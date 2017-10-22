Sydsvenskan: пройдя маршем по Европе, «русские тролли» нацелились на Швецию Опасность «российского вмешательства» в шведские выборы продолжает расти, уверена Sydsvenskan. По мнению издания, учитывая, что Россия «поддерживает» правые партии по всей Европе, ради безопасности государства шведским гражданам стоит сделать всё, что в их силах, чтобы не допустить «друзей Путина» к власти. 22 октября 2017 Sydsvenskan

«Нападает Россия»: Sydsvenskan рассказала, с каким агрессором столкнутся шведы на учениях Швеция проведёт военные манёвры на своей территории по отражению военного вторжения «иностранного агрессора», роль которого отводится России, пишет Sydsvenskan. Как сообщает издание, по легенде учений, шведские военные силы должны будут в составе сводной бригады нанести контрудар по «противнику» и связать его боем. 22 мая 2017 Sydsvenskan

Sydsvenskan: Путин и Трамп подтолкнули Швецию к увеличению военного бюджета На пресс-конференции в понедельник министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что только в 2017 году вооружённые силы получат дополнительно полмиллиарда крон, пишет Sydsvenskan. Как сообщает газета, резкое повышение расходов на оборону вызвано «агрессией Путина в Прибалтике» и недоверием к президенту США Дональду Трампу. 13 марта 2017 Sydsvenskan