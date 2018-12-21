Svenska Dagbladet: половина призывников откосили от крупных учений в Швеции

Почти половина шведских призывников не прибыли на крупные учения «Аврора — 2017», пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает газета, хотя у большинства из них нашлись для этого веские и уважительные причины, ряд бывших военных, призванных на манёвры, но не приехавших на них, был приговорён к денежным штрафам и коротким тюремным срокам.

В 2015 году Швеция вернула систему постоянных военных сборов для граждан, числящихся в мобилизационном расписании Вооружённых сил страны. Это означает, что все бывшие военнослужащие могут быть собраны для того, чтобы они освежили свои знания, полезные в случае войны или объявления положения повышенной готовности, пишет Svenska Dagbladet.



Однако значительная часть призванных на учения по разным причинам осталась дома. По данным шведской газеты, в период с 2016-ого по 2018 год на сборы не явилось, по крайней мере, 31% призывников.



В большинстве случаев, оговаривается издание, этим лицам была предоставлена отсрочка, например по причине работы или проблем со здоровьем. Мобилизационное управление Швеции может призвать их позднее, в случае если они остались в списках.



Однако у некоторых призывников оправданий для отсутствия не оказалось. В период с 2016-ого по 2018 год, по крайней мере, 42 человека не явились на повторные сборы без уважительной причины, и многие из них были объявлены в розыск частями, к которым они были приписаны.



Svenska Dagbladet удалось найти нескольких человек, попавших в эту ситуацию. Двух из них оштрафовали, а остальных приговорили к двухнедельному заключению. Один из них — швед по имени Никлас, которого приговорили к лишению свободы за то, что он не явился на сборы в свою часть. К наказанию он отнёсся с некоторым пониманием, однако всё равно считает, что Вооружённые силы в этом плане перегибают палку.



«У меня была справка от врача, однако они решили, что она недействительна. Меня беспокоит то, что моё наказание сравнивают с другими преступлениями. Я не сделал никому ничего плохого. Такое чувство, будто они хотят преподать всем урок», — сообщил он.



Меньше всего призывников явилось на учения «Аврора — 2017». Эти осенние манёвры стали крупнейшими за последние 20 лет. Однако на них приехало лишь около половины из тысячи призванных бывших военнослужащих. У большинства из них нашлись уважительные причины.



По словам подполковника Ульфа Хассгорда, причина такой низкой явки кроется, прежде всего, в масштабности учений.



«В некоторых подразделениях личный состав находился в строю до трёх недель. Именно тогда мы предоставили отсрочку наибольшему количеству людей. Мы же всё понимаем. Если у человека работа, то он, возможно, не сможет уехать на три недели», — пояснил он.



Хассгорд добавил, что во многих случаях отсрочка была предоставлена слишком поздно, что усложнило Мобилизационному управлению призыв новых военнослужащих на замену. В результате многим подразделениям пришлось проводить учения с большим некомплектом в личном составе, достигающим подчас 50%.



Большинство сборов проводятся осенью. За рассылку повесток отвечает Мобилизационное управление, которое, как правило, уведомляет призывников о сборах за шесть месяцев.



Из десяти человек, не явившихся на сборы и чьи дела разбирались в суде, несколько сообщили, что у них были проблемы с доступом к почте. Двое в качестве оправдания указали на свои психологические проблемы. В обоих случаях суд учёл этот момент и смягчил наказание, ограничившись штрафом.