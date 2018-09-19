CNN: Мун заявил о начале «эры без войны» на Корейском полуострове

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на котором они договорились достичь полной денуклеаризации КНДР, сообщает CNN. Как отмечает американский канал, Мун «может возвращаться домой с чувством, что он чего-то достиг на этом саммите».

Президент Южной Кореи заявил о начале «эры без войны» на Корейском полуострове. Во время своего саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пхеньяне Мун Чжэ Ин отметил, что они договорились достичь полной денуклеаризации. Они также заключили совместное военное соглашение, заявили о планах по соединению железных дорог, сотрудничеству в области здравоохранения и договорились о визите Ким Чен Ына в Сеул в ближайшем будущем.

Позже президент Трамп написал в Twitter следующее: «Ким Чен Ын — в соответствии с последними договорённостями — дал согласие на проведение инспекций на ядерных объектах и полное закрытие ядерного полигона и стартовой площадки в присутствии международных экспертов. Одновременно не будет ракетных или ядерных испытаний. Останки героев будут продолжать возвращаться на родину в Соединённые Штаты. К тому же Северная и Южная Кореи подадут совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года. Очень впечатляюще!»

Пола Хэнкокс выходит с нами на связь из Сеула, чтобы рассказать об этом подробнее. Пола, список того, о чём они договорились, достаточно необычен. По-видимому, они о чём-то договорились заранее, потому что для одной встречи во второй день этого трёхдневного саммита это очень амбициозный список. И на вершине этого списка — демонтаж северокорейского ядерного полигона в присутствии международных экспертов. Чего хочет взамен Северная Корея от США? И получит ли она это?

ПОЛА ХЭНКОКС, корреспондент CNN: Розмари, на данный момент Северная Корея согласилась демонтировать полигон для испытаний ракет и стартовую площадку Тончхан-ни — это действительно важное место, в котором проходят испытания межконтинентальных баллистических ракет. Именно здесь в прошлом году проводились испытания двигателей для этих ракет.

Вашингтон с радостью встретит эту новость. Мы видели твит от президента, о котором вы говорили, и президент уже приветствует это. Но когда речь заходит об уступках в ядерной сфере... За этими декорациями мы увидели, что уступки были сделаны с определёнными условиями. Мы услышали, что Ким Чен Ын согласился закрыть ядерный реактор в Йонбене, если со стороны США поступят соответствующие меры.

Это отсылка к регулярным заявлениям Пхеньяна о том, что они намерены пошагово достичь денуклеаризации, а затем получить уступку. До сих пор Вашингтон этому противился. Но, как вы и говорите, этим твитом президент хочет сказать, что он приветствует эти сдвиги.

Да, это уступки с условиями, но Мун Чжэ Ин, которого Трамп фактически сделал главным переговорщиком, может возвращаться домой с чувством, что он чего-то достиг на этом саммите. На совместной пресс-конференции с Ким Чен Ыном Мун Чже Ин заявил, что впервые Север и Юг достигли соглашения о методах денуклеаризации и что это достаточно значимое достижение.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 19 сентября 2018 года.