эксперт.



Об эволюции этих отношений Лэйрду рассказал майор Тронд Эртсгаард, ответственный за оперативное планирование. По его словам, главное в этом сотрудничестве то, что оно осуществляется без постоянного вмешательства дипломатов.



«В 70-х у нас было ограниченное сотрудничество. Мы притирались друг к другу, знакомились с базами, чтобы иметь возможность маневрировать в экстренной обстановке или других внештатных ситуациях. Но оперативного или тактического сотрудничества не было. Акцент делался на безопасности, а не на оперативных учениях», — рассказал норвежский военный.



К 90-м сотрудничество несколько расширилось, однако оно решало лишь некоторые полётные проблемы, практически ничего не привнося в плане оперативных учений. «Однако затем у шведов появился истребитель Gripen, что открыло окно возможностей, так как этот самолёт был сконструирован с таким расчётом, чтобы лучше соответствовать стандартам НАТО», — отметил Эртсгаард.



Осенью 2008 года произошла встреча командиров эскадрилий и авиакрыльев из Финляндии, Швеции и Норвегии, на которой те обсудили сотрудничество авиасоединений, действующих со своих родных баз. Стороны подняли тему простых совместных действий в общем воздушном пространстве. При таком сценарии необходимость платы за организацию учений отпадала бы, так как самолёты, в конечном счёте, возвращались бы на свои привычные аэродромы.



Программа боевой подготовки с участием Швеции и Норвегии стартовала в 2009 году, финны присоединились к ней годом позже. «К 2012 году мы провели на этом уровне около 90 мероприятий», — отметил Эртсгаард.



Подобные мероприятия создали основу для регулярных и недорогих учений, что, в свою очередь, позволило подготовить почву для организации периодических двухнедельных манёвров с возможным участием других стран.



Кроме того, подобное сотрудничество оказало серьёзное влияние на Швецию и Финляндию в плане приобщения к стандартам НАТО, а также усилило их возможности по совместным действиям с ВВС альянса.



Воздушное пространство, в котором действуют вышеуказанные страны, также играет большую роль. В Европе не так много хороших мест для проведения воздушных учений. Воздушные полигоны, используемые во время манёвров, очень большие, и они не перегружаются большим количеством самолётов, что существенно облегчает учебный процесс.



Однако, по мнению автора, впечатляет больше всего то, что эта программа боевой подготовки была создана, прежде всего, лётчиками и командирами авиакрыльев. Это, в свою очередь, привело к запуску крупных учений Arctic Challenge, в которых принимают участие, как региональные державы, так и их партнёры.



Если вкратце, отмечает Лэйрд, «русские сыграли ключевую роль в оживлении обороны скандинавских стран». «Давайте надеяться, что союзники североевропейских государств поддержат взаимодействие и эту стратегическую возможность для формирования эффективной расширенной стратегии сдерживания», — предлагает автор.



«Какие ресурсы, силы, структуры и какое сотрудничество с нашими союзниками нам нужны для осуществления эффективной политики сдерживания в будущем? Мы должны никогда не упускать из вида тот факт, что мы на самом деле пытаемся избежать конфликта. Наличие элемента сдерживания необычайно важно для определения наших дальнейших действий», — отметил директор по вопросам политики безопасности и проведения операций в Министерстве обороны Норвегии Кейт Эйкенес.