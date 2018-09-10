HuffPost: Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за отсутствие ядерных ракет на параде в Пхеньяне

После состоявшегося в Пхеньяне военного парада по случаю 70-й годовщины образования КНДР Дональд Трамп опубликовал твит со словами благодарности в адрес Ким Чен Ына, пишет Huffington Post. Как поясняет издание, президент США поблагодарил северокорейского «диктатора» за то, что последний воздержался от демонстрации ядерных ракет.
Президент Америки Дональд Трамп поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Ына за то, что на военном параде в Пхеньяне не было ядерных ракет, сообщает Huffington Post.
Как поясняет издание, северокорейцы в воскресенье отпраздновали 70-ю годовщину образования КНДР, продемонстрировав свою военную силу. Однако на этот раз Пхеньян воздержался от традиционной демонстрации своих межконтинентальных ракет. Вместо этого на параде были цветы, поскольку Кич Чен Ын решил сосредоточиться на выстраивании экономической мощи КНДР.
Трамп, который в июне этого года провёл в Сингапуре саммит с северокорейским «диктатором», опубликовал твит со словами благодарности в его адрес.
«Северная Корея только что провела парад в честь 70-й годовщины образования страны без обычной демонстрации ядерных ракет. Темой были мир и экономическое развитие, — написал Трамп в Twitter. — Это серьёзное и очень позитивное заявление со стороны Северной Кореи. Благодарю вас, председатель Ким. Мы оба докажем, что все (остальные. — ИноТВ) были неправы!»
Военный парад в Пхеньяне прошёл всего через две недели после того, как Трамп объявил об отмене визита госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею. Трамп тогда объяснил своё решение тем, что, по его мнению, КНДР не добилась «достаточного прогресса» в деле денуклеаризации Корейского полуострова.
Между тем, по имеющейся информации, Ким Чен Ын на воскресном параде завил о том, что предпринимает шаги в этом направлении и планирует придерживаться мирного решения вопроса, пишет Huffington Post.
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