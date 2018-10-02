Ставлю на Кима: Sydsvenskan назвала фаворитов Нобелевской премии мира

«Северокорейский диктатор Ким Чен Ын или президент США Дональд Трамп? Или, может, Папа Франциск?» — гадает Sydsvenskan о возможных лауреатах Нобелевской премии мира в этом году.

В преддверии дня, когда Норвежский нобелевский комитет назовёт имя призёра, на этот счет, как и всегда, гуляет множество версий. Имя лауреата будет объявлено в эту пятницу.

Формально список кандидатов является секретным: Нобелевский комитет ни подтверждает, ни опровергает отдельные кандидатуры. Однако те круги, которые имеют право номинировать на премию, зачастую заинтересованы в том, чтобы разрекламировать своего претендента. Именно поэтому многие имена известны заранее.

По данным компании, которая организовала по этому поводу тотализатор, очевидными фаворитами стали Ким Чен Ын вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Тот, кто поставит на этот «корейский тандем» 100 крон, назад получит всего лишь 183.

На втором месте идёт Дональд Трамп с шансом 1 к 7. Если же вопреки всем ожиданиям победит Папа Римский, то поставивший на него получит в 51 раз больше изначальной суммы. Среди ещё более маловероятных кандидатов — лидер лейбористов Джереми Корбин: ставки за него идут по курсу 1 к 251.

«Как Адольф Гитлер, так и Иосиф Сталин номинировались на премию мира, так почему не Ким Чен Ын?» — задаётся вопросом издание.

Однако если серьёзно, то в случае если на Корейском полуострове действительно воцарится мир, а Пхеньян проведёт разоружение, то пара Ким — Мун будет самым лучшим выбором. Проблема, тем не менее, состоит в том, что до этой цели всё ещё весьма далеко. К тому же Ким Чен Ын — это, судя по всему, не самый предсказуемый и надёжный глава государства, полагает Sydsvenskan.

При таком варианте развития событий подобное награждение будет не первым случаем, когда премия скорее подталкивала призёра на благие свершения, чем становилась признанием заслуг. Предшественник Трампа Барак Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году — всего через 9 месяцев после того, как вступил в эту должность — с формулировкой «за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами». «Получать премию в Осло Обама ехал чуть ли не с горящими щеками», — вспоминает издание.

В 2016 году эту премию вручили президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за усилия по завершению гражданской войны, продолжавшейся более 50 лет, даже несмотря на то, что на момент сообщения о награждении судьба мирного договора «висела на крайне тонкой ниточке».

Ещё один политический дуэт, у которого есть шансы получить премию — это премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеверки. Подобную награду — как и в случае с Ким Чен Ыном — им могут вручить при условии, что Нобелевский комитет решит поощрить «кровавого диктатора»: Афеверки, напоминает Sydsvenskan, был главой «режима», удерживавшего в тюрьме шведского журналиста Давита Исаака на протяжении более 17 лет.

Премию Ахмеду и Афеворки могут вручить за подписание мирного договора, который должен навсегда поставить точку в длительном и кровавом конфликте между двумя странами.

Кроме того, в этом году, по некоторым данным, на премию номинирован и президент России Владимир Путин, однако его шансы оценивают не слишком высоко: всего 1 к 51.